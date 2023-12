Chủ nhà hàng Pha Lê ở TP.HCM "phê" ma túy cùng khách bị bắt

Ngày 6/12, Công an quận Gò Vấp, TP.HCM đang tạm giữ Ngô Minh Hải (40 tuổi, ngụ ở địa phương), Hoàng Vĩnh Đông (36 tuổi, quê Hà Tĩnh), Trần Tín Hồ Anh (34 tuổi, quê Bình Định) và Nguyễn Tú Trinh (26 tuổi, quê Bình Dương) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy.



Khoảng 17 giờ ngày 29/11, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Đội Cảnh sát Quản lý hành chính, Công an quận Gò Vấp, TP.HCM đã ập vào nhà hàng Pha Lê trên đường Lê Văn Thọ, phường 14 bắt quả tang nhóm người có hành vi phê ma túy.

Ngô Minh Hải - chủ nhà hàng Pha Lê.

3 đối tượng liên quan đến vụ việc.

Qua điều tra, công an xác định Hải là chủ nhà hàng Pha Lê đã sử dụng nhà hàng này làm nơi và đồng ý cho nhiều người sử dụng ma túy. Đồng thời, Hải đã cùng tham gia sử dụng trái phép chất ma túy với các đối tượng.

Còn Hoàng Vĩnh Đông đã thuê phòng tại nhà hàng Pha Lê, yêu cầu Hồ Anh, Tú Trinh mua ma túy tổng hợp mang đến đây để cùng sử dụng.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Gò Vấp tiếp tục củng cố chứng cứ, mở rộng điều tra, xử lý theo quy định pháp luật; đồng thời truy xét các đối tượng có hành bán, giao ma túy cho các đối tượng trên.

Trong thời gian tới, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Công an, Thành ủy, UBND TP.HCM và Ban Giám đốc Công an Thành phố, các đơn vị nghiệp vụ, Công an TP.Thủ Đức và 21 quận, huyện tăng cường công tác quản lý, nắm tình hình tại các cơ sở kinh doanh nhà hàng, khách sạn, nhà nghỉ, quán karaoke... trên địa bàn nhằm kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, đặc biệt là các hành vi liên quan tội phạm về ma túy.