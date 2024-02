Tại Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những đóng góp, nỗ lực hoàn thành các nhiệm vụ giữ vững an ninh trật tự, quốc phòng của lực lượng vũ trang thành phố trong năm qua.

Ông Chinh đề nghị Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố tiếp tục bám sát địa bàn, kịp thời phát hiện, xử lý các vấn đề bất ổn và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đơn vị tiếp tục phối hợp với lực lượng công an để bảo đảm an ninh chính trị, đặc biệt là bảo đảm an toàn trong việc tổ chức bắn pháo hoa; đồng thời, hoàn thành tốt công tác giao – nhận quân năm 2024. Lãnh đạo TP Đà Nẵng luôn quan tâm, tạo điều kiện, tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất kĩ thuật để lực lượng bảo đảm thực hiện nhiệm vụ.



Đến thăm, chúc Tết tại Công an thành phố, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh chia sẻ, đánh giá cao và biểu dương trách nhiệm, thành tích của lực lượng công an trong công tác giữ gìn an ninh trật tự trong thời gian qua.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh thăm, động viên các cơ quan, đơn vị làm nhiệm vụ trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Ảnh: D.B

Lãnh đạo TP Đà Nẵng bày tỏ tin tưởng, động viên cán bộ, chiến sĩ tiếp tục phát huy những thành tích xuất sắc đạt được, chủ động đấu tranh, ngăn chặn, xử lý nhanh gọn các hoạt động phạm tội. Đồng thời, bám sát địa bàn để nắm tình hình, phát huy vai trò nòng cốt trong công tác bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Qua đó, góp phần giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn thành bố, bảo đảm an toàn, ổn đinh, mang lại sự bình yên để người dân vui xuân, đón Tết trọn vẹn, đầm ấm và an toàn. Nhân dịp năm mới 2024, Chủ tịch UBND thành phố gửi lời chúc sức khỏe đến cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố, phấn đầu hoàn thành quyết thắng các nhiệm vụ.

Nhân dịp tết Giáp Thìn, Chủ tịch UBND TP Lê Trung Chinh đã đến dâng hương tri ân các bậc tiền nhân tại Đền thờ Thoại Ngọc Hầu (quận Sơn Trà) và dâng hưởng tưởng niệm các anh hùng nghĩa sĩ tại Nghĩa Trủng Phước Ninh (quận Hải Châu).

Trước đó, ông Trần Phước Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực phụ trách HĐND TP Đà Nẵng đến thăm và chúc Tết các đơn vị làm nhiệm vụ tại điểm bắn pháo hoa đêm Giao thừa.