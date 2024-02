2 đối tượng truy nã "sa lưới" khi vừa xuống sân bay Đà Nẵng 2 đối tượng truy nã "sa lưới" khi vừa xuống sân bay Đà Nẵng

Ngày 9/2, Đồn công an Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng cho biết, vừa bàn giao 2 bị can trốn truy nã cho Công an quận Hải Châu (TP.Đà Nẵng) để thụ lý theo thẩm quyền.