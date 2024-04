Chủ tịch Hạ viện Mỹ tiết lộ chi tiết kế hoạch mới của Ukraine

Hạ viện Mỹ sẽ bỏ phiếu về dự luật tài trợ an ninh cho Ukraine, Israel và bán đảo Đài Loan. Ảnh Getty

Ngày 17/4, ông Johnson cho biết trong một thông báo gửi tới các nhà lập pháp rằng họ sẽ bỏ phiếu về những vấn đề này vào tối thứ Bảy (20/4).

Ông Johnson đã phải đối mặt với áp lực ngày càng tăng để hành động theo yêu cầu bị trì hoãn từ lâu của Tổng thống Joe Biden về việc hỗ trợ an ninh hàng tỷ đô la. Đã hơn hai tháng kể từ khi Thượng viện thông qua gói viện trợ trị giá 95 tỷ USD, trong đó bao gồm 14 tỷ USD cho Israel và 60 tỷ USD cho Ukraine.

Bất chấp sự phản đối của những người bảo thủ về việc hỗ trợ Ukraine, ông Johnson cho biết hồi đầu tuần rằng ông sẽ thúc đẩy việc đưa gói này lên Hạ viện theo một quy tắc tranh luận duy nhất, sau đó tổ chức bỏ phiếu riêng về đề xuất viện trợ cho Ukraine, Israel và bán đảo Đài Loan, cũng như một số tổ chức nước ngoài.

"Sau những phản hồi và thảo luận quan trọng của các Thành viên, Ủy ban Nội quy Hạ viện sẽ sớm đăng tải nội dung của ba dự luật sẽ tài trợ cho các lợi ích an ninh quốc gia của Mỹ và các đồng minh ở Israel, Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và Ukraine, bao gồm cơ cấu cho vay viện trợ và chiến lược nâng cao và trách nhiệm giải trình", ông Johnson tiết lộ.

Ông nói thêm rằng những điều này sẽ được đưa ra cùng với dự luật thứ tư bao gồm Đạo luật REPO, dự luật TikTok, các lệnh trừng phạt và các biện pháp khác "để đối đầu với Nga, Trung Quốc và Iran".



"Bằng cách đăng nội dung của các dự luật này ngay sau khi chúng được hoàn thành, chúng tôi sẽ đảm bảo thời gian cho quá trình sửa đổi mạnh mẽ. Chúng tôi hy vọng cuộc bỏ phiếu về việc thông qua cuối cùng về các dự luật này sẽ diễn ra vào tối thứ Bảy", ông Johnson viết.

Gần đây ông đã bày tỏ rằng ông ủng hộ việc gửi thêm tiền tới Kiev nếu đó là một khoản vay chứ không phải là một khoản trợ cấp. Tuần này, áp lực gia tăng đã đè nặng lên ông sau cuộc tấn công trả đũa của Iran nhằm vào Israel, hành động mà Tây Jerusalem tuyên bố đã dừng lại với sự giúp đỡ từ Mỹ.

Trong khi đó, Hạ nghị sĩ Đảng Cộng hòa New York ôn hòa Nicole Malliotakis hôm thứ Tư đã thúc giục rằng ông Johnson "hãy quay lại gặp Biden và (Thượng nghị sĩ bang New York) Schumer và nói với họ rằng ông ấy cần một biện pháp an ninh biên giới để chuyển viện trợ nước ngoài". Johnson nói trong thư gửi các thành viên Quốc hội rằng ông sẽ đưa ra một dự luật nhập cư giống như HR 2 của Hạ viện.

Trong cuộc họp GOP tuần này, ông Johnson được cho là đã cảnh báo những người phản đối mạnh mẽ viện trợ Ukraine rằng một giải pháp thay thế cho kế hoạch của ông là Đảng Dân chủ buộc phải bỏ phiếu về dự luật Thượng viện thông qua các thủ tục thủ tục. Đại diện Thomas Massie của Kentucky được cho là đã thúc giục Johnson từ chức.

Chủ tịch Hạ viện trước đây, Kevin McCarthy của California, đã bị các đảng viên Đảng Cộng hòa của ông lật đổ khỏi vị trí vì bị cáo buộc có hành vi ngầm xử lý với các đảng viên Đảng Dân chủ về Ukraine.

Những người ủng hộ việc chuyển thêm tiền cho Kiev đã khuyến khích viện trợ cho các cử tri Mỹ ngày càng hoài nghi, tuyên bố rằng phần lớn số tiền sẽ được chi tiêu trong nước để tăng cường sản xuất quốc phòng.