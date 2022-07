Sáng 12/7, HĐND TP.Đà Nẵng đã tổ chức kỳ họp thứ 7, HĐND TP khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 với nhiều nội dung quan trọng.

Thông tin tại buổi khai mạc, Chủ tịch HĐND TP.Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết cho hay, cùng với sự chung tay, ủng hộ của người dân, sự nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp; cho đến nay, khi dịch Covid-19 cơ bản được kiểm soát, kinh tế - xã hội thành phố đã phục hồi mạnh mẽ, có nhiều khởi sắc, nhất là lĩnh vực du lịch.

Bên cạnh đó, thành phố đã tổ chức thành công nhiều hoạt động xúc tiến đầu tư, kích cầu du lịch, tăng cường quảng bá hình ảnh Đà Nẵng an bình, đáng sống, là điểm đến an toàn, hấp dẫn du khách.

"Tuy nhiên, với ảnh hưởng lớn của đại dịch Covid-19, trong 2 năm qua, thành phố vẫn đang đứng trước nhiều khó khăn, thách thức. Nguồn lực đầu tư giai đoạn trung hạn 2021-2025 gặp nhiều khó khăn; công tác giải tỏa đền bù, triển khai các công trình, dự án trọng điểm còn chậm; tiến độ giải ngân vốn đầu tư công chưa đạt như mong muốn; nhiều quyết sách đã được ban hành nhưng chậm triển khai...", ông Triết nói.

Chủ tịch HĐND TP.Đà Nẵng, kinh tế thành phố phục hồi nhưng còn nhiều khó khăn thách thức. Ảnh: Đình Thiên

Nhiều khó khăn thách thức khách quan đã ảnh hưởng không nhỏ đến mục tiêu phát triển của thành phố theo nghị quyết HĐND thành phố giao từ đầu năm. Vì vậy, Chủ tịch HĐND TP.Đà Nẵng đề nghị các vị đại biểu HĐND đánh giá tổng thể, đầy đủ ở trên nhiều khía cạnh để thảo luận và thống nhất những giải pháp căn cơ, những mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế - xã hội phù hợp hơn trong thời gian tới nhằm tiếp tục thúc đẩy phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống người dân, cũng như phát triển bền vững trong thời gian sắp đến.

Được biết tại kỳ họp này, HĐND thành phố sẽ xem xét, cho ý kiến 145 tài liệu với nhiều nội dung quan trọng, trong đó dự kiến thông qua gần 40 Tờ trình, nghị quyết trên các lĩnh vực; đặc biệt là xem xét, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của thành phố 6 tháng đầu năm, bàn các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm hoàn thành ở mức cao nhất Nghị quyết về nhiệm vụ năm 2022.

"Với khối lượng công việc rất lớn, đề nghị các vị đại biểu HĐND thành phố phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu sâu để thảo luận, đề xuất các giải pháp, chính sách thiết thực, có hiệu quả nhằm tháo gỡ, khắc phục những khó khăn, hạn chế, tiếp tục thực hiện tốt chủ đề năm 2022...

Đồng thời, quan tâm nghiên cứu, góp ý kiến để thông qua các nghị quyết, chính sách quan trọng tại kỳ họp, nhất là các chính sách, giải pháp về thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm; phát huy hơn nữa tính ưu việt, hiệu quả, hiệu lực của mô hình tổ chức chính quyền đô thị và các vấn đề về an sinh xã hội, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội...", ông Triết nhấn mạnh.