Chủ tịch Hội ND Việt Nam Thào Xuân Sùng: Hội Nông dân sẽ chung tay hỗ trợ "nhà sàn hóa" cho bà con vùng lũ

Tại đây, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Thào Xuân Sùng cho biết, trong 3 vấn đề Trung ương Hội quan tâm hỗ trợ có việc chung tay "nhà sàn hoá" cho người dân vùng lũ.



Chủ tịch Trung ương Hội ND Việt Nam Thào Xuân Sùng thăm hỏi, động viên gia đình chị Trần Thị Minh Phúc có 2 con nhỏ đang tuổi ăn học.

Được Chủ tịch Trung ương Hội ND Việt Nam Thào Xuân Sùng thăm, động viên, chị Trần Thị Minh Phúc (38 tuổi, trú khu phố 3, phường 2, thị xã Quảng Trị) xúc động cho biết: "Gia đình chúng tôi xin cảm ơn sự quan tâm, động viên kịp thời của Trung ương Hội ND Việt Nam".

Chị Phúc đau buồn kể, chồng bị bệnh, mất trong khi lũ lụt, hiện chị phải gồng gánh nuôi 2 con nhỏ 9 và 6 tuổi cùng bố mẹ chồng tuổi đã cao.

Tại gia đình anh Nguyễn Văn Thị (SN1971, trú thôn Tích Tường, xã Hải Lệ, TX.Quảng Trị), Chủ tịch Trung ương Hội ND Việt Nam đã thắp nén tâm hương tưởng nhớ chị Phan Thị Phúc (SN 1972), vợ anh Thị.

Chủ tịch Trung ương Hội ND Việt Nam Thào Xuân Sùng thắp nén tâm hương, chia buồn với gia đình anh Nguyễn Văn Thị có vợ mất vì lũ lụt.

Lúc 9h ngày 9/10, tranh thủ lúc lũ rút, chị Phúc ra vườn sắn cách nhà 500 mét để đẩy rều ra khỏi đất sản xuất thì không may bị trượt chân ngã, sụp xuống hố sâu.

Đến sáng 7h ngày 10/10, thi thể chị Phúc mới được tìm thấy trong nỗi đau quặn thắt của người dân, xóm làng.

Vợ mất, giờ đây anh Thị phải vừa làm cha, vừa làm mẹ gồng gánh nuôi 3 người con đang tuổi ăn học. Con đầu của anh Thị đang học nấu ăn, con thứ 2 đang học năm 4, Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế, con út mới học lớp 8.

Anh Thị bị tai nạn bom mìn năm 1999, cụt tay trái, tay phải chỉ còn 3 ngón, bàn chân trái cũng bị bom nổ cắt cụt, đa chân thương khắp cơ thể và còn mù mất một mắt, sức khoẻ yếu.

Chủ tịch Trung ương Hội ND Việt Nam Thào Xuân Sùng đau đớn nói rằng, trận lũ lụt lịch sử gây ra thiệt hại quá lớn cho người dân miền Trung, khiến tất cả chúng ta bàng hoàng.

Chủ tịch Trung ương Hội ND Việt Nam Thào Xuân Sùng chia buồn sâu sắc với thân nhân có người bị thiệt mạng và mong muốn người dân Quảng Trị nói riêng, miền Trung nói chung cố gắng khắc phục khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.

Chủ tịch Trung ương Hội ND Việt Nam Thào Xuân Sùng cho biết, Ban Chấp hành Trung ương Hội ND Việt Nam sẽ phối hợp với các tỉnh miền Trung, trong đó có Quảng Trị để giúp đỡ, giải quyết 3 vấn đề chính cho người dân bị ảnh hưởng lũ lụt.

Thứ nhất là hỗ trợ đồ ăn thức uống, đồ dùng cấp bách nhất cho người dân.

Thứ hai là hỗ trợ sửa chữa, xây mới nhà cửa bị sập, hư hỏng, mua sắm vật dụng gia đình cần thiết cho người dân.

Thứ 3 là rà soát, điều chỉnh quy hoạch đất sản xuất, lâm-nông-thuỷ sản hợp lý, nhằm giảm thiểu thiên tai, phù hợp khí hậu, thổ dưỡng để nhân dân sản xuất có hiệu quả.

Chủ tịch Trung ương Hội ND Việt Nam Thào Xuân Sùng trao quà tượng trưng ủng hộ đồng bão bị lũ lụt tỉnh Quảng Trị.

Chủ tịch Trung ương Hội ND Việt Nam Thào Xuân Sùng nhấn mạnh, vấn đề thứ 2 rất quan trọng, là cuộc vận động lớn với mục tiêu đến Tết Nguyên đán phải đảm bảo người dân bị thiệt hại có nhà cửa để đón Tết, có ban thờ để thờ cúng.

Để làm được việc đó, Chủ tịch Trung ương Hội ND Việt Nam Thào Xuân Sùng mong rằng, cộng đồng nhân dân cả nước hãy chung tay thực hiện "nhà sàn hoá" cho người dân vùng ngập lũ.

Chủ tịch Trung ương Hội ND Việt Nam Thào Xuân Sùng cho biết: "Nhà sàn hoá nghĩa là xây nhà có đổ cọc bê tông phía dưới, nâng cao nhà lên để tránh lũ, giúp nhân dân an cư, lạc nghiệp".

Chủ tịch Trung ương Hội ND Việt Nam Thào Xuân Sùng giao nhiệm vụ cho Hội ND tỉnh Quảng Trị phối hợp với UBND tỉnh Quảng Trị rà soát, thống kê thiệt hại và nhu cầu hỗ trợ cây, con giống phù hợp để Trung ương Hội ND có kế hoạch hỗ trợ nhân dân sát, đúng.

"Bằng sự chung sức, chung lòng hỗ trợ của các cơ quan từ Trung ương đến địa phương và doanh nghiệp, người dân trong, ngoài nước, người dân bị thiệt hại do lũ lụt sẽ sớm khôi phục sản xuất, ổn định cuộc sống" – Chủ tịch Trung ương Hội ND Việt Nam Thào Xuân Sùng nói.

Nhân dịp này, Trung ương Hội ND Việt Nam, Hội ND TP.Hà Nội, Nghệ An và các công ty đã ủng hộ đồng bào bị lũ lụt tỉnh Quảng Trị 210 triệu đồng, 21 tấn gạo và nhiều nhu yếu phẩm khác.

Đoàn công tác của Trung ương Hội ND Việt Nam do Chủ tịch Trung ương Hội ND Việt Nam Thào Xuân Sùng dẫn đầu đã viếng Thành cổ Quảng Trị.

Chủ tịch Trung ương Hội ND Việt Nam Thào Xuân Sùng thắp hương tưởng nhớ công ơn của các anh hùng liệt sĩ tại Thành cổ Quảng Trị.

Ông Nguyễn Đăng Quang – Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị cảm ơn Trung ương Hội ND Việt Nam đã đến thăm hỏi, động viên nhân dân tỉnh Quảng Trị đang trải qua những ngày khó khăn, gian khó bởi lũ lụt gây ra.

Ông Quang cho biết, hiện nay tỉnh đang tập trung khắc phục giao thông, cơ sở hạ tầng, trường học, ruộng vườn cho nhân dân tái sản xuất.

"Ngoài sự nỗ lực, cố gắng của địa phương, tỉnh Quảng Trị mong muốn các cấp, bộ, ngành, hội đoàn thể, trong đó có Trung ương Hội ND Việt Nam giúp đỡ để tỉnh sớm khôi phục sản xuất, ổn định cuộc sống nhân dân" – ông Quang nói.