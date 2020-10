Quảng Bình: Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam lội nước trao quà cho đồng bào vùng lũ, thắp hương Thiếu tướng Nguyễn Văn Man

Sáng 29/10, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Hội Nông dân Hà Nội, Hội Nông dân tỉnh Thanh Hoá, Hội Nông dân tỉnh Nghệ An đã tận tay trao ủng hộ đồng bào bị lũ lụt tỉnh Quảng Bình với số tiền mặt 210 triệu đồng, hiện vật gồm 33 tấn gạo, 3.300 chiếc bánh chưng, 25.000 gói mì tôm, sữa 6.000 hộp...

Đồng chí Thào Xuân Sùng - Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch BCH T.Ư Hội Nông dân Việt Nam trao tiền mặt và các mặt hàng lương thực, thực phẩm cho đồng bào tỉnh Quảng Bình. Ảnh: Vũ Thượng

Tại xã An Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, đồng chí Thào Xuân Sùng - Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch BCH T.Ư Hội Nông dân Việt Nam đã thăm hỏi, động viên cán bộ, nhân dân bị ảnh hưởng bởi đợt bão lũ vừa qua.

Người đứng đầu Hội Nông dân Việt Nam và đoàn công tác đã trao tổng cộng 32 suất quà cho hội viên, nông dân xã An Thủy bị thiệt hại do mưa lũ vừa qua, mỗi suất quà hỗ trợ gồm tiền mặt 1 triệu đồng/hộ, gạo, bột ngọt, mì tôm...

Đồng chí Thào Xuân Sùng - Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch BCH T.Ư Hội Nông dân Việt Nam trao quà cho hội viên Hội Nông dân xã An Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình. Ảnh: Vũ Thượng

"100% hộ dân của xã An Thuỷ bị ảnh hưởng do mưa lũ. Trong đó, 2.153 hội viên Hội Nông Dân xã An Thuỷ có nhà, vật nuôi, cây trồng hư hại, bình quân mỗi hộ thiệt hại khoảng 50 triệu đồng"-ông Võ Mảnh Tưởng -Chủ tịch Hội nông dân xã An Thuỷ báo cáo với đoàn công tác.

Tranh thủ nắng lên, người dân xã An Thủy, huyện Lệ Thủy cào lúa mang ra phơi. Ảnh: Vũ Thượng

Ông Võ Văn Tuân (thôn Lộc Thượng, xã An Thuỷ, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) xúc động nói: "Nước lên nhanh quá, gia đình tôi ngập sâu tính từ nền nhà lên cao khoảng 1,5 mét, khiến 3 con bò chết, 9 tạ lúa hư hỏng, cá, gà...ước thiệt hại hơn 100 triệu đồng. Nhận được món quà từ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, tôi rất cảm ơn đoàn đã giúp gia đình khắc phục hậu quả do mưa lúc gây nên".

Đồng chí Thào Xuân Sùng - Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch BCH T.Ư Hội Nông dân Việt Nam lội nước thăm gia đình tử nạn do đuối nước trong đợt lũ lụt. Ảnh: Vũ Thượng

Cũng tại huyện Lệ Thuỷ, đoàn công tác Trương ương Hội Nông dân Việt đã tới thắp hương, động viên gia đình ông Nguyễn Văn Đức (thôn 3 Thanh Tân, xã Thanh Thuỷ) bố hai cháu Nguyễn Văn Quân (10 tuổi), Nguyễn Văn Quý (7 tuổi) bị đuối nước do mưa lũ.

Đồng chí Thào Xuân Sùng - Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch BCH T.Ư Hội Nông dân Việt Nam chia buồn cùng gia đình ông Nguyễn Văn Đức có 2 người con bị đuối nước. Ảnh: Vũ Thượng

Ông Nguyễn Văn Đức đau buồn nhớ: "Trưa 18/10, nước lên nhanh, tôi có nhờ người đưa cháu Quân và cháu Quý đi sơ tán trước, không may khi đi được một đoạn thì sóng đánh to khiến thuyền lật làm hai con bị đuối nước".

Tại huyện Quảng Ninh (tỉnh Quảng Bình), đồng chí Thào Xuân Sùng cùng đoàn công tác tới động viên, chia sẻ cùng gia đình bà Nguyễn Thị Hồng, chồng bà Hồng là ông Nguyễn Văn Song trong lúc đang kê chuyển đồ đạc lên cao nhằm tránh ngập nước thì bất ngờ bị sóng đánh mạnh khiến ông Song đuối nước tử vong.

Đồng chí Thào Xuân Sùng - Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch BCH T.Ư Hội Nông dân Việt Nam kiểm tra chất lượng lúa vừa bị ngập nước tại huyện Lệ Thủy (Quảng Bình). Ảnh: Vũ Thượng

"Những phần quà của đoàn công tác Trung ương Hội Nông dân Việt Nam do đồng chí Thào Xuân Sùng - Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch BCH T.Ư Hội Nông dân Việt Nam hết sức ý nghĩa. Chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Bình sẽ đồng lòng vượt qua, khắc phục hậu quả mưa lũ vừa qua"-ông Lê Văn Bảo-Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban dân vận tỉnh ủy Quảng Bình chia sẻ.

Chủ tịch BCH T.Ư Hội Nông dân Việt Nam Thào Xuân Sùng và đoàn công tác thắp hương tại nhà riêng Thiếu Tướng Nguyễn Văn Man. Ảnh: Vũ Thượng

Trước đó, đồng chí Thào Xuân Sùng-Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ban Chấp Hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và đoàn công tác tới nhà riêng để thăm hỏi, động viên người thân và thắp hương cho Thiếu tướng Nguyễn Văn Man tại tổ dân phố 9, phường Nam Lý, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Man - Phó Tư lệnh Quân khu 4, đại biểu Quốc hội khóa XIV, đã anh dũng hy sinh khi ông cùng đồng chí, đồng đội vào chỗ hiểm nguy để cứu hộ, cứu nạn tại vụ lở đất ở công trình nhà máy thủy điện Rào Trăng 3, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Đại diện gia đình thiếu tướng Nguyễn Văn Man cảm ơn Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Thào Xuân Sùng và đoàn công tác đã tới chưa buồn cùng gia đình

Bà Nguyễn Thị Huyền Trang (con gái đầu Thiếu tướng Nguyễn Văn Man) đau buồn nói: "Lúc bố tôi còn sống, vì nhiệm vụ nên bố cũng ít có thời gian ở nhà, nghe tin bố mất cả nhà như chết lặng và không ai tin đó là sự thật. Tôi tự hào về bố, bố đã quên mình đi vào vùng nguy hiểm để cứu người dân bị sạt lở đất. Thay mặt gia đình, cảm ơn đoàn công tác Trung ương Hội Nông dân Việt nam đã về thăm hỏi, động viên gia đình tôi".