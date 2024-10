Chủ tịch Khánh Hòa chỉ đạo giám đốc các sở, ngành đến 31/10 hoàn thành các văn bản về Luật Đất đai

Chiều 13/10, lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa đã họp với các sở, ban ngành liên quan để nghe báo cáo việc tham mưu ban hành các văn bản triển khai thi hành Luật Đất đai 2024.

Tại cuộc họp, ông Vũ Chí Hiếu - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (TNMT) tỉnh Khánh Hòa cho biết, hiện nay có 59 nội dung giao cho địa phương (UBND cấp tỉnh, HĐND cấp tỉnh) quy định chi tiết Luật Đất đai và các nghị định liên quan.

Ông Hiếu cho biết, đã ban hành 6 nội dung (Quyết định số 17/2024/QĐ - UBND ngày 29/8/2024) của UBND tỉnh. Chưa ban hành 15 nội dung, trong đó 1 nội dung do Sở Kế hoạch và Đầu tư (KHĐT) tham mưu và đã có tờ trình dự kiến hoàn tất 30/10, 2 nội dung do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thông (NNPTNT) tham mưu, 1 một nội dung do Sở Xây dựng đã có tờ trình và 11 nội dung do Sở TNMT tham mưu.

Lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa đã họp với các sở, ban ngành liên quan để nghe báo cáo việc tham mưu ban hành các văn bản triển khai thi hành Luật Đất đai 2024. Ảnh: Công Tâm

Lãnh đạo Sở TNMT cho biết thêm, Nghị định số 88/2024/NĐ-CP ngày 15/7/2024 gồm 13 nội dung, đã ban hành 11 nội dung và 2 nội dung chưa ban hành. Hiện nay, Khánh Hòa đã ban hành được 23/59 nội dung thuộc thẩm quyền của địa phương được quy định tại Luật Đất đai và các nghị định có liên quan.

Lãnh đạo Sở TNMT đề nghị chỉ đạo Sở Tư pháp khẩn trương thẩm định hồ sơ dự thảo quyết định đã được trình, đề nghị UBND tỉnh cho phép chủ trương cho phép xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật theo trình tự, thủ tục rút gọn đối với các nội dung còn lại của luật và nghị định.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, ông Nguyễn Tấn Tuân - Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo các giám đốc sở: TNMT, Tư pháp, NNPTNT, KHĐT, các ngành liên quan phải hoàn thành xong, đến ngày 31/10 hoàn thành các văn bản, nội dung về Luật Đất đai, với quyết tâm cao nhất theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đề nghị lãnh đạo Văn phòng tỉnh lập danh sách để hỗ trợ các cán bộ, làm thêm ngoài giờ để trong tuần này quyết tâm hoàn thành, làm cả thứ Bảy và Chủ nhật, làm không được nói khó mà khó cũng phải làm.

Một góc trung tâm Nha Trang, Khánh Hòa. Ảnh: Công Tâm

Trước đó, ngày 10/10/2024, Thủ tướng Chính phủ đã có Công điện số 105/CĐ-TTg gửi Bộ trưởng Bộ TNMT, chủ tịch HĐND, chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương yêu cầu tập trung chỉ đạo ban hành đầy đủ các nội dung được giao quy định chi tiết trong Luật Đất đai và các nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; hoàn thành trước ngày 15/10/2024.

Đến nay, theo báo cáo của Bộ TNMT, 63/63 tỉnh, thành phố đã ban hành các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai theo thẩm quyền của địa phương. Trong đó, tỉnh Hải Dương và tỉnh An Giang đã ban hành đầy đủ các nội dung được giao quy định chi tiết trong luật. Có nhiều tỉnh, thành phố đã cơ bản hoàn thành việc ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật: TP.Đà Nẵng, Yên Bái, Lào Cai, Vĩnh Phúc, Hưng Yên, Hà Tĩnh, Đắk Nông, Tây Ninh, Trà Vinh, Bạc Liêu…

Tuy nhiên, còn một số tỉnh, thành phố tiến độ ban hành văn bản còn rất chậm (gồm: TP.Hải Phòng, Lạng Sơn, Khánh Hòa, Đắk Lắk, Bến Tre, Sóc Trăng mới ban hành từ 2-5 trên tổng số 20 nội dung được giao trong luật).