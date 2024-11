Chủ tịch LPBank Nguyễn Đức Thuỵ nói về việc chuyển trụ sở chính và cam kết chia cổ tức tỷ lệ tối thiểu 16,8%

Lợi nhuận sau thuế Quý III/2024 và lũy kế 9 tháng đạt lần lượt 2.331 tỷ đồng và 7.051 tỷ đồng, đều tăng hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm 2023. Với mục tiêu lợi nhuận đề ra cho năm 2024, đến hết 9 tháng, LPBank đã hoàn thành 84% kế hoạch lợi nhuận trước thuế cả năm, đây cũng là mức lợi nhuận 9 tháng cao nhất từ trước đến nay của Ngân hàng.

Đại diện LPBank cho biết, lợi nhuận Quý III và lũy kế 9 tháng đầu năm 2024 tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ được hỗ trợ từ việc: (1) Đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng ngay từ những tháng đầu năm; (2) Kiểm soát tốt chi phí với tỷ lệ CIR (chi phí hoạt động/tổng thu nhập thuần) ở mức 29%, giảm 7,7% so với cuối năm trước và giảm tới 16,4% so với cùng kỳ năm 2023; (3) Nỗ lực đa dạng hóa nguồn thu, thúc đẩy bán chéo các sản phẩm dịch vụ như dịch vụ kinh doanh ngoại tệ, kiều hối, xuất nhập khẩu, chuyển tiền … với tỷ trọng thu từ nguồn phi tín dụng so với tổng thu nhập tăng đáng kể từ 13,98% lên 23,64%.