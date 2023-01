Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk.

Phát biểu tại Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Đắk Lắk, Chủ tịch nước đánh giá cao những kết quả mà bộ đội biên phòng đã đạt được trong năm qua. Đó là phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong xây dựng nền biên phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân vững chắc; thực hiện tốt các nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm; thực hiện công tác đối ngoại biên phòng, đối ngoại nhân dân giữa các địa phương vùng giáp biên giới với Vương quốc Campuchia; tích cực tham gia công tác xóa đói giảm nghèo, chăm lo cho cuộc sống của người dân.

Cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk đón Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tới thăm.

Chủ tịch nước nhấn mạnh, Đắk Lắk là địa bàn đặc biệt quan trọng và chiến lược về quân sự, an ninh trật tự của vùng Tây Nguyên, vì thế nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng, an ninh và bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới là nhiệm vụ vô cùng to lớn của cấp ủy, chính quyền các cấp, của lực lượng vũ trang và nhân dân, trong đó bộ đội biên phòng là lực lượng nòng cốt, chuyên trách.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao những kết quả mà Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk đã đạt được trong năm qua.



Nhân dịp này, Chủ tịch nước đã tặng 7 phần quà cho 7 đồn biên phòng thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tặng quà Tết cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk

Tại buổi thăm, chúc Tết và tặng quà cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn tỉnh Đắk Lắk, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Đảng, Nhà nước, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, lãnh đạo tỉnh luôn quan tâm đến đời sống, việc làm, thu nhập của người lao động. Chủ tịch nước mong muốn, công nhân lao động luôn tin tưởng, nỗ lực hết mình để xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phát triển bền vững.



Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị, lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk trong thời gian tới cần quan tâm vấn đề phúc lợi xã hội, an sinh xã hội và không để ai bị bỏ lại phía sau.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị, lãnh đạo tỉnh trong thời gian tới cần tạo điều kiện cho các doanh nghiệp phát triển. Điều này cũng đồng nghĩa với việc người lao động có việc làm, để nâng cao đời sống cho công nhân lao động, nhất là vấn đề phúc lợi xã hội, an sinh xã hội và không để ai bị bỏ lại phía sau.

Bên cạnh đó, tổ chức công đoàn là đại diện cho công nhân cần làm tốt vai trò của mình để giúp đỡ người lao động; phấn đấu đưa Đắk Lắk trở thành trung tâm vùng Tây Nguyên với mục tiêu năng suất lao động và đời sống nhân dân đều tăng lên.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tặng quà Tết cho công nhân lao động tỉnh Đắk Lắk

Chủ tịch nước nhấn mạnh: "Công đoàn, Liên đoàn lao động tỉnh cần phải phát động phong trào thi đua sản xuất, để thu nhập của người lao động được nâng lên.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã trao quà cho Liên đoàn lao động tỉnh Đắk Lắk và 200 suất quà (mỗi suất trị giá 1,3 triệu đồng) cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Cũng trong chiều nay (15/1), Chủ tịch nước sẽ thăm và tặng quà cho gia đình ông Y Rô Kbuôr - thương binh 81% tại TX Buôn Hồ và người dân có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Krông Búk.