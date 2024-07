Chủ tịch nước Tô Lâm: Chính sách tiền lương tác động rất lớn đến nhân dân

Ngày 2/7, tại tỉnh Hưng Yên, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp xúc với cử tri sau kỳ họp thứ 7 của Quốc hội.

Tại buổi tiếp xúc, đại diện cử tri chúc mừng Chủ tịch nước Tô Lâm đã được Đảng, Quốc hội tín nhiệm giao trọng trách mới, bày tỏ đánh giá cao những kết quả nổi bật của kỳ họp thứ 7 vừa qua, khi Quốc hội đã hoàn thành một khối lượng lớn công việc về công tác lập pháp, quyết định nhiều vấn đề quan trọng của đất nước, nâng cao năng lực quản trị quốc gia, bên cạnh đó thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm quốc phòng an ninh.

Chủ tịch nước Tô Lâm với các cử tri tỉnh Hưng Yên. Ảnh: TTXVN

Trân trọng cảm ơn tình cảm của cử tri, Chủ tịch nước Tô Lâm chia sẻ, việc được tín nhiệm, bầu giữ cương vị mới là vinh dự, nhưng cũng là trọng trách lớn lao, bày tỏ mong muốn sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ, trao đổi, đóng góp ý kiến của các cử tri để có thể hoàn thành nhiệm vụ của Chủ tịch nước, hoàn thành nhiệm vụ là người đại biểu của nhân dân.

Chủ tịch nước Tô Lâm cũng thông tin tới cử tri những kết quả nổi bật của kỳ họp thứ 7 của Quốc hội, về tình hình phát triển kinh tế xã hội của đất nước trong thời gian qua.

Chủ tịch nước đã thông báo với cử tri về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước ổn định với tốc độ tốt, sát với các yêu cầu chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế đã đặt ra là 6,5%. Bên cạnh đó, an sinh xã hội được đảm bảo.

Chủ tịch nước cũng nhấn mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tiếp tục được đẩy mạnh. Quốc phòng, an ninh được củng cố, tăng cường; độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Công tác đối ngoại cũng đã đạt nhiều kết quả tốt, vị thế, uy tín đất nước ngày càng được nâng cao. Các nước, các tổ chức quốc tế và bè bạn trên thế giới dành nhiều tình cảm, sự quan tâm, ủng hộ, tiếp tục đánh giá tích cực đối với Việt Nam.

Tại buổi tiếp xúc cử tri, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng nhấn mạnh đến quyết định được dư luận quan tâm liên quan đến chính sách về tiền lương, khẳng định đây là vấn đề sẽ tác động rất lớn đến nhân dân, nhất là những người lao động đã nghỉ hưu.

Trung ương đã có Nghị quyết, chủ trương là phải tăng lương cho những người lao động và từ năm 2017 đã qua 3 lần chuẩn bị nhưng đều bị hoãn lại nhiều lý do khách quan.

Chính phủ cũng dành những nguồn lực để phục vụ cho việc tăng lương này, đảm bảo tiền, đảm bảo ngân sách được phục vụ cho việc tăng lương, cố gắng tạo ra sự công bằng giữa những người lao động làm việc hiện nay với những người đã có quá trình đóng góp nay đã nghỉ hưu.

Chủ tịch nước Tô Lâm với các cháu thiếu nhi phường Quang Trung, thành phố Hưng Yên. Ảnh: TTXVN



Về những ý kiến đóng góp của cử tri tại buổi tiếp xúc, Chủ tịch nước khẳng định từ những vấn đề sôi động của đời sống xã hội, các cử tri đã có kiến nghị xác đáng, tâm huyết, đề cập đến nhiều lĩnh vực, đặc biệt là kiến nghị việc xây dựng, hoàn thiện những luật mà Quốc hội sẽ cho ý kiến và thông qua tại kỳ họp thứ 8 tới đây.



Nhân dịp này, Chủ tịch nước cùng với Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải và lãnh đạo tỉnh Hưng Yên cũng đến thăm, tặng quà hai gia đình chính sách trên địa bàn thành phố. Đồng thời, Chủ tịch nước trao tặng 50 bộ máy vi tính cho thành phố Hưng Yên.