Chủ tịch nước Tô Lâm, Tổng thống Nga Putin đề cao quan hệ tin cậy giữa hai nước

Hai bên mong muốn thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng - an ninh, nhất là hợp tác ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống và phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn đa phương về quốc phòng - an ninh, đặc biệt các cơ chế do ASEAN dẫn dắt như Diễn đàn khu vực ASEAN (ARF), Hội nghị Cấp cao Đông Á (EAS), Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng (ADMM+), phù hợp với các nguyên tắc và quy định của luật pháp quốc tế. Việt Nam sẵn sàng phát huy vai trò cầu nối giữa Nga và ASEAN, đóng góp tích cực và trách nhiệm đối với bảo đảm hòa bình, ổn định và phát triển tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương và trên thế giới.





Xây dựng hệ thống quan hệ quốc tế dân chủ





Hai nhà lãnh đạo đã trao đổi về một số vấn đề quốc tế, khu vực cùng quan tâm; ủng hộ xây dựng hệ thống quan hệ quốc tế dân chủ, công bằng, dựa trên luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên Hợp Quốc, nhất là không đe dọa và sử dụng vũ lực, không can thiệp vào công việc nội bộ, giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình.

Hai bên khẳng định tiếp tục phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn đa phương, đặc biệt là Liên hợp quốc, APEC, trong khuôn khổ hợp tác ASEAN - Nga, ASEAN - SCO, ASEAN - EAEU; ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc khu vực tại châu Á - Thái Bình Dương; tiếp tục tăng cường quan hệ Đối tác chiến lược ASEAN - Nga vì lợi ích của hai nước, vì hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực và trên thế giới. Tổng thống Vladimir Putin khẳng định Nga ủng hộ Việt Nam tổ chức thành công Năm APEC 2027.





Biển Đông và Ukraine





Về Biển Đông, hai bên ủng hộ việc bảo đảm an ninh, an toàn, tự do hàng hải, hàng không; không sử dụng vũ lực hay đe dọa sử dụng vũ lực, giải quyết hòa bình các tranh chấp phù hợp với các nguyên tắc của Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế, đặc biệt là UNCLOS 1982; ủng hộ thực hiện đầy đủ và hiệu quả Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) và sớm đạt được Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC).

Về xung đột tại Ucraina, Chủ tịch nước tái khẳng định lập trường của Việt Nam ủng hộ giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình phù hợp với luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên Hợp Quốc, có tính đến lợi ích chính đáng của các bên liên quan; sẵn sàng tham gia các nỗ lực trung gian quốc tế có sự tham gia của các bên liên quan nhằm tìm kiếm giải pháp hòa bình bền vững cho vấn đề Ucraina.

Hai bên bày tỏ vui mừng về việc hai nước sẽ có nhiều hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của hai nước, nhất là 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, 50 năm thống nhất đất nước của Việt Nam. Tổng thống Vladimir Putin trân trọng mời Chủ tịch nước Tô Lâm dự Lễ kỷ niệm 80 năm ngày chiến thắng phát xít trong Cuộc chiến tranh Vệ quốc vĩ đại của Nga. Chủ tịch nước Tô Lâm đã vui vẻ nhận lời.





Trao đổi 11 văn kiện hợp tác





Kết thúc hội đàm, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chứng kiến lễ trao đổi một loạt văn kiện hợp tác song phương trong các lĩnh vực giáo dục đào tạo, giao thông, tư pháp, hải quan, tài chính, khoa học - công nghệ, trong đó có Hiệp định liên chính phủ về hợp tác trong lĩnh vực giáo dục đại học.