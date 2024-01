Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và Tổng Bí thư Lê Hồng Phong

Cùng dự có Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải; Chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang và các lãnh đạo Ủy Ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam; Bộ Đội Biên phòng;…



Lãnh đạo tỉnh Nghệ An có ông Thái Thanh Quý - Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An; ông Nguyễn Đức Trung - Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và đoàn đại biểu thực hiện nghi lễ tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: T.D

Trong không khí toàn Đảng, toàn dân và toàn quân hướng tới kỷ niệm 94 năm thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2024) và đón chào năm mới Xuân Giáp Thìn 2024, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thành kính dâng hoa, dâng lễ, dâng hương tưởng niệm bày tỏ lòng biết ơn vô hạn và kính trọng sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Năm 2023 là năm có nhiều diễn biến mới xuất hiện với không ít khó khăn, thách thức đã ảnh hưởng tiêu cực, tác động bất lợi đối với việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và công tác xây dựng Đảng. Với sự lãnh đạo, chỉ đạo sáng suốt, kịp thời, sát sao của Đảng, Nhà nước; sự đoàn kết, phối hợp chặt chẽ, vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và sự nỗ lực phấn đấu của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, đất nước ta đã thực hiện thắng lợi, toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ, thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh, tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng và hiệu quả. Công tác xây dựng Đảng được chú trọng và đạt nhiều kết quả nổi bật.

Những kết quả đạt được tạo nền tảng, khí thế mới, động lực mới, niềm tin vững chắc để toàn Đảng, toàn Dân, toàn quân tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới, hiện thực thắng lợi mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Trong giờ phút thiêng liêng, biết ơn, kính trọng, tự hào về Người, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nguyện mãi mãi học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách cao đẹp của Người.

Chủ tịch nước dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: T.D

Trước đó, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và đoàn đại biểu đã về dâng hoa, dâng hương tại Đền Chung Sơn - Đền thờ gia tiên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chiều cùng ngày tại Di tích Quốc gia - Khu lưu niệm Tổng Bí thư Lê Hồng Phong, thuộc xóm Hồng Phong, xã Hưng Thông, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Tổng Bí thư Lê Hồng Phong (1902 - 1942), nguyên Ủy viên Ban chấp hành Quốc tế Cộng sản, nguyên Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Đông Dương, là một trong những nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng và cách mạng Việt Nam, người học trò gần gũi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người con ưu tú của quê hương Nghệ An.