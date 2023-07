Sáng 3.7, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương tổ chức Hội nghị lần thứ 6, nhiệm kỳ 2020-2025. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương chủ trì hội nghị. Tham dự Hội nghị có các Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, các tướng lĩnh Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Tại Hội nghị, Tổng Bí thư, Bí thư Quân ủy Trung ương Nguyễn Phú Trọng đã tặng hoa chúc mừng Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng được Bộ Chính trị chỉ định tham gia Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương.

Trước đó vào ngày 15/6/2023, tại Hội nghị Đảng ủy Cong an Trung ương 6 tháng đầu năm, cũng diễn ra công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc chỉ định ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước tham gia Đảng uỷ Công an Trung ương và Ban Thường vụ Đảng uỷ Công an Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng sinh năm 1970, quê Vĩnh Long. Ông là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X (dự khuyết), XI, XII, XIII; Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII, XIII; Bí thư Trung ương Đảng XII; Đại biểu Quốc hội khóa XII, XIV, XV

Ông được Quốc hội bầu giữ chức Chủ tịch nước tại kỳ họp bất thường lần thứ 4 (tháng 3/2023). Trước đó ông giữ chức Thường trực Ban Bí thư. Tại nhiệm kỳ Đại hội XII, ông là Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.