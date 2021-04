Chủ tịch phường ở Đà Lạt bị phát hiện sử dụng ma túy như thế nào?

Sáng 2/4, nguồn tin riêng của báo Công an TP.HCM được biết tối 24/3, lãnh đạo Công an TP Đà Lạt nhận được tin báo về việc một nhóm 5 người đang có mặt tại một quán ăn ở phường 9, TP Đà Lạt có biểu hiện như mới sử dụng ma tuý. Cùng đó, một nguồn tin khác cho biết tại một căn nhà khá đẹp nằm trên địa bàn phường 9 có một thanh niên cùng nhóm bạn thỉnh thoảng đi về khuya sớm bất thường.

Ngay sau đó, lãnh đạo Công an TP Đà Lạt giao đội cảnh sát điều tra tội phạm ma tuý tiến hành xác minh, theo dõi. Khi lực lượng cảnh sát đến quán ăn, cả 5 người nói trên đang rời quán đi về một căn nhà trên địa bàn phường 9. Đây là căn nhà do Nguyễn Đức Anh (40 tuổi, hộ khẩu tại phường 4, TP Đà Lạt) thuê của chủ nhà đang ở tại TP.HCM.

Ngay khi Đội cảnh sát ma tuý và Công an phường 9 vào nhà kiểm tra, phát hiện tại đây có 1 gói bột tinh thể màu trắng (sau niêm phong, giám định, xác định là chất ma tuý, dạng Ketamin). Mặc dù không bắt được quả tang 5 người trên sử dụng ma tuý, nhưng qua thu giữ được một ít ma tuý có liên quan đến nhóm thanh niên này nên cảnh sát ma tuý test nhanh, kết quả cho thấy cả 5 đều dương tính với chất ma tuý.

Lúc này, nhân thân nhóm người trong căn nhà được làm rõ, trong đó có hai chủ tịch phường là các ông Nguyễn Đình Khoa (50 tuổi, Chủ tịch UBND phường 1 - Đà Lạt) và Vũ Thành Sơn (SN 49 tuổi, Chủ tịch UBND phường 6 - Đà Lạt), Nguyễn Đức Anh và hai người khác chơi chung nhóm.

Sự việc được báo Giám đốc Công an tỉnh, sau đó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch tỉnh, lãnh đạo Thành uỷ, UBND TP Đà Lạt. Quan điểm của các cấp lãnh đạo TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng là phải xử lý nghiêm theo quy định đối với cán bộ, đảng viên có hành vi vi phạm pháp luật, không bao che, nương nhẹ.

Tại quy định số 102/QĐ-TW-2017 của Bộ Chính trị về việc xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm; điểm b, khoản 3, Điều 31 nêu rõ về việc (đảng viên) vi phạm về tệ nạn xã hội: "sản xuất, tàng trữ, mua bán, vận chuyển trái phép hoặc tổ chức sử dụng trái phép các chất ma túy". Theo đó, việc hai chủ tịch phường dương tính với chất ma tuý đã chứng minh việc họ sử dụng trái phép chất ma tuý.

Liên quan đến vụ việc, được biết, Thành uỷ Đà Lạt đang chỉ đạo xử lý hai cán bộ nói trên theo đúng Quy định 102 của Đảng. Cơ quan điều tra Công an TP Đà Lạt vẫn đang tiếp tục làm rõ vụ việc và các cá nhân liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, như đã thông tin, chiều 29/3, ông Tôn Thiện San, Chủ tịch UBND TP Đà Lạt đã ký các quyết định tạm đình chỉ công tác đối với Chủ tịch UBND hai phường 1 và 6 - TP Đà Lạt là ông Nguyễn Đình Khoa và Vũ Thành Sơn do có hành vi liên quan đến việc sử dụng chất ma tuý. Nội dung các quyết định tạm đình chỉ công tác đối với hai ông Khoa, Sơn có thời hạn 15 ngày (tính từ ngày 29/3/2021). Lý do bị tạm đình chỉ, do đang trong quá trình xem xét để xử lý cán bộ, đảng viên có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Ngay sau khi bị cơ quan chức năng phát hiện dương tính với chất ma tuý, hai ông Sơn, Khoa đã viết đơn xin nghỉ việc. Tuy nhiên, việc xử lý cán bộ, đảng viên vi phạm vẫn phải theo đúng các bước quy trình. Hiện Thành uỷ, UBND TP Đà Lạt đã tạm thời phân công người phụ trách UBND hai phường kể trên.

Sự việc của hai cán bộ này những ngày qua gây xôn xao dư luận, là điều đáng tiếc, tiền lệ chưa từng xảy ra tại địa phương. Đây cũng là bài học cảnh tỉnh đối với cán bộ, đảng viên trong việc cần chọn cho mình lối sống không vi phạm đạo đức, pháp luật, là tấm gương sáng, hữu ích với gia đình và xã hội.