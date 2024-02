Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm và chúc Tết Co-opBank

Báo cáo với Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng đoàn công tác, đồng chí Nguyễn Quốc Cường - Bí thư Đảng bộ, Chủ tịch Hội đồng quản trị Co-opBank cho biết Co-opBank (tiền thân là Quỹ tín dụng nhân dân Trung ương) với vai trò Ngân hàng đầu mối phục vụ gần 1.200 Quỹ tín dụng nhân dân (QTDND), hoạt động trên địa bàn 57/63 tỉnh, thành phố với hơn 1,7 triệu thành viên, chủ yếu là địa bàn nông nghiệp, nông thôn; cung cấp vốn cho nhiều thành viên thuộc diện nghèo tại các xã vùng sâu, vùng xa thuộc diện khó tiếp cận vốn vay của các TCTD khác để phát triển sản xuất, kinh doanh phục vụ đời sống, tạo công ăn việc làm, góp phần tạo ra của cải vật chất cho xã hội, tăng trưởng kinh tế đất nước góp phần quan trọng vào công cuộc xóa đói giảm nghèo, hạn chế nạn tín dụng đen, nâng cao đời sống nhân dân, đặc biệt là ở khu vực nghiệp, nông thôn.



Do hạn chế về tài chính, vốn điều lệ và không vì mục tiêu lợi nhuận nên tăng trưởng về nguồn vốn, tài sản của Co-opBank không theo kịp tốc độ tăng trưởng cũng như nhu cầu hỗ trợ của các QTDND. Đến 31/12/2023, tổng tài sản của Co-opBank là 56.993 tỷ đồng; vốn chủ sở hữu là 4.281 tỷ đồng, trong đó vốn điều lệ là 3.029 tỷ đồng (bao gồm: phần vốn hỗ trợ của Nhà nước là 3.009,68 tỷ đồng, chiếm 99,34% vốn điều lệ, vốn góp của các QTDND là 19,93 tỷ đồng, chiếm 0,66%). Co-opBank đã luôn khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ đầu mối hệ thống, hỗ trợ điều hòa vốn, kiểm tra, giám sát, tư vấn, chăm sóc cho các QTDND trên phạm vi toàn quốc. Trong đó, Co-opBank luôn hỗ trợ kịp thời thanh khoản cho hệ thống và tham gia hỗ trợ xử lý QTDND yếu kém góp phần đảm bảo an ninh ngành, hỗ trợ hệ thống phát triển ổn định, an toàn, khẳng định chủ trương đúng đắn của Đảng, Nhà nước về việc xây dựng mô hình Tổ chức tín dụng là Hợp tác xã ở Việt Nam, chính sách tam nông, chiến lược tài chính toàn diện...

Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ chính trị, Chủ tịch Quốc hội phát biểu chỉ đạo tại Co-opBank.

Phát biểu chỉ đạo tại Co-opBank, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Thường vụ Quốc hội gửi lời chúc mừng năm mới tốt đẹp và tình cảm thân ái đến toàn thể cán bộ, nhân viên, người lao động Co-opBank.

Nhắc lại những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 khá toàn diện, tích cực của đất nước ta trong bối cảnh khó khăn, thách thức nhiều hơn thuận lợi, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh rằng trong thành tựu chung ấy có sự đóng góp không nhỏ của ngành ngân hàng. Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu cùng những khó khăn trong nước đã khiến nhu cầu vay vốn của người dân, doanh nghiệp xuống thấp, nhiều ngân hàng Trung ương lớn trên thế giới tiếp tục tăng lãi suất gây áp lực không nhỏ tới sự điều hành chính sách tiền tệ của Việt Nam. Trước tình hình đó, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã bám sát chủ trương, nghị quyết của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, điều hành chính sách tiền tệ chắc chắn, chủ động, linh hoạt, hiệu quả; 4 lần điều chỉnh giảm lãi suất điều hành để giảm mặt bằng lãi suất cho vay; giữ vững ổn định, an toàn hệ thống các tổ chức tín dụng; tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp; phối hợp đồng bộ, chặt chẽ với chính sách tài khóa và các chính sách kinh tế vĩ mô khác nhằm kiểm soát lạm phát, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế.

Trong cái chung đó, Co-opBank hoạt động trên 57 tỉnh thành phố đã hỗ trợ gần 1.200 QTDND trên cả nước, đồng thời trực tiếp phục vụ tam nông, đối tượng chủ yếu là doanh nghiệp vừa và nhỏ, hộ gia đình và nông dân. "Do tính đặc thù nên không có nhiều người biết đến, nhưng Co-opBank vẫn có những bước phát triển rất tích cực đóng góp vào phát triển tam nông "như người hát bè trầm" nhưng đáng quý và trân trọng" Chủ tịch Quốc hội phát biểu.

Thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực, đồng lòng, quyết tâm cao và những kết quả tích cực của Ngành ngân hàng nói chung và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nói riêng đã đóng góp quan trọng vào thành tựu chung của đất nước.

Nhấn mạnh việc Trung ương rất quan tâm tới tam nông, hợp tác xã, ban hành nhiều chủ trương, chính sách về lĩnh vực này; Chính phủ đã trình Quốc hội thông qua Luật Hợp tác xã (sửa đổi), Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi) để thể chế hóa chủ trương, chính sách của Đảng, Chủ tịch Quốc hội cho biết, năm 2024 là năm rất quan trọng, là năm "tăng tốc" để "về đích" thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của cả nhiệm kỳ.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, để đạt mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, tạo đà tăng trưởng và hoàn thành mục tiêu của giai đoạn 2021-2025 là thách thức rất lớn, cần sự chung sức, đồng lòng của Chính phủ, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân. Trong đó, vai trò của ngành ngân hàng đối với nền kinh tế và an ninh tiền tệ quốc gia là hết sức quan trọng, đóng vai trò là huyết mạch của nền kinh tế; là kênh dẫn vốn chủ yếu phục vụ sản xuất kinh doanh, góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với chủ động, tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất, hiệu quả.

Vì vậy, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị ngành ngân hàng tăng cường năng lực phân tích dự báo, theo dõi sát diễn biến tình hình kinh tế, giá cả, lạm phát thế giới, khu vực, nhất là diễn biến giá năng lượng để hoạch định, điều hành chính sách tiền tệ phù hợp; cân đối hài hòa giữa việc giảm lãi suất và ổn định tỷ giá. Đồng thời, ngành ngân hàng cần tăng cường kiểm tra, giám sát, bảo đảm ổn định thị trường tiền tệ, tín dụng, tiếp tục phấn đấu giảm mặt bằng lãi suất cho vay trong bối cảnh lãi suất huy động đã giảm tối đa; tăng cường đơn giản hóa thủ tục hành chính để tăng khả năng tiếp cận, hấp thụ vốn, quan trọng là không hạ chuẩn tín dụng nhưng vẫn đưa được vốn vào sản xuất, kinh doanh.

Riêng với Co-opBank, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị tập thể lãnh đạo và toàn thể cán bộ, nhân viên, người lao động Co-opBank tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được trong thời gian qua, nỗ lực thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao, tăng cường hơn nữa hiệu quả hoạt động. Trong đó tiếp tục bám sát chỉ đạo của Trung ương tại, Nghị quyết số 19-NQ/TW, về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, Nghị Quyết số 20/NQ-TW ngày 16/6/2022 "về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới"; Nghị Quyết số 103/2023/QH15 của Quốc hội thông qua ngày 09/11/2023 "về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024" và các chỉ đạo của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong tổ chức thực hiện hoạt động, đảm bảo an toàn, hiệu quả; tập trung cho vay các lĩnh vực ưu tiên nhằm đáp ứng vốn phát triển kinh tế và phục vụ đời sống tại khu vực nông nghiệp, nông thôn theo chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật Nhà nước.

Tập trung đổi mới đa dạng hóa các sản phẩm hiện có nhất là trên nền tảng số. Đồng thời tiết giảm tối đa chi phí để tạo điều kiện giảm lãi suất, cải cách thủ tục tiếp cận tín dụng dịch vụ tạo điều kiện hỗ trợ vốn cho người dân và doanh nghiệp, hợp tác xã phát triển sản xuất kinh doanh đặc biệt khu vực nông nghiệp nông thôn, góp phần hạn chế và đẩy lùi tín dụng đen.

Đặc biệt, mỗi cán bộ ngân hàng nói chung và Co-opBank nói riêng cần không ngừng rèn luyện phẩm chất đạo đức, văn hóa ứng xử, trách nhiệm và bản lĩnh nghề nghiệp thấm nhuần lời dạy Bác Hồ kính yêu là học tập quản lý tiền cho tốt đừng để lãng phí mất mát, luôn luôn trau dồi đạo đức cách mạng, cần kiệm liêm chính chí công vô tư, đi sâu vào học tập lý luận và nghiệp vụ, cải tiến lề lối làm việc, phấn đấu làm tốt nhiệm vụ được giao. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế, làm tốt thêm công tác truyền thông để cho anh chị em trong hệ thống ý thức được ý nghĩa và sứ mệnh của mình, để người dân nói chung và nông dân hiểu và hợp tác tốt hơn với mình.

Với năng lực tài chính của Co-opBank hiện nay còn hạn chế, với số vốn điều lệ hiện nay là hơn 3.000 tỷ đồng tương đương mức vốn pháp định tối thiểu theo quy định, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết Quốc hội và cá nhân ủng hộ việc cần tăng vốn cho Co-opBank vì sự nghiệp tam nông và kinh tế tập thể, hợp tác xã. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị đơn vị chủ quản là Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nghiên cứu phương án đầu tư bổ sung vốn điều lệ báo cáo Chính phủ để trình Quốc hội xem xét tăng vốn điều lệ nhằm nâng cao năng lực tài chính, phát triển về quy mô, nâng cao tỷ lệ an toàn vốn theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và đáp ứng cho nhu cầu phát triển trong giai đoạn tới.

Bày tỏ niềm vui mừng không chỉ riêng của Co-opBank mà của toàn ngành Ngân hàng khi được Chủ tịch Quốc hội tới thăm và chúc Tết, đồng chí Đào Minh Tú - Phó Bí thư Ban cán sự Đảng, Phó Thống đốc thường trực Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nhấn mạnh sự quan tâm và tình cảm cũng như hiểu biết sâu sắc của Chủ tịch Quốc hội về lĩnh vực tài chính ngân hàng đã giúp Ngành Ngân hàng có những niềm vui và kết quả đạt được trong thời gian qua. Sự ghi nhận của Chủ tịch Quốc hội về những đóng góp của ngành Ngân hàng trong năm 2023 sẽ tiếp thêm động lực để toàn ngành nỗ lực hơn thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trong năm 2024.

Đồng chí Đào Minh Tú - Phó Thống đốc Thường trực NHNN cũng cho biết, sự kiện Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tới thăm Co-opBank nhân dịp đầu xuân mới cũng thể hiện thông điệp sâu xa của Đảng, Nhà nước và Quốc hội rất quan tâm ủng hộ cho sự phát triển của mô hình kinh tế tập thể, hợp tác xã - một thành phần lớn của nền kinh tế. Tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, đồng chí Đào Minh Tú - Phó Thống đốc Thường trực NHNN đã thay mặt Ban cán sự Đảng, Ban lãnh đạo NHNN Việt Nam hứa sẽ đoàn kết anh em trong toàn hệ thống tiếp tục phấn đấu để đạt được những kết quả tốt hơn năm 2023.

Một số hình ảnh Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm, chúc Tết cán bộ, nhân viên, người lao động Co-opBank:

Đồng chí Vương Đình Huệ - Ủy viên Bộ chính trị, Chủ tịch Quốc hội thăm, chúc Tết cán bộ, người lao động Co-opBank

Đồng chí Vương Đình Huệ - Ủy viên Bộ chính trị, Chủ tịch Quốc hội cùng đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm cùng Ban lãnh đạo Co-opBank

Đồng chí Vương Đình Huệ - Ủy viên Bộ chính trị, Chủ tịch Quốc hội trao tặng quà lưu niệm cho đồng chí Nguyễn Quốc Cường - Chủ tịch HĐQT Co-opBank

Đồng chí Vương Đình Huệ - Ủy viên Bộ chính trị, Chủ tịch Quốc hội chúc Tết Co-opBank

Đồng chí Đào Minh Tú - Phó Bí thư Ban cán sự Đảng, Phó Thống đốc Thường trực NHNN Việt Nam phát biểu