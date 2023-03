Co-opBank đẩy mạnh chuyển đổi số hỗ trợ QTDND phát triển bền vững

Hệ thống ngân hàng điện tử EBanking của Co-opBank được hoàn thành vào cuối năm 2022 thay thế cho hệ thống CF-eBank đã cơ bản đảm bảo đầy đủ chức năng của một hệ thống thanh toán hiện đại phục vụ cho toàn hệ thống và các QTDND, dần bắt kịp với xu thế chuyển đổi số nói chung của ngành ngân hàng.

Co-opBank sẽ mở rộng phát triển các dịch vụ thanh toán hiện đại

Ông Claude Lafond - Giám đốc Dự án STEP (Hỗ trợ đẩy mạnh hệ thống QTDND), đối tác đã giúp xây dựng hệ thống EBanking cho biết: hệ thống Ngân hàng điện tử của Co-opBank hiện có gần 700 QTDND tham gia kết nối và có hơn 800 ngàn người được sử dụng. Khách hàng thành viên khi sử dụng dịch vụ sẽ chỉ cần 1 vài phút thao tác để chuyển tiền, thanh toán hóa đơn… tiết kiệm thời gian từ 30 - 40 phút, thậm chí là dài hơn. "Đây là giải pháp quan trọng, giúp khách hàng thành viên vùng sâu, vùng xa không chỉ tiếp cận dịch vụ tài chính mà còn tiếp cận với dịch vụ ngân hàng hiện đại.", ông Claude Lafond nhấn mạnh.



Năm 2022, Co-opBank đã mở rộng phát hành thẻ chip Co-opBank Napas tới khách hàng thành viên QTDND và đã hoàn thành việc kết nối thanh toán giao thông (Vinbus) và kết nối thanh toán thẻ với BC Card (chiều ISS) cho phép thẻ chip Co-opBank Napas có thể giao dịch thanh toán tại Hàn Quốc, cấp hạn mức thấu chi lên tới 100 triệu đồng cho khách hàng là thành viên QTDND…



Co-opBank Mobile Banking ngày càng lan tỏa tới thành viên QTDND và khách hàng cá nhân

Ứng dụng Ngân hàng số Co-opBank Mobile Banking ngày càng lan tỏa tới thành viên QTDND và khách hàng cá nhân. Để đón đầu xu hướng phong cách tiêu dùng, ngân hàng đã triển khai dịch vụ mở tài khoản thanh toán số đẹp đáp ứng nhu cầu khách hàng và gia tăng nguồn tiền gửi không kỳ hạn, hiện đã mở được 107.813 tài khoản thanh toán số đẹp…



Hệ thống thanh toán chuyển tiền được duy trì an toàn, hiệu quả, phục vụ tốt cho công tác điều hành vốn trong hệ thống và công tác điều hòa vốn giữa Co-opBank với QTDND. Năm 2022, các QTDND chuyển tiền qua hệ thống thanh toán của Co-opBank giao dịch chuyển tiền đi là 275.562 món (tăng 21%) với doanh số là 40.485 tỷ đồng (tăng 45%) so với cùng kỳ năm trước; Giao dịch chuyển tiền đến là 273.107 món (tăng 78%) với doanh số là 19.191 tỷ đồng (tăng 75%) so cùng kỳ năm trước. Ngân hàng đã cấp hạn mức thấu chi tài khoản thanh toán cho 407 QTDND thành viên có kết nối hệ thống EBanking.

Nhiều sản phẩm, dịch vụ thanh toán hiện đại khác được triển khai tới các QTDND như: dịch vụ chi lương dành cho cán bộ, nhân viên QTDND; chia sẻ doanh thu dịch vụ, trả phí tư vấn thành viên với các QTDND; chuyển tiền bằng mã VietQR; thanh toán dịch vụ công trực tuyến qua cổng dịch vụ công Quốc Gia… đặc biệt, dịch vụ chuyển tiền nhanh 24/7 tại quầy đang được các QTDND đón nhận và đạt hiệu quả;

Trong vai trò hỗ trợ QTDND chuyển đổi số, Co-opBank đã thực hiện miễn phí toàn bộ các loại phí triển khai, hỗ trợ vận hành các dịch vụ thanh toán; miễn phí toàn bộ các giao dịch chuyển tiền cho QTDND thành viên tham gia hệ thống ngân hàng điện tử; miễn phí các giao dịch trên ứng dụng Ngân hàng số Co-opBank Mobile Banking… đồng thời tiếp tục duy trì thanh toán qua các kênh thanh toán điện tử liên ngân hàng và thanh toán đa phương nhằm đáp ứng nhu cầu chuyển tiền ngày càng tăng của QTDND và khách hàng.

Thời gian tới, Co-opBank sẽ mở rộng phát triển các dịch vụ thanh toán hiện đại; thúc đẩy chuyển đổi số trong hoạt động; đảm bảo an ninh, an toàn công nghệ thông tin và hệ thống thanh toán. Đẩy mạnh sản phẩm dịch vụ ngân hàng hiện đại đến QTDND, hỗ trợ QTDND tiếp cận với các thành viên, khách hàng mới, đặc biệt là khu vực vùng sâu, vùng xa nhằm hoàn thiện chiến lược phát triển tài chính toàn diện ở Việt Nam.