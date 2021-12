Chủ tịch Tập đoàn BRG lần thứ 5 vinh dự nhận danh hiệu “Nữ Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu – Cúp Bông Hồng Vàng”

Cúp Bông Hồng Vàng ghi nhận và tuyên dương các Nữ doanh nhân tiêu biểu đã không ngừng nỗ lực, chủ động, tự tin tìm giải pháp, thích ứng và vượt qua thách thức, phát triển bền vững và đóng góp quan trọng cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong bối cảnh của đại dịch Covid-19 và biến đổi khí hậu vừa qua.



Madame Nguyễn Thị Nga, Chủ tịch Tập đoàn BRG, được vinh danh "Nữ doanh nhân Việt Nam tiêu biểu – Cúp Bông Hồng Vàng" năm 2021

Nhân dịp này, Madame Nguyễn Thị Nga, Chủ tịch Tập đoàn BRG, chia sẻ: "Với sứ mệnh "Mang những giá trị tốt đẹp nhất tới cộng đồng", và với trách nhiệm của một công dân doanh nghiệp kiểu mẫu, cá nhân tôi cũng như Tập đoàn BRG ý thức rõ về trách nhiệm của doanh nhân và doanh nghiệp với cộng đồng và luôn nỗ lực kiến tạo những ảnh hưởng và giá trị tích cực nhất cũng như đóng góp hiệu quả nhất cho sự phát triển của kinh tế - xã hội quốc gia."

Danh hiệu "Nữ doanh nhân Việt Nam tiêu biểu – Cúp Bông Hồng Vàng" được xem là sự ghi nhận hoàn toàn xứng đáng cho những đóng góp to lớn cũng như tầm ảnh hưởng sâu rộng tích cực của Madame Nguyễn Thị Nga vào sự phát triển của cộng đồng và nền kinh tế của Việt Nam.

Dưới sự dẫn dắt của Madame Nguyễn Thị Nga, Tập đoàn BRG luôn khẳng định vị trí tiên phong trong nhiều lĩnh vực như Gôn, Khách sạn - Nghỉ dưỡng, Bất động sản, Bán lẻ… tại Việt Nam. Với tầm nhìn đưa doanh nghiệp Việt vươn tầm thế giới và khát khao cống hiến cho cộng đồng và đất nước, Madame Nguyễn Thị Nga cùng hơn 22.000 cán bộ nhân viên trong toàn hệ sinh thái đã có những đóng góp quan trọng vào sự phát triển của kinh tế - xã hội quốc gia, đặc biệt trong bối cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 trong hơn hai năm qua. Tính từ đầu năm 2020 khi dịch Covid-19 bùng phát cho đến nay, dưới sự chỉ đạo của Madame Nguyễn Thị Nga, "Quỹ An Sinh Sức Sống Mới của BRG và SeABank" đã tài trợ tổng cộng hơn 200 tỷ đồng cho công tác phòng, chống dịch và an sinh xã hội trên khắp cả nước.

Tấm lòng luôn hướng về đất nước và cộng đồng của Madame Nguyễn Thị Nga đã được ghi nhận với rất nhiều giải thưởng và danh hiệu cao quý do các tổ chức Trung ương, bộ ngành và hiệp hội trao tặng như Huân chương Lao động hạng Nhì, hạng Ba, Bằng khen Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Bộ Công thương, Bằng khen của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, Bằng khen của UBND TP Hà Nội, Bằng khen của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI); Bằng khen của Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam...

Không chỉ tại Việt Nam, Madame Nguyễn Thị Nga còn được tôn vinh và ghi nhận bởi cộng đồng khu vực và quốc tế như Nữ doanh nhân có tầm ảnh hưởng lớn khu vực ASEAN (Women of Impact); Nữ Doanh nhân ASEAN tiêu biểu; Top 50 phụ nữ có ảnh hưởng nhất Việt Nam của Tạp chí Forbes; "Giải vàng doanh nhân lĩnh vực Golf Châu Á - Thái Bình Dương" và "Người có tầm ảnh hưởng nhất Châu Á trong lĩnh vực Golf" của Tạp chí Gôn Asia Gol.