Chủ tịch TT-Huế chỉ đạo xử lý vụ chở nhiều người về từ Đà Nẵng né chốt kiểm soát

Ngày 9/8, theo tin từ Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Phan Ngọc Thọ đã chỉ đạo xử lý nghiêm vụ xe ô tô chở nhiều người từ vùng dịch Covid-19 về tỉnh né các chốt kiểm soát y tế.

Tài xế "xe ké" Trương Thanh Minh (người ngồi).

Theo đó, ông Phan Ngọc Thọ đề nghị lực lượng công an xử lý nghiêm những người liên quan trong vụ việc này, đồng thời rà soát lại các lỗ hổng trong chốt chặn, kiểm soát y tế. Theo ông Thọ, không được để xảy ra tình trạng bỏ sót người, phương tiện đến địa bàn tỉnh mà không qua kiểm soát và khai báo y tế.

"Mọi cố gắng trong những ngày qua sẽ "đổ sông, đổ biển" nếu sơ suất để lọt một trường hợp F0 đi vào địa bàn rồi lây lan ra cộng đồng, khi đó hậu quả sẽ khôn lường", Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế nhấn mạnh.

Hình ảnh "xe ké" chở người từ Đà Nẵng ra Huế né chốt kiểm soát y tế được camera ghi lại.

Trước đó, ngày 7/8, Công an huyện Phú Vang (Thừa Thiên Huế) nhận thông tin người dân cung cấp về việc có một số người từ Đà Nẵng về 2 xã Phú Xuân và Vinh Hà (huyện Phú Vang) có dấu hiệu trốn cách ly. Ngay sau đó, Công an huyện Phú Vang nhanh chóng xác minh và phối hợp đưa 3 người này đi cách ly theo đúng quy định.

Theo lời khai của 3 người này, họ làm cho 1 tiệm bánh mỳ ở TP. Đà Nẵng. Sau khi Đà Nẵng xuất hiện những ca dương tính với Covid-19, vì quá lo lắng nên những người này đã vào trang Facebook "Xe ké miền Trung" tìm xe về Huế và liên hệ với một người tên Minh qua số điện thoại 0932435280. Minh báo sẽ chở 3 người này cùng 3 người khác từ Đà Nẵng về Huế với giá tiền là 1.750.000 đồng.

Ô tô chở nhiều người từ Đà Nẵng ra Huế để trốn cách ly.

Sau khi thống nhất thời gian, Minh đón tất cả 6 người tại 74 Nguyễn Trung Trực, quận Sơn Trà, TP.Đà Nẵng. Khi xe chạy đến thị trấn Lăng Cô (huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế), Minh thả khách sau chốt kiểm dịch thứ nhất để khách đi bộ theo đường biển. Rồi Minh gọi cho một xe ô tô 7 chỗ khác đợi sẵn và chuyển khách sang xe này và yêu cầu khách phải trả thêm 250.000 đồng. Xe này chở khách chạy theo hướng cây xăng 17 vượt qua 2 chốt kiểm dịch, còn Minh điều khiển xe chạy trước, đợi sẵn trước trạm thu phí Phú Bài (xã Thủy Phù, thị xã Hương Thủy).

Khi khách đến trước trạm thu phí Phú Bài, Minh đón khách sang xe mình rồi chạy xe dọc tuyến đường liên thôn, liên xã để tránh trạm kiểm dịch. Bằng thủ đoạn này, Minh đã chở 6 người dân từ TP.Đà Nẵng về Huế nhưng không thông qua kiểm tra y tế tại các chốt kiểm soát dịch của lực lượng chức năng.

Từ những hình ảnh trích xuất qua hệ thống camera, thông tin Công an huyện Phú Vang và người dân cung cấp, lúc 12h ngày 8/8, tại thị trấn Lăng Cô, Trạm CSGT Phú Lộc, Phòng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã phát hiện xe ô tô Fortuner 7 chỗ do Trương Thanh Minh (SN 1983, trú tại phường An Tây, TP. Huế) điều khiển có nhiều đặc điểm giống như lời khai của người dân miêu tả và có dấu hiệu vận chuyển người từ vùng dịch trốn các trạm kiểm soát y tế. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.