Ông Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn đã có buổi đối thoại trực tiếp và trực tuyến với gần 300 hội viên nông dân trên toàn tỉnh vào ngày 31/10 vừa qua.



Toàn cảnh Hội nghị Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn đối thoại với nông dân. Ảnh: Chiến Hoàng

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Đăng Bình, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn nhấn mạnh, để nhân rộng các mô hình, cách làm hay, hiệu quả và giải quyết những vấn đề tồn tại, hạn chế trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, lãnh đạo UBND tỉnh rất cần nghe ý kiến của nông dân, các hợp tác xã, tổ hợp tác, từ đó đề ra những giải pháp tốt hơn trong phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Đối thoại với lãnh đạo tỉnh Bắc Kạn, hội viên nông dân và các HTX, tổ hợp tác đã đưa ra nhiều câu hỏi sát sườn, những vướng mắc cần tháo gỡ, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến quy hoạch, đất đai, chính sách phát triển sản xuất, chế độ chính sách đối với cán bộ hội ở cơ sở.

Ông Nguyễn Đăng Bình, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn phát biểu tại Hội nghị Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn đối thoại với nông dân. Ảnh: Chiến Hoàng

Điển hình như đại diện điểm cầu huyện Na Rì thẳng thắn đặt vấn đề liên quan đến đất rừng sản xuất khi rất nhiều diện tích cây mỡ, cây lát của người dân bị quy hoạch vào Khu bảo tồn thiên nhiên Kim Hỷ (nay là Khu dự trữ thiên nhiên Kim Hỷ) không thể khai thác, đề nghị có giải pháp tháo gỡ, để người dân phát triển kinh tế.



Cũng liên quan đến đất đai, đại diện điểm cầu huyện Chợ Mới cũng nêu nhiều vướng mắc cần tháo gỡ. Cụ thể, tháng 12/2017, UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định quy hoạch giai đoạn 2 khu công nghiệp Thanh Bình với diện tích ban đầu là 80,3ha trên địa bàn 3 thôn (thôn Khuổi Tai, Bản Chàng, Nà Chiêm). Trong đó thôn Nà Chiêm là 100% diện tích, hai thôn Khuổi Tai, Bản Chàng khoảng 1/4 diện tích của thôn nhưng đến nay chưa sử dụng đến.

Ông Hoàng Thanh Oai, Giám đốc Sở Tài nguyên & Môi trường trao đổi với hội viên nông dân liên quan đến vấn đề đất đai tại Hội nghị Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn đối thoại với nông dân. Ảnh: Chiến Hoàng

Do là đất quy hoạch nên không được phép sản xuất, xây dựng các công trình công cộng của thôn như: Nhà văn hóa, đường, nhà ở dân cư… Trong khi đó hiện nay, hội trường thôn Nà Chiêm xuống cấp nghiêm trọng, có thể đổ sập bất cứ lúc nào; thôn không có quỹ đất, đường trục thôn vào mùa mưa bị xói lở, lầy lội… Người dân đã nhiều lần phản ánh nhưng không được giải quyết. Đề nghị UBND tỉnh Bắc Kạn xem xét, đưa ra khỏi quy hoạch đối với những trường hợp đất quy hoạch lâu năm nhưng chưa sử dụng để người dân tiếp tục sản xuất, xây dựng cơ sở hạ tầng của thôn, ổn định cuộc sống cho người dân.

Hội viên, nông dân tại điểm cầu Ngân Sơn cũng thẳng thắn đưa ra vấn đề thiếu đất trồng cây ăn quả, cây cây công nghiệp, lâm nghiệp trong khi lâm trường quốc doanh trước đây, hiện nay là Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bắc Kạn có quỹ đất nhưng sản xuất kém hiệu quả, nhiều diện tích rừng sản xuất đã tái sinh thành rừng tự nhiên, nhiều diện tích trồng rừng nhưng không thành rừng gây lãng phí lớn (tại xã Đức Vân có thôn Phiêng Dượng, Nặm Làng…), đề nghị lãnh đạo tỉnh Bắc Kạn quan tâm để người dân có quỹ đất phát triển sản xuất.

Bên cạnh những vấn đề về đất đai, quy hoạch, các hội viên nông dân tỉnh Bắc Kạn còn đặc biệt quan tâm đến các vấn đề vốn, chính sách phát triển sản xuất.

Cụ thể, theo phản ánh của đại diện điểm cầu Chợ Đồn, do đa số các tổ hợp tác, HTX mới thành lập đều phải thuê mặt bằng, không có tài sản bảo đảm với ngân hàng nên người dân, HTX khó tiếp cận được nguồn vốn. Ngoài ra, tổng nguồn vốn cho vay còn thấp, không đáp ứng được nhu cầu vay vốn để mua sắm trang thiết bị, mở rộng quy mô sản xuất do ngân hàng định giá tài sản thế chấp thấp hơn rất nhiều so với thực tế, đề nghị có hướng tháo gỡ trong vấn đề trên...

Lãnh đạo UBND tỉnh Bắc Kạn và đại diện các sở, ngành liên quan giải đáp đối với nhóm vấn đề về đất đai, vốn, cơ chế chính sách phát triển sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm tại Hội nghị. Ảnh: Chiến Hoàng

Trên tinh thần cởi mở, thẳng thắn và trách nhiệm vì sự phát triển của "tam nông" Bắc Kạn, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn Nguyễn Đăng Bình rất chia sẻ khó khăn, đồng thời trao đổi và đề nghị lãnh đạo các sở, ngành, địa phương trao đổi trực tiếp đối với từng ý kiến của hội viên nông dân và các HTX, tổ hợp tác. Tại hội nghị, đa số ý kiến đã được các sở, ngành chức năng trả lời, làm rõ.



Phát biểu bế mạc Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn đánh giá cao các câu hỏi mà hội viên nông dân, HTX, tổ hợp tác đưa ra. Ông Nguyễn Đăng Bình nhấn mạnh, đây là những ý kiến chính đáng và thiết thực của cán bộ, hội viên, nông dân. Do vậy, đề nghị các sở, ban, ngành tiếp tục cụ thể hóa các nội dung đã trao đổi, thống nhất tại Hội nghị này để giải quyết kịp thời, hiệu quả những ý kiến chính đáng của hội viên nông dân; đồng thời, tạo ra một môi trường hỗ trợ và khuyến khích đổi mới ngành Nông nghiệp, tạo điều kiện để nông dân có thể thử nghiệm và áp dụng công nghệ mới vào sản xuất. Các cơ quan, đơn vị chủ động đề xuất, tham mưu và tổ chức triển khai, thực hiện các cơ chế chính sách hỗ trợ nông dân; nghiên cứu tham mưu sửa đổi, bổ sung các chính sách nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn đề nghị các cấp Hội Nông dân tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong nhận thức và hành động của hội viên, nông dân về phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn, xây dựng nông thôn mới.

Đối với các hội viên, nông dân, HTX, THT, ông Bình đề nghị và khích lệ tiếp tục tích cực phát triển sản xuất, nhân rộng các mô hình sản xuất hàng hóa hiệu quả, tham gia các dự án hỗ trợ, ứng dụng hiệu quả khoa học kỹ thuật vào sản xuất, đẩy mạnh liên kết, hợp tác, chung tay tạo ra một cộng đồng nông dân "năng động, sáng tạo và kết nối".

Chia sẻ với PV Dân Việt, bà Đinh Tuyết Nhung, Giám đốc HTX Nhung Lũy (huyện Ba Bể) cho biết, rất hài lòng với Hội nghị Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn đối thoại với nông dân. Theo bà Nhung, các câu hỏi, những vấn đề vướng mắc cần tháo gỡ đã được lãnh đạo tỉnh Bắc Kạn cùng đại diện các sở, ban, ngành liên quan giải đáp cơ bản. Bà Nhung mong muốn có nhiều hơn nữa những cuộc đối thoại chất lượng như Hội nghị đối thoại này.

Bà Lý Thị Ba, Giám đốc HTX Nông nghiệp sạch Tân Sơn (huyện Chợ Mới) trao đổi tại Hội nghị Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn đối thoại với nông dân. Ảnh: Chiến Hoàng

Bà Lý Thị Ba, Giám đốc HTX Nông nghiệp sạch Tân Sơn chia sẻ: "Ngoài nhưng câu trả lời của đại diện các sở, ngành đối với những băn khoăn, vướng mắc mà tôi đã nêu, tôi cũng mong muốn các sở, ngành có hướng dẫn cụ thể đến địa phương về vấn đề đăng kiểm đối với đầu máy nông nghiệp hoán cải thành phương tiện kéo, chở như xe tắc-tơ mà tôi đã đề cập để người dân thực hiện vừa đảm bảo an toàn giao thông, vừa đảm bảo đúng quy định pháp luật", bà Ba bộc bạch.

Kết thúc hội nghị, các nhóm vấn đề về đất đai, vốn, cơ chế chính sách phát triển sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm; nhóm vấn đề đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn và chế độ, chính sách đối với cán bộ Hội đã được giải quyết cơ bản.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn đã biểu dương và tặng quà cho 20 HTX, tổ hợp tác, hội viên nông dân tiêu biểu trong sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh.