Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong: Không để dịch Covid-19 bùng phát từ cơ sở y tế

Chủ tịch UBND TP.HCM yêu cầu mở rộng thêm các cơ sở xét nghiệm Covid-19.

Chỉ đạo tại cuộc họp, ông Nguyễn Thành Phong cho biết, tính đến thời điểm này, TP.HCM không có nhân viên y tế lây nhiễm, không có ca Covid-19 tử vong, tuy nhiên ông Nguyễn Thành Phong đề nghị các sở ngành, quận huyện hết sức chú ý không được phép lơ là mất cảnh giác vì từ ổ dịch Đà Nẵng đã lây lan sang 15 tỉnh thành trong cả nước, vì thế cần triển khai các biện pháp phòng chống quyết liệt hơn nữa. "Chỉ cần có ca phát sinh trong cộng đồng là sẽ lây lan rất nhanh do mật độ người rất đông, các hoạt động kinh tế rất nhộn nhịp như tại các chợ đầu mối, khu công nghiệp", ông Phong nhấn mạnh.



Cùng với đó, các đơn vị phải xác định tâm thế sống chung với dịch bệnh để có biện pháp căn cơ, lâu dài hơn. Các cơ sở y tế phải thực hiện nghiêm phòng chống dịch tại cơ sở y tế, đầu tư mở rộng thêm các cơ sở xét nghiệm. Các bệnh viện phải có kịch bản ứng phó với dịch bệnh, tập huấn cho tất cả nhân viên y tế, không để bệnh nhân di chuyển qua nhiều bệnh viện trước khi phát hiện bệnh.

Lực lượng công an, quân đội không để lây nhiễm chéo, không để dịch bùng phát lây lan từ cơ sở y tế. Trường hợp phát hiện ca bệnh phải lập tức khoanh vùng, truy vết, triển khai các biện pháp cách ly phù hợp.

Bố trí lực lượng tại các khu vực tập trung đông người, giải tán không để tập trung quá 30 người tại khu vực công cộng.

Sở Y tế phải công bố danh sách các bệnh viện an toàn, khuyến khích các bệnh viện tư tham gia xét nghiệm Covid-19 để giảm tải cho các bệnh viện công, riêng với Bệnh viện Ung bướu, Viện Tim phải đặt cảnh báo ở mức độ cao.

Sở LĐTBXH đẩy mạnh phòng chống dịch ở các trung tâm chăm sóc người già, thương binh, bảo trợ xã hội, trung tâm cai nghiện; xem xét đề xuất tiếp tục hỗ trợ các đối tượng khó khăn trong dịch Covid-19.

Công an Thành phố khẩn trương tổng kiểm tra, rà soát người nhập cảnh trái phép trên địa bàn thành phố, phát huy vai trò của công an phường, xã, công an khu vực, khẩn trương tham mưu cho UBND TP lập các chốt, trạm kiểm soát chống dịch; phối hợp với TAND, Viện KSND lựa chọn một số án điểm về đưa người nhập cảnh trái phép để đưa ra xét xử trong thời gian sớm nhất.