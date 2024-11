Chủ tịch Văn Trần Hoàn: "Không thể nhường sân Mỹ Đình cho chương trình Anh Trai Say Hi" Chủ tịch CLB Hải Phòng Văn Trần Hoàn: "Không thể nhường sân Mỹ Đình cho chương trình Anh Trai Say Hi"

Chia sẻ với PV Dân Việt, Chủ tịch CLB Hải Phòng Văn Trần Hoàn đã bày tỏ sự bức xúc khi sân Mỹ Đình sẽ không là nơi tổ chức trận đấu đầu tiên tại vòng bảng ASEAN Cup 2024 giữa ĐT Việt Nam và ĐT Indonesia, thay vào đó, phải nhường chỗ cho concert của chương trình ca nhạc “Anh Trai Say Hi”…