Theo ông Mai Văn Vụ, trước đó, UBND huyện Bắc Bình đã nhận được thông tin phản ánh việc ông Trần Thành Công (SN 1975, thường trú tại thôn Ma Am, xã Đà Loan, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng) tái lấn, chiếm đất xây dựng trái phép tại vị trí Km 49 + 800 thuộc Quốc lộ 28B (trên đèo Đại Ninh), đất thuộc UBND xã Phan Sơn quản lý.

Một vụ xây dựng trái phép trên đèo Đại Ninh được các cơ quan chức năng huyện Bắc Bình tỉnh Bình Thuận buộc tháo dỡ năm 2020. Ảnh: CTV

Ngày 19/1/2022, UBND huyện đã chỉ đạo Chủ tịch UBND xã Phan Sơn thành lập đoàn kiểm tra và trực tiếp làm Trưởng đoàn đi kiểm tra, lập hồ sơ, xử lý đúng quy định, cương quyết tháo dỡ công trình xây dựng trái phép.

Kế đến ngày 28/4/2022, UBND huyện Bắc Bình tiếp tục chỉ đạo UBND xã Phan Sơn chủ trì phối hợp với Ban Quản lý rừng phòng hộ Sông Lũy lập hồ sơ xử lý dứt điểm vụ tái lấn chiếm của ông Trần Thành Công trên đèo Đại Ninh và phải báo cáo trước ngày 15/5/2022.

Tuy nhiên, đến tháng 9/2022, Chủ tịch UBND xã Phan Sơn vẫn chưa thực hiện, vụ việc trên, dù trước đó ông Huỳnh Duy Khôi- Phó Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình nhiều lần nhắc nhở trực tiếp xử lý ngay việc tái lấn chiếm xây dựng các trạm dừng chân trên đèo Đại Ninh.

Từ những việc nêu trên, ông Mai Văn Vụ- Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình phê bình Chủ tịch UBND xã Phan Sơn là ông K'Bảy do không nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của UBND huyện. Ông Vụ cũng yêu cầu chủ tịch UBND xã Phan Sơn thực hiện nghiêm và xử lý đúng quy định, cương quyết tháo dỡ công trình xây dựng trái phép tại khu vực đèo Đại Ninh.

Ông K'Bảy chủ tịch UBND xã Phan Sơn trong một lần trao đổi với PV Dân Việt. Ảnh: Bùi Phụ

Trước đó, năm 2020, UBND huyện Bắc Bình đã phối hợp với các ngành chức năng của tỉnh Bình Thuận tổ chức cưỡng chế, tháo dỡ 6 công trình vi phạm xây dựng trái phép trên đèo Đại Ninh. Các công trình này đều do các hộ dân (từ tỉnh Lâm Đồng) tự ý lấn chiếm đất rừng, đất hành lang an toàn đường bộ để xây dựng công trình trạm dừng chân trái phép trên đèo Đại Ninh, gây mất an toàn giao thông, ảnh hưởng đến hoạt động quản lý nhà nước tại địa phương.

Đầu năm 2022, một số hộ dân tiếp tục lấn chiếm khu vực đèo Đại Ninh để xây dựng trái phép các trạm dừng chân. Đến nay, việc này vẫn chưa được xử lý dứt điểm.