Liên quan đến vụ mang xe Ford Ranger đi rửa, hôm sau thấy vứt ở bãi rác, ngày 18/4, chủ tiệm rửa xe đã có những chia sẻ về sự việc. Theo anh Hoàng Đức Yên - 37 tuổi (trú tại phường Hà Huy Tập, TP.Vinh, Nghệ An) là chủ tiệm rửa xe, vào khoảng 16h30' ngày 15/4, có một khách hàng quen - cũng là một chủ tiệm gara ô tô khác - mang chiếc xe bán tải hiệu Ford Ranger 2015 tới cửa hàng mình để rửa. Người này để chìa khóa lại. Sau khi rửa xe, đến 19h tối thì tiệm đóng cửa nghỉ ngơi. Khoảng 24h tối, thì có một người trong gara lấy xe đi, đi đâu thì chủ tiệm không rõ.



Tiệm rửa xe của anh Hoàng Đức Yên nơi xảy ra sự việc.

"Sáng hôm sau, khoảng 7h30' chúng tôi phát hiện đã mất xe. Tôi cùng người rửa xe đi tìm khắp nơi, đến khoảng 10h30' thì tìm thấy xe ở bãi rác phường Trung Đô. Anh em cũng đã làm việc, bàn bạc với nhau nhiều lần để giải quyết sự việc", anh Yên chia sẻ.

Cũng theo anh Yên, hai bên cũng đã bàn bạc về việc gọi công an, xác minh toàn bộ sự việc đã xảy ra. Tuy nhiên, phía khách hàng đưa bản kê khai thiệt hại, hư hỏng trên xe là khoảng 50.700.000 đồng, cộng với 25.000.000 tiền bồi thường phí thiệt hại xe. Tổng số tiền là 75.700.000 đồng, số tiền này hơi cao, vì thế 2 bên chưa tìm được tiếng nói chung.

Sau mang đi rửa, sáng hôm sau, chiếc xe Ford Ranger được tìm thấy ở bãi rác.

Được biết, người tự ý lấy chìa khóa, đánh xe ra khỏi cửa hàng là L.X.Q (quê huyện Thanh Chương, Nghệ An). Thời điểm được tìm thấy, chiếc xe bị hỏng phần sơn ở hông, vỡ đèn bên trái phía sau xe, nổ lốp phía trước bên phải, bể gương bên phải phía trước…

Ngày 18/4, trao đổi với phóng viên Dân Việt, một lãnh đạo UBND phường Bến Thủy, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An cho biết, ngay sau khi nắm bắt thông tin về sự việc, Công an phường Bến Thủy đã vào cuộc để làm rõ. Cơ quan công an sẽ làm việc với chủ xe, chủ gara rửa xe, người điều khiển chiếc ô tô ra khỏi cửa hàng để xác minh các thông tin liên quan. Khi có kết quả, sẽ thông tin về sự việc.