Chuẩn bị xét xử đại án tại BIDV: Ông Trần Bắc Hà được xác định là chủ mưu, cầm đầu nhưng đã qua đời

12 bị cáo gồm nhiều cựu lãnh đạo BIDV 'hầu' tòa

Theo lịch, sáng 26/10, TAND TP Hà Nội sẽ đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng" và "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản", xảy ra tại Ngân hàng Thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV), Công ty cổ phần chăn nuôi Bình Hà (Công ty Bình Hà) và Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và du lịch Trung Dũng (Công ty Trung Dũng).

Hầu tòa gồm 12 bị cáo, trong đó nhiều người là cựu lãnh đạo của BIDV gồm: 8 bị cáo bị truy tố về tội Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng: Trần Lục Lang, Đoàn Ánh Sáng, Kiều Đình Hòa (cựu Giám đốc BIDV chi nhánh Hà Tĩnh), Lê Thị Vân Anh (cựu Trưởng phòng thuộc BIDV Hà Tĩnh), Ngô Duy Chính (cựu Giám đốc BIDV chi nhánh Hà Thành), Nguyễn Xuân Giáp (cựu Phó Giám đốc chi nhánh BIDV Hà Thành), Phạm Hồng Quang (cựu Trưởng phòng thuộc chi nhánh) và Đặng Thanh Nam (cựu cán bộ).

4 bị cáo bị truy tố tội Lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản: Đoàn Hồng Dũng (cựu Giám đốc Công ty Trung Dũng); Trần Anh Quang và Đinh Văn Dũng (2 cựu Tổng giám đốc Công ty Bình Hà) và Nguyễn Thị Thanh Sơn (cựu Giám đốc Công ty Hà Nam).HĐXX vụ án gồm 5 người do thẩm phán Vũ Quang Huy làm chủ tọa; giữ quyền công tố và kiểm sát xét xử là 3 kiểm sát viên thuộc Viện KSND TP Hà Nội.

Hơn 40 luật sư đăng ký tham gia bào chữa cho các bị cáo, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan. Phiên tòa dự kiến sẽ diễn ra trong 10 ngày, làm việc cả thứ 7, Chủ nhật.

Các bị can (từ trái qua): Trần Lục Lang, Kiều Đình Hòa và Lê Thị Vân Anh

Viện KSND Tối cao đã chuyển hồ sơ vụ án tới TAND TP Hà Nội để xét xử 12 bị cáo.

Ông Trần Bắc Hà và các bị cáo gây thiệt hại đặc biệt lớn

Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ năm 2011-2016, lợi dụng chức trách được giao, ông Trần Bắc Hà, Chủ tịch HĐQT đã chỉ đạo cấp dưới tại BIDV và BIDV chi nhánh Hà Tĩnh cùng chi nhánh Hà Thành cho Công ty Bình Hà - là công ty sân sau của Trần Bắc Hà, và Công ty Trung Dũng vay trái quy định, gây thất thoát cho BIDV số tiền đặc biệt lớn 1.672 tỷ đồng.



Ông Hà chỉ đạo thành lập 2 công ty: Công ty CP Tập đoàn An Phú (do Trần Duy Tùng - con trai ông Hà, làm chủ) và Công ty CP chăn nuôi Bình Hà (do ông Hà nhờ 3 cá nhân không có năng lực tài chính đứng tên thành lập).

Ông Hà đã chỉ đạo phê duyệt cấp tín dụng với các ưu đãi trái quy định của Ngân hàng Nhà nước và BIDV.

Trong khi đó, 2 công ty "sân sau" của ông Hà là công ty Bình Hà và Trung Dũng không đủ năng lực tài chính vốn tự có để thực hiện dự án; cũng không đủ điều kiện để cấp tín dụng theo quy định của Ngân hàng Nhà nước và BIDV.

Tổng dư nợ của Công Bình Hà tại BIDV không có khả năng thu hồi là 799 tỷ đồng.

Tương tự khi thẩm định, đánh giá tình hình tài chính của Công ty Trung Dũng, mặc dù biết rõ công ty đang gặp khó khăn nhưng các bị can Ngô Duy Chính, Nguyễn Xuân Giáp, Trần Hồng Quang, Đặng Thanh Nam vẫn thực hiện việc cấp hạn mức tín dụng ngắn hạn 700 tỷ đồng.

Quá trình cho vay theo hạn mức, do áp lực từ sự chỉ đạo của ông Trần Bắc Hà, các bị can Ngô Duy Chính, Nguyễn Xuân Giáp, Trần Hồng Quang, Đặng Thanh Nam đã quyết định giải ngân cho Công ty Trung Dũng vay 26 khoản còn dư nợ, trong đó có 20 khoản giải ngân không đáp ứng đúng tỉ lệ tài sản đảm bảo, 1 khoản giải ngân cho vay để đảo nợ.

Đối với tất cả 26 khoản vay trên, các bị can đã không kiểm soát được tiền bán hàng của doanh nghiệp để thu nợ, không kiểm tra mục đích sử dụng vốn vay dẫn đến còn dư nợ trên 600 tỷ đồng, không có khả năng thanh toán.

VKS quy kết hành vi cho vay trái quy định của các bị can thuộc BIDV gây thiệt hại cho ngân hàng 1.672 tỷ đồng. Sau khi ngân hàng xử lý tài sản đảm bảo thu nợ, hiện còn hơn 260 tỷ doanh nghiệp không có khả năng thanh toán.

VKSND cáo buộc ông Trần Bắc Hà chủ mưu, cầm đầu. Tuy nhiên, ông Hà đã chết do bệnh lý vào tháng 7/2019 nên cơ quan tố tụng đình chỉ điều tra.

Cơ quan điều tra xác định, việc cho vay nói trên gây thiệt hại cho BIDV hơn 1.600 tỷ đồng. Trong vụ án, ông Trần Bắc Hà phải chịu trách nhiệm chính, xuyên suốt trong việc chỉ đạo, thẩm định, phê duyệt và cấp tín dụng cho Bình Hà, Trung Dũng vay tiền dẫn tới thiệt hại cho BIDV.

Con trai ông Hà tức Trần Duy Tùng giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu trong việc chỉ đạo 3 cổ đông của Bình Hà lợi dụng sự tin tưởng của BIDV để chiếm đoạt tiền, gây thiệt hại cho BIDV nhưng hiện bỏ trốn và bị truy nã quốc tế.