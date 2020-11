Chùm ảnh Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ gặp lãnh đạo Việt Nam thảo luận sức mạnh quan hệ đối tác toàn diện

Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ viết trên Twitter: "Tôi rất vui mừng được gặp Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh để kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và thảo luận việc mở rộng quan hệ về kinh tế và an ninh trong tương lai nhằm hỗ trợ một nước Việt Nam tự do, thịnh vượng và an ninh". Ảnh: ĐSQHK