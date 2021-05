Chuỗi căn hộ đập thông “không góc chết” hút khách tại The Matrix One

Câu chuyện xảy ra tại dự án The Matrix One đang nói lên xu thế đó khi có khá nhiều khách hàng lựa chọn mua 2-3 căn hộ cùng lúc và đập thông, thiết kế lại để biến chuỗi căn hộ thành "1 biệt thự giữa tầng không".

Chủ đầu tư dự án này cho biết, nổi bật trong các phương án căn hộ đập thông mà khách hàng quan tâm tại The Matrix One là phương án ghép thông 2 căn hộ 2 phòng ngủ có hướng Đông Bắc, sở hữu tầm view trọn vẹn thành phố và nội khu.

Mặt bằng căn hộ đập thông “không góc chết”tại The Matrix One

Được biết, 2 căn hộ 2 phòng ngủ số 2-3 hoặc 4-5 liền kề nhau, có thiết kế mặt bằng vuông vức nên việc cải tạo ghép thông căn rất thuận lợi. Sau khi ghép thông, căn hộ có tổng diện tích trên 170m2 với 3 phòng ngủ tương đương phòng master (mỗi phòng ngủ đều có 1 nhà vệ sinh khép kín), 2 ban công và 1 logia phơi quần áo rộng rãi. Căn hộ tựa như một "biệt thự trên cao" "không góc chết".

Tất cả các phòng chức năng đều có ánh sáng với tiết diện mặt thoáng lên tới 13m. Phòng khách, phòng ngủ rộng với tầm view panorama ôm trọn nội khu xanh mướt và thành phố sôi động.

View phòng ngủ ra toàn cảnh thành phố nhộn nhịp và sôi động

Với căn hộ rộng rãi, các thành viên trong gia đình sẽ có một không gian sống vừa riêng tư vừa gần gũi trên 1 mặt bằng. Hơn nữa, với mật độ căn hộ/sàn tại The Matrix One rất thấp, chỉ 10 căn/sàn cùng 7 thang máy tốc độ cao, nên khi nhiều khách hàng mua các căn đập thông thì thang máy trung bình chỉ phục vụ 1 căn hộ/tầng.

Được biết, khi có nhu cầu mua căn ghép thông, chủ đầu tư còn gợi ý thêm phương án thiết kế nội thất để khách hàng tham khảo cách bố trí không gian sinh hoạt hoặc chủ động thiết kế lại theo sở thích cá nhân.

Thưởng ngoạn vẻ đẹp lung linh của thành phố từ căn hộ The Matrix One

Sau khi tham quan căn hộ bàn giao thực tế, vì quá ưng ý chất lượng hoàn thiện căn hộ, anh Nguyễn Văn Kiên (GĐ một công ty xuất nhập khẩu) đã quyết định "xuống tiền" chốt 2 căn 3-4 ghép thông để có 1 căn hộ rộng rãi, phù hợp với nhu cầu của 4 thành viên trong gia đình.

Trong khi đó, chị Văn Ngọc Ánh, một khách hàng đã mua căn hộ đập thông tại The Matrix One lại chia sẻ: "Ban đầu tôi tìm hiểu mua penhouse nhưng giá quá cao, nên chọn giải pháp mua 2-3 căn hộ liền kề đập thông để vẫn được ở rộng và sở hữu tầm view panorama rộng mở, giao hòa với thiên nhiên như penhouse".

Dự án The Matrix One nằm trong quần thể tổ hợp tiện ích đa tầng hạng A phía Tây Hà Nội

Trở thành chủ nhân ưu tú sở hữu "biệt thự giữa tầng không" tại The Matrix One, bạn sẽ được tận hưởng sống sang với hệ tiện ích đa tầng chuẩn hạng A được quy hoạch đồng bộ ngay trong tổ hợp dự án như: khách sạn 5 sao, văn phòng cao cấp, trung tâm thương mại, bể bơi giữa tầng không, nhà hàng cao cấp, quán cafe sang trọng, spa chăm sóc sắc đẹp, phòng tập gym hiện đại, công viên quy mô nhất khu vực lên tới 14ha… Con trẻ được học tập, vui chơi, phát triển toàn diện với trường học quốc tế, khu vui chơi lý thú tọa lạc ngay trong khuôn viên Dự án.

Một góc khu vui chơi trẻ em xanh mát trong nội khu Dự án

Giữa một Hà Nội đang thay đổi từng ngày, làm sao để chọn cho mình một chốn an cư ngay trung tâm mà vẫn đầy đủ tiện ích, đủ yên tĩnh về không gian và khoáng đạt về tầm nhìn. Có lẽ, sau bao sự cân nhắc, giới thượng lưu Hà Thành đã tìm được câu trả lời phù hợp nhất tại tổ hợp The Matrix One.

