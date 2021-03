5 yếu tố “vàng” làm nên sức hút “ma lực” tại The Matrix One

Dự án The Matrix One nằm trong quần thể tổ hợp tiện ích đa tầng hạng A phía Tây Hà Nội

Theo đánh giá của World Bank, năm 2020, tầng lớp trung lưu ở Việt Nam có khoảng 15 triệu người, con số này sẽ tăng lên 25 triệu người vào năm 2025. Tầng lớp này đang chi phối sức mua thị trường nhà ở, nhất là tại các đô thị lớn như Hà Nội, TP.HCM. Chẳng hạn, theo tiết lộ của đại diện MIK Group – đơn vị phát triển dự án hạng sang The Matrix One, có đến trên 80% khách mua dự án thuộc độ tuổi 40-50, nhóm người đang ở giai đoạn thăng hoa nhất trong sự nghiệp.

Để phục vụ tập khách hàng thành đạt, giàu có, cá tính, nhiều trải nghiệm,… các sản phẩm, dịch vụ phải tạo được sự khác biệt, đẳng cấp và hướng đến những giá trị tinh thần.

Thấu hiểu nhu cầu này, dự án căn hộ The Matrix One nằm trong tổ hợp tiện ích đa tầng phía Tây Hà Nội do MIKGroup phát triển không những đạt chuẩn hạng A mà còn mang đến những đặc quyền đỉnh cao về tiện ích cho các cư dân tương lai.

Căn hộ panaroma tầm view "triệu đô"

2 tòa tháp đôi The Matrix One cao 44 tầng như những đài quan sát trên cao cùng các góc nhìn toàn cảnh và đa diện nhất đến thành phố sôi động nhộn nhịp hay cảnh sắc thiên nhiên trong tầm mắt. Đặc biệt, toàn bộ không gian phía trước phòng khách và phòng ngủ mỗi căn hộ được lắp đặt kính Low-E tràn bao trọn mặt tiền, kéo từ trần xuống sàn nhà mỗi không gian căn hộ tại The Matrix One đều là những "view" đáng giá triệu đô, bất kể hướng nhìn ra công viên cảnh hồ xanh mướt rộng 14ha hay thu gọn trong tầm mắt toàn bộ Hà Nội năng động nhưng cũng rất bình yên.

Các căn hộ tại The Matrix One sở hữu tầm view panorama “triệu đô” thu trọn cảnh sắc

Mật độ hoàn hảo chỉ 10 căn hộ/tầng

Khi các dự án cùng phân khúc cao cấp khác có tỷ lệ diện tích thông thủy trên diện tích xây dựng lên đến 65% với 15-18 căn hộ/ tầng thì tỷ lệ tại The Matrix One chỉ 54% với mật độ hoàn hảo, chỉ 10 căn/tầng, đảm bảo tính riêng tư cho các gia chủ cần không gian yên tĩnh và an toàn. Chủ đầu tư cũng rất "chịu chơi" khi lắp đặt 7 thang máy tốc độ cao 3,5m/s tốc độ cao từ thương hiệu nổi tiếng thế giới như Thysen Krupp giúp các chủ nhân tương lai của The Matrix One không phải chờ đợi lâu khi lên xuống tòa nhà.

Thưởng ngoạn không gian nghỉ dưỡng trên không

Không chỉ được bao bọc bởi hệ thống cây xanh 3 lớp dưới nội khu, mang đến không gian xanh mát, trong lành, The Matrix One còn có những khu vườn trên không độc đáo với khu vườn Nhật tịnh tâm được bố trí tại tầng 43 của dự án. Tại đây, hệ thống cây xanh, đá, nước, ánh sáng... được sắp xếp một cách tinh tế, giúp các chủ nhân tương lai tận hưởng được cảm giác thư giãn cùng thiên nhiên giữa chốn bồng lai ở lưng chừng trời.

Vườn Nhật bình yên trên sân thượng tầng 4

Tầng dịch vụ số 23 lại mang đến các loại hình dịch vụ và giải trí hoàn hảo. Từ phòng tập gym hiện đại, thư viện rộng lớn, phòng gặp mặt đối tác đến khu vui chơi trẻ em, phòng sinh hoạt cộng đồng đều được đáp ứng đầy đủ,mang đến sự thuận tiện cho mọi cư dân.

Đẳng cấp với công nghệ thông minh 4.0

Tại The Matrix One, nền tảng smart home được tích hợp trong căn hộ cho phép chủ nhân điều khiển chiếu sáng, quạt thông gió nhà vệ sinh, bình nước nóng… trên smart phone với cả hệ điều hành Android hoặc IOS.

Lái xe trở về từ công sở, những chủ nhân thành đạt có thể yên tâm gửi gắm "người bạn" bốn bánh của mình nhờ hệ thống Carparking tự nhận diện biển số và tem từ để mở cửa. Với các tính năng thông minh của Carparking, dù người lái xe yếu tay lái nhất cũng dễ dàng đưa xe vào vị trí đỗ an toàn. An ninh và tiện lợi còn ở mức tối đa với hệ thống video phone, cho phép chủ căn hộ mở cửa sảnh cho khách đến chơi sau khi xác định được khuôn mặt thông qua bảng gọi có gắn camera đặt tại tầng hầm và sảnh tầng 1.

Dự án The Matrix One nằm đối diện công viên 14ha xanh mát

Tận hưởng sống sang với tiện ích đa tầng chuẩn hạng A

Ngoài các đặc quyền kể trên, cư dân còn được thụ hưởng hàng loạt tiện ích sang trọng vượt trên mọi tiêu chuẩn thông thường được đầu tư trong toàn dự án. Cuối mỗi ngày, cả gia đình cùng nhau đi dạo ở quảng trường ngay trong nội khu hay trải nghiệm mọi tiện ích độc đáo trong công viên cảnh quan 14ha quy mô hàng đầu khu vực chỉ với "một bước chân" qua đường hầm thông minh nối từ dự án sang công viên.

Cư dân tương lai của The Matrix One cũng có thể tận hưởng hệ thống tiện ích đa tầng chuẩn hạng A được quy hoạch đồng bộ ngay trong tổ hợp dự án như: khách sạn 5 sao, văn phòng cao cấp, trung tâm thương mại, bể bơi giữa tầng không, nhà hàng cao cấp, quán cafe sang trọng, spa chăm sóc sắc đẹp, phòng tập gym hiện đại… Con trẻ được học tập, vui chơi, phát triển toàn diện với trường học quốc tế, khu vui chơi lý thú tọa lạc ngay trong khuôn viên tổ hợp và dự án.

Bể bơi giữa tầng không nối giữa 2 tòa tháp cao 44 tầng view trực diện công viên 14ha

Sở hữu những đặc quyền sáng giá khó có thể tìm thấy được ở các dự án khác, The Matrix One chính là lựa chọn hoàn hảo để tận hưởng cuộc sống, món quà thượng lưu dành cho các chủ nhân kiệt xuất.

