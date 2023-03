Chương trình “1 triệu cây xanh”: BIDV trồng 2.500 cây xanh tại Lai Châu

Trồng 1 triệu cây xanh là một trong ba chương trình an sinh xã hội trọng điểm Cho cuộc sống Xanh được BIDV công bố nhân dịp kỷ niệm 65 năm ngày thành lập. Theo đó, BIDV đã cam kết xây dựng 13 nhà văn hóa cộng đồng tránh lũ tại 6 tỉnh miền Trung thường xuyên chịu ảnh hưởng do thiên tai bão lũ Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam. Tài trợ máy lọc nước, bồn chứa nước cho người dân chịu thiên tai hạn mặn tại khu vực Đồng bằng Sông cửu Long và trồng 1 triệu cây xanh trong phạm vi cả nước.