Chuyên án đánh "cát tặc" của CA Hà Nội: 4 nhóm đối tượng vừa bị bắt do ai cầm đầu?

Cụ thể, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.Hà Nội, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với 15 đối tượng về tội " Vi phạm quy định về khai thác khoáng sản".



Các đối tượng bị khởi tố nằm trong chuyên án triệt phá "cát tặc" mà Công an TP.Hà Nội đã xây dựng, lên kế hoạch.

Theo Công an TP.Hà Nội, trong chuyên án này, có 4 nhóm đối tượng phạm tội bị khởi tố.

4 nhóm đối tượng lần lượt do các tên Vương Xuân Thành (SN 1969, Đại Mạch, Đông Anh, TP.Hà Nội), Vũ Văn Ngọc (SN 1980, Tân Nhuệ, Thụy Phương, Bắc Từ Liêm), Vũ Tiến Dũng (SN 1963, Liên Ngạc, Đông Ngạc, Bắc Từ Liêm), Vũ Tiến Mạnh (SN 1969, Đông Ngạc, Bắc Từ Liêm) cầm đầu.

Với nhóm của Vương Xuân Thành, phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Hà Nội đã làm rõ nhiều đối tượng liên quan.

Các tàu cát bị Công an TP.Hà Nội phát hiện khai thác trái phép trên sông Hồng.

Các đối tượng là Phạm Văn Thành (SN 1990, Tiền Phong, Mê Linh, Hà Nội), Đặng Thế Trường (SN 1993, Phù Đổng, Gia Lâm, Hà Nội), Phan Đình Thức (SN 1986, Tráng Việt, Mê Linh), Phan Thị Bích Hường (SN 1987, Kim Chung, Đông Anh), Phạm Đình Liễu (SN 1972, Ngũ Phúc, Kim Thành, Hải Dương), Lưu Xuân Khoa (SN 1978, Đại Mạch, Đông Anh).



Trong nhóm này, Trường là người theo dõi số liệu các tầu hút cát bơm lên bãi tập kết), Thức là người hướng dẫn các tàu hút hút cát trực tiếp lên khoang chứa của các tàu mua cát, ký nhận số lượng cát của các tàu hút.

Với Hường, người phụ nữ sinh năm 1987 này là kế toán, chốt số liệu hút cát của các tàu hút, trả tiền cho các chủ tàu hút cát.

Các đối tượng Liễu, Khoa là chủ những tàu cát.

Hành vi của các đối tượng đã cấu thành tội "Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên".

Từ chứng cứ, tài liệu liên quan, Công an TP.Hà Nội đã khởi tố vụ án Vi phạm quy định về khai thác khoáng sản; ra Quyết định khởi tố bị can, ra Lệnh tạm giam trong thời gian 3 tháng đối với bị can Vương Xuân Thành, Phạm Thị Hồng Thắm, Phạm Đình Liêu, Phạm Văn Thành, Đặng Thế Trường, Phan Thị Bích Hường, Phan Đình Thức, Lưu Xuân Khoa.

Ngoài nhóm do Thành cầm đầu, cơ quan chức năng còn làm rõ được 3 nhóm đối tượng khác cũng cùng hành vi vi phạm.

Nhóm tiếp theo do Vũ Tiến Mạnh cầm đầu. Theo nhà chức trách, Mạnh chỉ đạo cho đàn em dùng tàu khai thác cát trái phép trên sông Hồng. Sau khi khai thác được, số cát này sẽ được bán trực tiếp cho tàu, thuyền trên sông.

Hơn nữa, nhóm này còn chở cát về bãi tập kết của Mạnh để bán dần.

Với nhóm của Vũ Văn Ngọc, nhóm này cũng được xác định khai thác cát trái phép trên sông Hồng.

Nhiều thuyền viên khai thác cát trái phép làm việc trên tàu với Ngọc cũng bị khởi tố. Vũ Văn Ngọc tổ chức chỉ đạo khai thác trái phép cát đen dưới lòng sông Hồng, vị trí trước bãi cát của Ngọc thuộc địa bàn phường Liên Mạc.

Nhóm thứ 4 trong chuyên án bị triệt phá do Vũ Tiến Dũng cầm đầu.

Cách đây 3 năm, kiểm tra tàu thuyền khai thác cát ở sông Hồng, nhà chức trách tạm giữ 13 phương tiện gồm 4 tàu cuốc, 2 tàu hút và 7 tàu chở cát.

Theo tài liệu, Dũng là chủ bãi cát và đối tượng đã chỉ đạo cho nhóm đàn em khai thác cát trái phép trên sông Hồng, sau đó đổ lên bãi cát của mình bán lấy tiền.

Từ đầu năm 2020 đến khi bị bắt, nhóm của Dũng đã khai thác, bán cát với tổng số tiền lên tới 3,7 tỷ đồng.

Ở diễn biến mới nhất, khoảng 1h30 ngày 9/6, Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường thuỷ số 1, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an TP.Hà Nội) đã mật phục trên tuyến sông Hồng đoạn qua phường Thượng Cát, quận Bắc Từ Liêm, phát hiện tàu sắt mang số hiệu VR-08024512 đang có hành vi khai thác 120m3 từ lòng sông Hồng.

Qua kiểm tra các đối tượng trên tàu là Đỗ Đăng Hoàn (SN 1991), Đỗ Đăng Dũng (SN 1992) đều ở Tiên Du, Bắc Ninh đều không xuất trình được giấy phép khai thác tài nguyên, khoáng sản do cơ quan có thẩm quyền cấp.

Tiếp theo trong khung giờ từ 1h40 đến 2h cùng ngày, trên khúc sông Hồng thuộc xã Đại Mạch, huyện Đông Anh và phường Thượng Cát, quận Bắc Từ Liêm, tổ công tác tiếp tục phát hiện 2 tàu sắt không số hiệu đang có hành vi hút cát từ sông Hồng. Cụ thể, tàu không số do Vũ Văn Tĩnh (SN 1968 ở Cam Thượng, Ba Vì, Hà Nội) đang khai thác 75m3 cát dưới lòng sông.

Tàu không số do Phạm Quốc Hùng (SN 1967 ở phường Thuỵ Phương, quận Bắc Từ Liêm) điều khiển đang trực tiếp hút 149m3 cát từ dưới lòng sông Hồng đã bị bắt quả tang.

Vào thời điểm kiểm tra, các đối tượng đều không xuất trình giấy tờ liên quan.