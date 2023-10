Chuyện cái thang của nhà vô địch cầu mây ASIAD 2023

Khi mới gia nhập Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Nghệ An, Nguyễn Thị My thậm chí không thể leo giường tầng vì quá nhỏ, bố phải hàn một chiếc thang để cô lên xuống. Ít ai nghĩ, sau này cô đã góp phần làm rạng danh cầu mây nói riêng, thể thao Việt Nam nói chung.

Bén duyên cầu mây từ bóng đá

Nguyễn Thị My (thứ 3 từ phải sang) cùng ban huấn luyện và đồng đội ăn mừng HCV ASIAD 2023. Ảnh: Quý Lượng.

Trong trận chung kết cầu mây nội dung 4 nữ tại ASIAD 2023 hôm 4/10, tuyển nữ Việt Nam đã giành thắng lợi kịch tính 2-1 trước Indonesia để đoạt tấm HCV quý giá. Trận này, Ngọc Thúy (số 4) chơi nổi bật nhất với nhiều pha tấn công ghi điểm then chốt. Tuy nhiên, Nguyễn Thị My (số 2) cũng góp vai trò quan trọng bằng sự bền bỉ, hiệu quả ở phía sau.



Tâm sự với Báo Giao thông, My cho biết, thời điểm đội bị dẫn trước, cô có đôi chút lo lắng. Dù vậy, nhờ sự động viên, khích lệ kịp thời của ban huấn luyện, cô và đồng đội đã vực dậy được tinh thần, thi đấu hiệu quả hơn ở set 2, 3 để đi đến thắng lợi chung cuộc.

Sinh năm 1998, My là một trong những cá nhân lớn tuổi nhất đội tuyển cầu mây nữ Việt Nam. Cô cũng gần như giành được mọi vinh quang cả trong màu áo đội tuyển lẫn địa phương. Nhưng ít ai biết rằng, cô lại được phát hiện qua một trận bóng đá.

Theo lời kể của ông Luật, bố My, nhà vô địch ASIAD ham thích thể thao từ nhỏ. Tuy là con gái nhưng cứ buổi chiều, sau giờ tan học là cô lại cùng đám bạn trai trong làng đi đá bóng. "Người hắn nhỏ thó mà đá hăng lắm, chẳng chịu thua bao giờ", ông Luật cười nói.

Và thật tình cờ, cái duyên đến với cầu mây của nữ VĐV 25 tuổi lại bắt nguồn từ một trận bóng đá. "Năm 2009, trong lần tham dự Hội khỏe Phù Đổng huyện Diễn Châu, trường My vào chung kết bóng đá nữ. Theo dõi hắn thi đấu, cô Thuận (HLV Hồ Minh Thuận, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Nghệ An) thấy có tố chất nên tuyển chọn cho đội cầu mây", ông Luật nhớ lại.

Chỉ sau 2 năm tập luyện, cô gái sinh ra ở Diễn Châu đã trưởng thành nhanh chóng. Năm 2013 cô tạo nên dấu ấn đầu tiên của mình khi cùng đồng đội giành 2 tấm HCV ở giải cầu mây trẻ toàn quốc và giải vô địch cầu mây quốc gia.

Năm 2014, cô bắt đầu hành trình ở đội tuyển quốc gia và từ đó tới nay giành được vô số vinh quang, đỉnh cao là 2 lần vô địch thế giới năm 2022, 2023.

Ngoài ra, cô còn có 2 lần vô địch châu Á, 1 lần vô địch giải bãi biển thế giới. Theo HLV trưởng đội tuyển cầu mây Trần Thị Vui, My là VĐV đa năng, hội tụ nhiều phẩm chất như kỹ thuật, phản xạ, nhãn quan chiến thuật… "Em đóng vai trò quan trọng trong các nội dung đồng đội 4, đồng đội 3, đá đôi của cầu mây Việt Nam", bà Vui chia sẻ.

Trong khi đó, HLV Hoàng Hữu Nghĩa, Trưởng bộ môn cầu mây, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Nghệ An đánh giá: "Nguyễn Thị My là vận động viên có năng khiếu bẩm sinh, sở hữu đôi chân rất dẻo và dị. My cũng có lối chơi thông minh cùng nền tảng thể lực tốt nên đảm nhận được nhiều vị trí khác nhau".

Thừa hưởng đam mê của bố

HLV Hoàng Hữu Nghĩa còn tiết lộ, gia đình My không ai theo thể thao chuyên nghiệp nhưng bố cô rất đam mê thể thao. Nhờ đó mà My nhận được sự ủng hộ hết lòng từ gia đình.

"Bố mẹ luôn quan tâm, động viên em, thường xuyên liên lạc với các thày để hỏi han về tình hình của con", vị HLV kể.

Bản thân cô gái sinh năm 1998 cũng thừa nhận, cô có ngày hôm nay một phần do thừa hưởng đam mê của bố.

"Vợ chồng tôi đều làm ruộng nhưng cái máu thể thao thì lớn lắm. Vì thế, khi biết con có cơ hội tập luyện thể thao chuyên nghiệp thì rất mừng. Dù vậy, tôi chưa bao giờ nghĩ con mình sẽ thành nhà vô địch thế giới, vô địch ASIAD. Bà con trong làng, họ hàng ai cũng mừng cho gia đình tôi", ông Luật bộc bạch.

Bố của VĐV vừa giành HCV Á vận hội còn kể, những ngày đầu mới xuống Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Nghệ An tập luyện, My khóc nhiều, lần nào được thày cô cho nói chuyện với bố mẹ cũng khóc, đòi về nhà.

"Tôi cố gắng động viên con, nhờ các thày cô vỗ về thêm nhưng cũng phải mất vài tháng hắn mới quen được với môi trường thể thao chuyên nghiệp. Giai đoạn đó, cứ cuối tuần tôi lại xuống thăm hắn, khi thì Chủ nhật, khi vào thứ 7 để xem hắn tập rồi góp ý. Dần dần những chuyến thăm cũng thưa hơn, thường chỉ khi có dịp hắn thi đấu tôi mới xuống. Nhà cách Trung tâm chưa đầy 40km thôi nhưng vợ chồng tôi còn phải lo làm ăn", ông Luật tiếp lời.

Cũng ở giai đoạn My mới gia nhập trung tâm, có một kỷ niệm với con mà ông Luật nhớ mãi. Theo đó, cô được phân ở giường tầng nhưng người nhỏ quá không trèo được. Thấy thế, ông Luật đã hàn cho con gái chiếc thang để tiện việc lên xuống. "Giờ hắn vẫn nhắc đi nhắc lại chuyện cái thang", ông Luật hào hứng.

Từ những nấc thang được hàn bằng tình yêu của bố, My đã từng bước tiến lên và sở hữu sự nghiệp đáng mơ ước. Trên sân thi đấu, My mạnh mẽ, hoạt bát, ở nhà cô cũng hay nói và rất quan tâm tới bố mẹ.

"Mỗi lần thi đấu có kết quả tốt, được thưởng hắn đều hỏi han xem vợ chồng tôi thích gì để mua tặng. Tôi và mẹ hắn thì đâu cần quà cáp chi, chỉ muốn con về ăn chung bữa cơm là hạnh phúc rồi", bố nữ VĐV kể.