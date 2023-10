Vì sao trận ĐT Việt Nam vs ĐT Uzbekistan đá kín tại Trung Quốc?

Trong tháng 10/2023, ĐT Việt Nam trải qua tới 3 trận giao hữu theo lịch FIFA Days. Đó là các trận đấu gặp Trung Quốc (ngày 10/10), Uzbekistan (13/10) và Hàn Quốc (17/10). Tuy nhiên, theo quy định của FIFA, mỗi đội tuyển không được thi đấu quá 2 trận trong một giai đoạn FIFA Days. Vậy nên, 1 trong 3 trận đấu kể trên của ĐT Việt Nam trong đợt FIFA Days tháng 10 này sẽ không được xếp hạng FIFA.

Căn cứ quy định nêu trên, ĐT Việt Nam đã quyết định lựa chọn 2 trận đấu gặp Trung Quốc (10/10) và Hàn Quốc (17/10) là hai trận giao hữu quốc tế chính thức. Màn so tài còn lại với Uzbekistan cũng đã được Ban huấn luyện 2 đội thống nhất sẽ diễn ra kín, chủ yếu phục vụ công tác chuyên môn. Do đó, màn so tài này sẽ diễn ra trong điều kiện sân không có khán giả và không có hoạt động tác nghiệp truyền thông. Kết quả trận đấu cũng sẽ không được tính điểm xếp hạng FIFA.

Vào lúc 2h30 rạng sáng nay, ĐT Việt Nam đã bay từ Hà Nội tới Thượng Hải. Vào lúc 6h30 theo giờ địa phương, đội có mặt tại thành phố sầm uất của Trung Quốc. Từ đây, thầy trò HLV Philippe Troussier sẽ bay nội địa tới Đại Liên. Dự kiến vào lúc 10h25 theo giờ địa phương, ĐT Việt Nam sẽ có mặt ở điểm ăn, tập.

Vào lúc 19h00 cùng ngày, ĐT Việt Nam sẽ có buổi tập đầu tiên chuẩn bị cho trận gặp Trung Quốc. Đây cũng là 1 trong 2 buổi tập khiêm tốn mà Quế Ngọc Hải cùng các đồng đội rèn luyện trước khi gặp Trung Quốc vào ngày 10/10, trên sân vận động trung tâm thể thao Đại Liên.