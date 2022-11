Chuyện chưa biết về cậu học trò dũng cảm cứu người trước mũi tàu hoả

Việc làm tốt của em Hoàng Mạnh Chiến vừa được Chủ tịch nước gửi thư khen ngợi.

Đã vài ngày trôi qua kể từ khi dũng cảm cứu người thoát chết, Chiến vẫn chưa nguôi cảm giác bồi hồi, xúc động. Kể cho chúng tôi nghe về câu chuyện như “phim hành động” của mình, Chiến nói: “Nhà em ở gần đường tàu, khu 7b, phường Cẩm Thịnh. Bình thường tối thứ 7, em không phải học bài nên bố mẹ cho em xuống dưới nhà chơi với các bạn. Vì thế, khoảng 19 giờ 30 phút, ngày 26/11, em thấy cụ ông chạy xe máy từ trong khu dân cư khi băng qua đường sắt bất ngờ bị ngã vào trong đường ray và không đứng dậy được. Trông thấy đoàn tàu chở than đang lao tới, còn ông Vót đang đối diện nguy hiểm, em vội chạy lao đến đường ray kéo ông ra ngoài. Sau khi 2 ông cháu vừa thoát ra khỏi đường ray thì tàu hỏa cũng vừa lao tới. Rất may là ông chỉ bị thương nhẹ ở tai, tay trái, còn em thì không xây xát gì. Chiếc xe máy của ông bị tàu chở than kéo trượt đi 3 mét”.

Nhớ lại khoảnh khắc “ngàn cân treo sợi tóc”, ông Nguyễn Thanh Vót nói: “Lúc cố băng qua đường sắt thì xe của tôi bị trượt bánh. Dù nghe rõ tiếng tàu đang tới rất gần nhưng tôi không thể tự đứng dậy. Nhờ có Chiến mà tôi đã thoát chết trong gang tấc. Tôi cảm ơn cháu Chiến rất nhiều”.

Khi được chúng tôi hỏi lúc lao vào hiểm nguy cứu người, Chiến có lo sợ không, em thật thà chia sẻ, thời điểm xảy ra sự việc, thấy đoàn tàu vẫn còn ở khoảng cách đủ để bản thân đưa ông Vót ra ngoài nên em đã cố chạy thật nhanh tới giúp. Dù có hơi lo lắng song em biết nếu chậm vài giây thì ông Vót có thể bị nguy hiểm đến tính mạng, cho nên em đã không thể do dự, chần chừ. Chiến cũng chia sẻ, qua sự việc này, em rất mong tất cả mọi người nên tuân thủ quy định khi tham gia giao thông, đặc biệt là khi băng qua đường sắt.

Hoàng Mạnh Chiến tại buổi tuyên dương do UBND TP Cẩm Phả, Tỉnh Đoàn phối hợp tổ chức, ngày 29/11.

Cô giáo Đào Thị Phượng, giáo viên chủ nhiệm của Chiến chia sẻ: “Ở lớp, Chiến là một học sinh ngoan ngoãn, hiền lành, đoàn kết, giúp đỡ bạn bè. Mong rằng việc làm của Hoàng Mạnh Chiến sẽ được nhiều bạn học sinh học theo, góp phần lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, cứu người lúc hoạn nạn”.

Không chỉ dũng cảm, Hoàng Mạnh Chiến còn là một người con ngoan trong gia đình. Bố em là bộ đội đã nghỉ hưu, mẹ là công nhân cơ khí. Dù còn ít tuổi, nhưng em rất biết suy nghĩ, hiểu chuyện. Thấy mẹ đi làm vất vả, hằng ngày, sau giờ học, Chiến rất chăm chỉ làm việc nhà, giúp đỡ bố mẹ dọn dẹp, nấu cơm. Chị Trần Thị Thanh Huyền, mẹ của Chiến chia sẻ: “Cháu khá nhút nhát, ít nói, hiền lành, thương bố mẹ. Tôi rất vui vì cháu đã làm được việc tốt”.

Chiến chụp ảnh cùng cô giáo chủ nhiệm.

Bằng sự dũng cảm của mình, Chiến đã vinh dự Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gửi Thư khen và tặng bức chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng một chiếc bút, với mong muốn em sẽ không ngừng học tập và rèn luyện, luôn là con ngoan, trò giỏi, thực hiện tốt Năm điều Bác Hồ dạy, trở thành công dân có tài, có đức, tiếp bước cha anh xây dựng đất nước ta ngày càng "đàng hoàng hơn, to đẹp hơn" như Bác Hồ kính yêu hằng mong muốn.

Cô giáo Nguyễn Thị Hồng, Hiệu trưởng Trường THCS Cẩm Thịnh cho biết: "Hành động đẹp của em Hoàng Mạnh Chiến rất xứng đáng được biểu dương và nhân rộng trong toàn trường. Chúng tôi rất tự hào khi có học sinh như em Chiến".

Sự dũng cảm, nhanh trí, quyết đoán cứu người của em Hoàng Mạnh Chiến xuất phát từ lòng tốt, tình yêu thương, nhân ái. Em xứng đáng xứng đáng được tuyên dương, là tấm gương người tốt - việc tốt của ngành giáo dục nói riêng và của tỉnh Quảng Ninh nói chung.