Chuyển cuộc gọi đòi nợ đến Bộ Công an, 2 đối tượng ở Quảng Nam bị xử phạt

Ngày 22/5, Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, đơn vị đã có quyết định xử phạt vi phạm hành chính hai người liên quan đến việc chuyển cuộc gọi đòi nợ đến đường dây nóng Bộ Công an là N.T.V (27 tuổi, ngụ xã Duy Hải, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam) và T.T.D (33 tuổi, ngụ xã Đại Thanh, huyện Đại Lộc, Quảng Nam).

Theo đó, thời gian gần đây, đường dây nóng Bộ Công an tiếp nhận nhiều cuộc gọi từ các công ty tài chính, ứng dụng vay tiền thúc ép trả nợ, ảnh hưởng nghiêm trọng đến quá trình tiếp nhận, xử lý thông tin liên quan đến an ninh quốc gia.

Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Quảng Nam làm việc với 2 đối tượng chuyển cuộc gọi đòi nợ đến Bộ Công an. Ảnh: CAQN

Xác định chủ nhân các sim chuyển cuộc gọi là công dân ở Quảng Nam, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Quảng Nam đã vào cuộc làm rõ 2 cá nhân là N.T.V (27 tuổi, ngụ xã Duy Hải, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam) và T.T.D (33 tuổi, ngụ xã Đại Thanh, huyện Đại Lộc, Quảng Nam) là người thực hiện chuyển hướng cuộc gọi đòi nợ đến đường dây nóng Bộ Công an.

Qua làm việc, ông V và bà D khai nhận do vay nợ qua ứng dụng (app) vay tiền online trên điện thoại. Sau nhiều lần trả nợ, nhân viên phía ứng dụng cho vay liên tục gọi điện cho cá nhân và người thân trong gia đình để thúc ép trả nợ nên đã chuyển hướng cuộc gọi để tránh bị làm phiền.

Hành vi chuyển hướng cuộc gọi đến số điện thoại đường dây nóng Bộ Công an của hai người này đã vi phạm quy định tại điểm e, khoản 3, Điều 102, Nghị định 15/2020/NĐ-CP ngày 3/2/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử.

Căn cứ lời khai cùng chứng cứ thu thập, Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Quảng Nam đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông N.T.V và bà T.T.D mỗi người 5,5 triệu đồng.