Quảng Nam: Quế An hướng đến xã nông thôn mới

Nông thôn thay "áo mới"

Ông Nguyễn Tuấn Hiền – Chủ tịch UBND xã Quế An cho biết: "Khi bắt đầu triển khai xây dựng nông thôn mới, xã có xuất phát điểm thấp, kinh tế còn nhiều khó khăn nên hành trình về đích nông thôn mới cũng gặp nhiều thử thách.

Nắm bắt điều đó, chính quyền và nhân dân xã đã tập trung vận động, tuyên truyền cán bộ, đảng viên, người dân tham gia góp sức xây dựng nông thôn mới bằng cách đóng góp ngày công, góp tiền, hiến đất… với kỳ vọng xây dựng nông thôn ngày càng giàu đẹp hơn".

Xã Quế An, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam thay đổi diện mạo nhờ Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Ảnh: T.H.

Điện, đường, trường, trạm y tế và hạ tầng thiết yếu được đầu tư xây dựng, nâng cấp. Quế An có tỉnh lộ ĐT611 chạy theo chiều dài của xã, đây là con đường giao thông chính cộng với hàng chục con đường giao thông ĐH, ĐX liên thôn, liên xã được mở rộng đã tạo điều kiện cho nhân dân đi lại thuận lợi, làm ăn phát triển kinh tế.



Nông thôn không còn cảnh đường sá nắng bụi, mưa lầy, nhà dột nát, tạm bợ. Kết quả đó thể hiện rõ tinh thần đoàn kết, trên dưới đồng lòng cùng nhau thực hiện của chính quyền và nhân dân xã Quế An.

Ông Nguyễn Tuấn Hiền – Chủ tịch UBND xã Quế An. Ảnh: T.H.

Địa phương tập trung huy động mọi nguồn lực, xây dựng cơ sở hạ tầng, phục vụ sản xuất nông nghiệp.



Trong giai đoạn 2020-2025, Quế An có nguồn vốn xây dựng nông thôn mới và nguồn vốn lồng ghép, xã hội hoá thực hiện đầu tư cho 12 công trình trên địa bàn, với tổng kinh phí 40,758 tỷ đồng. Trong đó, nguồn vốn nông thôn mới là 11,763 tỷ đồng, nguồn vốn lồng ghép và xã hội hoá là 28,995 tỷ đồng.

Trong năm 2022, xã tổ chức thi công hoàn thành các công trình đường giao thông nông thôn tuyến ĐH22 đi ĐT611B, tuyến từ ngõ Nguyễn Mậu Tám đến ngõ Nguyễn Hữu Thời với tổng chiều dài 1.165,5m.

Quế An có thế mạnh về ươm cây keo và phát triển kinh tế rừng. Ảnh: T.H.

Thi công 4 công trình kiên cố hoá kênh mương nội đồng tổng chiều dài 2.544m, công trình xây mới bếp ăn, tường rào cổng ngõ Trường Mẫu giáo Quế An, tuyến Cầu kênh – ngõ Thái Đình Hương, ngõ Tiến – Bia tưởng niệm dài 644m.



Từ khi xây dựng nông thôn mới, cơ sở hạ tầng phục vụ cho đời sống dân sinh đang dần được hoàn thiện. Đường giao thông nông thôn từng bước được đầu tư và bê tông hóa, tạo điều kiện cho người dân đi lại, vận chuyển nông sản buôn bán.

Trường học các cấp tại xã Quế An được đầu tư xây dựng khang trang. Ảnh: T.H.

Văn hóa xã hội ngày một phát triển, công tác chăm sóc sức khỏe cho bà con nhân dân và chính sách an sinh xã hội được quan tâm thực hiện tốt. Tình hình, an ninh trật tự xã hội trên địa bàn luôn ổn định.



Căn cứ vào điều kiện thực tế của địa phương, xã Quế An luôn xây dựng kế hoạch cụ thể từng năm và triển khai đến các đơn vị thực hiện. Ngoài ra, xã thường xuyên giao ban nắm rõ tình hình, tâm tư nguyện vọng của bà con và những khó khăn, khuất mắc cần tháo gỡ, để đưa ra các giải pháp xử lý đạt hiệu quả cao nhất.

Đời sống người dân được cải thiện

Ông Hiền cho biết, là địa phương còn nhiều khó khăn, nên xã Quế An luôn chú trọng công tác vận động người dân đẩy mạnh sản xuất, phát triển kinh tế, từng bước cải thiện thu nhập và xoá đói giảm nghèo bền vững.

Hệ thống thuỷ lợi được đầu tư bài bản đã giúp cho hoạt động sản xuất nông nghiệp của bà con nông dân thuận lợi hơn, gia tăng năng suất và sản lượng qua từng năm.

Xã Quế An quyết tâm cán đích xã nông thôn mới vào cuối năm 2023. Ảnh: T.H.

Xã Quế An có diện tích gieo trồng cây lương thực có hạt được 446,8ha, sản lượng đạt 2.320,2 tấn. Trong năm 2022, diện tích trồng lúa là 444,8ha, năng suất bình quân ước đạt 52 tạ/ha, sản lượng 2.313,6 tấn.

Chính quyền địa phương tích cực phối hợp với các cấp ngành chuyên môn của huyện Quế Sơn, tổ chức nhiều khóa tập huấn chuyển giao kỹ thuật sản xuất tiên tiến và hỗ trợ nông dân đưa nhiều giống lúa mới vào canh tác đại trà.



Bên cạnh đó, xã tập trung chỉ đạo nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng con vật nuôi phù hợp, trồng thâm canh và chăm sóc các loại cây trồng khác như: sắn, ngô, rau đậu các loại.

Cơ sở hạ tầng tại xã Quế An được quan tâm đầu tư, nhất là giao thông, trường học..... Ảnh: T.H.

Đặc biệt là mô hình phát triển kinh tế vườn – kinh tế trang trại của xã cũng đang được nhân rộng, với nhiều mô hình trồng cây hồ tiêu, cây ăn quả đem lại hiệu quả kinh tế ổn định.



Quế An có lợi thế về đất lâm nghiệp khi đất đai chủ yếu là đất bạc màu và đồi núi nằm rải rác. Người dân tham gia trồng rừng nguyên liệu theo phương thức sản xuất hàng hóa, cho thu nhập bình quân 100 triệu đồng/ha. Trong đó, mô hình ươm cây giống lâm nghiệp cho hiệu quả kinh tế cao, giải quyết việc làm ổn định cho nhiều lao động địa phương.

Theo chia sẻ của ông Hiền, ngoài 2 cơ sở may mặc, hiện Quế An có khoảng 30 cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp với nhiều ngành nghề và 65 cơ sở kinh doanh thương mại dịch vụ… tạo việc làm cho hàng trăm lao động. Nhờ kinh tế tăng trưởng khá mà đời sống người dân xã Quế An không ngừng được cải thiện. Năm 2022, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 42,5 triệu đồng/người/năm.