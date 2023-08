Chuyên gia bật mí 4 tiêu chí chọn sản phẩm hỗ trợ hạ mỡ máu hiệu quả

soTại nước ta, cứ 10 người trưởng thành thì có tới 3 người bị mỡ máu cao. Thuốc Tây giúp giảm nhanh mỡ máu nhưng các chỉ số dễ tăng lại khi ngưng dùng. Sử dụng thuốc Tây trong thời gian dài còn có thể gây ra tác dụng phụ lên dạ dày, làm tăng men gan… Do đó, nhiều người tìm tới các sản phẩm hạ mỡ máu có nguồn gốc thảo dược vì an toàn, lành tính. Tuy nhiên giữa thị trường "vàng thau lẫn lộn", người bệnh gặp không ít khó khăn để lựa chọn được sản phẩm chất lượng.

Dưới đây, bác sĩ Nguyễn Thị Hằng (nguyên Phó giám đốc Bệnh viện Tuệ Tĩnh) đưa ra 4 tiêu chí quan trọng người bệnh cần lưu ý để chọn được sản phẩm giảm mỡ máu an toàn, hiệu quả.

Bác sĩ Nguyễn Thị Hằng (Nguyên Phó giám đốc Bệnh viện Tuệ Tĩnh)

Thương hiệu uy tín

Một thương hiệu để gây dựng được uy tín trên thị trường phải trải qua thời gian dài phát triển, có những sản phẩm chất lượng tốt, chinh phục niềm tin của người tiêu dùng và được giới chuyên môn đánh giá cao. Một số thương hiệu uy tín cũng sở hữu thế mạnh về vùng trồng dược liệu đạt chuẩn GACP-WHO, nhà máy hiện đại đạt chuẩn GMP, quy trình sản xuất được kiểm soát nghiêm ngặt nên sản phẩm đảm bảo an toàn, hiệu quả.

Vì vậy, để yên tâm sử dụng, người tiêu dùng nên lựa chọn sản phẩm hỗ trợ hạ mỡ máu của những thương hiệu uy tín, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Không nên mua hàng xách tay, sản phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Thành phần kết hợp thảo dược và tinh chất

Thàn phần là yếu tố quan trọng tạo ra hiệu quả sản phẩm nên người tiêu dùng cần chú ý. So với các sản phẩm giảm mỡ máu sử dụng thuần dược liệu y học cổ truyền, những sản phẩm bổ sung tinh chất được đánh giá cao hơn. Đó là bởi các tinh chất được bào chế theo công nghệ hiện đại, loại bỏ tạp chất, chuẩn hóa hàm lượng hoạt chất, giúp gia tăng dược tính và công dụng sản phẩm mà vẫn đảm bảo an toàn. Do đó, người tiêu dùng nên ưu tiên chọn mua sản phẩm kết hợp thảo dược cổ truyền với tinh chất hiện đại.

Cơ chế tác dụng toàn diện

Các nghiên cứu cho thấy, chỉ có khoảng 20% cholesterol được tổng hợp từ thức ăn, 80% được sản xuất tại gan. Vì vậy, nếu muốn giảm mỡ máu hiệu quả, hạn chế tái phát, nên lựa chọn sản phẩm có cơ chế tác động toàn diện, không chỉ "tiêu trừ ngọn" - giảm mỡ máu, mà còn củng cố "gốc" - tăng cường chức năng gan để nâng cao khả năng chuyển hóa và đào thải mỡ dư thừa, ổn định bệnh lâu dài.

Được nhiều người tin dùng và phản hồi tích cực

Trải nghiệm thực tế của người bệnh sau khi dùng sản phẩm là minh chứng rõ ràng cho thấy sản phẩm có hiệu quả hay không. Để tìm kiếm một sản phẩm chất lượng, đừng quên tham khảo đánh giá từ những khách hàng từng sử dụng. Tốt nhất, nên lựa chọn những sản phẩm được nhiều người tin dùng và phản hồi tích cực.

