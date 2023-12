Novasol Curcumin – Giải pháp hỗ trợ cho người muốn giải độc gan, phòng ngừa bệnh gan

Curcumin là hoạt chất được chiết xuất từ nghệ mang nhiều tác dụng quý đối với sức khỏe con người. Theo Y học hiện đại, Curcumin được nghiên cứu và chứng minh lâm sàng có tác dụng tiêu mỡ, giảm cholesterol trong máu, làm đẹp, chống lão hóa, giải độc gan, phòng ngừa xơ gan… Tuy nhiên, Curcumin khó hòa tan nên tỷ lệ hấp thụ vào cơ thể rất thấp, chỉ ở ngưỡng 2%.



Novasol Curcumin của CHLB Đức, hấp thu gấp 185 lần

Để tăng độ hấp thu hoạt chất Curcumin, các nhà khoa học đã áp dụng nhiều phương pháp cải tiến như nano hóa, bổ sung các chất phụ trợ bioperine, tổng hợp đồng phân… Trong đó, công nghệ nano mang lại hiệu quả vượt trội hơn cả.

Năm 2005, tài liệu nghiên cứu đầu tiên về Nanocurcumin ứng dụng trong y học được xuất bản. Từ đó đến nay, Nanocurcumin đã trở thành tâm điểm nghiên cứu của các nhà khoa học tại Mỹ, Anh, Đức, Nhật, Hàn Quốc… với 254 bằng phát minh sáng chế. Trong đó, Nanocurcumin dạng lỏng (tức là Novasol Curcumin) sử dụng công nghệ màng bọc micelle do CHLB Đức sản xuất được Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới (WIPO) đánh giá vượt trội và được cấp bằng sáng chế. Bởi, ứng dụng công nghệ màng bọc Micelle giúp Novasol Curcumin có ưu điểm tan hoàn toàn trong nước, độ hấp thu tăng 185 lần so với Curcumin thông thường và gấp 2-4 lần so với Nanocurcumin dạng bột. Đồng thời, nhờ màng bao bọc sinh học, hoạt chất Curcumin giảm khả năng chuyển hóa tại gan, kéo dài thời gian tồn tại trong cơ thể để phát huy tối đa tác dụng.

Novasol Curcumin tinh chất Châu âu - Hỗ trợ giải độc gan, tăng cường chức năng gan.

Không những vậy, Novasol Curcumin của Đức còn được Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) cấp chứng nhận GRAS, đảm bảo an toàn tuyệt đối khi sử dụng.

Novasol Curcumin bảo vệ gan như thế nào?

Nghiên cứu khoa học đã chứng minh, Novasol Curcumin của CHLB Đức có thể bảo vệ toàn diện lá gan nhờ những cơ chế sau:

Hỗ trợ giải độc gan, tăng cường chức năng gan: Novasol Curcumin thúc đẩy sự hình thành của các enzyme giải độc gan, trong đó có Glutathione S-transferase. Từ đó, hỗ trợ giải độc gan, tăng cường chức năng gan, hạ men gan.

hỗ trợ Phòng ngừa xơ gan: Nhiều nghiên cứu cho thấy, Novasol Curcumin chứa chất chống oxy hóa mạnh, ức chế các gốc tự do giúp bảo vệ gan, làm lành các vết sẹo và tổn thương gan, giảm xơ gan.

Hỗ trợ Cải thiện tình trạng gan nhiễm mỡ: Novasol Curcumin có tác dụng tăng cường chuyển hóa và phân hủy mỡ thừa trong cơ thể, giảm cholesterol xấu. Từ đó, hỗ trợ hạ mỡ máu, giảm mỡ gan hiệu quả.

Ngoài ra, nhiều nghiên cứu cũng cho thấy, Novasol Curcumin còn có tác dụng biệt hóa các tế bào gốc ung thư và ức chế sự phát triển của TNF-α (một protein khiến bệnh ung thư gan tiến triển và di căn sang cơ quan khác).

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe - Bổ gan Tâm Bình.

Ứng dụng thành công Novasol Curcumin trong hỗ trợ giải độc gan

Nhờ tác dụng tuyệt vời trên cùng công nghệ màng bọc micelle, Novasol Curcumin đã được các nước tiên tiến như Mỹ, Anh, Đức… ứng dụng vào sản xuất các sản phẩm hỗ trợ chăm sóc sức khỏe lá gan.

Tại Việt Nam, Dược phẩm Tâm Bình – Top 5 Công ty Đông dược Việt Nam uy tín là đơn vị tiên phong ứng dụng thành công Novasol Curcumin vào sản xuất sản phẩm Bổ gan Tâm Bình.

Ngoài Novasol Curcumin, Bổ gan Tâm Bình còn có chiết xuất Kế sữa, Khúng khéng, Mật nhân và 7 thảo dược là Cà gai leo, Diệp hạ châu, Rau đắng đất, Giảo cổ lam, Sài hồ, Bạch thược, Actiso.

Với bộ thành phần độc đáo này, Bổ gan Tâm Bình có tác dụng vượt trội hỗ trợ thanh nhiệt, giải độc gan, mát gan, giảm triệu chứng mề đay, mẩn ngứa, chán ăn, vàng da do chức năng gan kém. Đồng thời, Bổ gan Tâm Bình hỗ trợ bổ gan, tăng cường chức năng gan, giảm tác hại của rượu bia, thuốc ảnh hưởng đến gan.

Sản phẩm được bào chế tại nhà máy đạt chứng nhận Thực hành tốt sản xuất thuốc Y học cổ truyền (GMP), đảm bảo an toàn, chất lượng cho người dùng. Bổ gan Tâm Bình được bình chọn là Top 1 Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích năm 2022.

Bổ gan Tâm Bình được bán tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Sản phẩm phù hợp với những người thường xuyên sử dụng bia rượu, người muốn tăng cường chức năng gan, người gặp triệu chứng mề đay, mẩn ngứa, vàng da do chức năng gan kém.

