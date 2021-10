Chuyên gia cảnh báo: Nguy cơ mưa lũ lại xuất hiện ở Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi từ 22-27/10

Mưa lũ có một phần do vận hành điều tiết hồ chứa

Lý giải về việc mưa lũ diễn biến phức tạp ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên những ngày qua, theo ông Nguyễn Hữu Thành, Phó Trưởng phòng Phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, từ đêm 15 - 18/11, do chịu ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới với một vùng áp thấp ở phía Bắc Trung bộ kết hợp với không khí lạnh tăng cường và nhiễu động đới gió đông trên cao nên ở khu vực từ Nghệ An đến Bình Định và Bắc Tây Nguyên có mưa to đến rất to.

"Do mưa lớn và vận hành điều tiết của các hồ chứa trên các sông từ khu vực Quảng Bình đến Khánh Hòa và khu vực Tây Nguyên, Đông Nam bộ xuất hiện đợt lũ diện rộng" - ông Thành nói.

Ông Nguyễn Hữu Thành, Phó Trưởng phòng Phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia lý giải về việc mưa lũ diễn biến phức tạp ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên. Nguồn: nchmf.

Cũng theo ông Thành, trong đêm nay và sáng mai, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị tiếp tục có mưa vừa đến mưa to với lượng 20 - 50mm, có nơi trên 70mm. "Từ 19/10, mưa giảm, lũ trên các sông giảm dần" - ông Thành thông tin.

Ông Thành khuyến cáo, các địa phương vừa trải qua một đợt mưa lớn, vùng đồi núi nước bão hòa nên nguy cơ xảy ra sạt lở đất rất cao.

Cũng theo ông Thành, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên các tỉnh Đông Bắc bộ mưa rét, 1 - 2 ngày tới không khí lạnh suy yếu nhưng đến ngày 20/10 dự kiến có đợt không khí lạnh tăng cường, kèm mưa khiến nhiệt độ giảm, từ 21 - 23/10 trời chuyển rét.

Từ 22-27/10 lại có khả năng xảy ra đợt mưa lớn từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi do ảnh hưởng của không khí lạnh và nhiễu động gió đông trên cao.

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng chống thiên tai Nguyễn Văn Tiến dẫn đầu đoàn công tác đi kiểm tra hồ chứa thượng nguồn sông Trí, đập Khe Rào, Kỳ Anh (Hà Tĩnh) ngày 18/10/2021. Nguồn: TCPCTT.

Mưa lũ khiến 54 xã bị ngập lụt nghiêm trọng

Theo báo cáo của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai, mưa lũ những ngày qua đã gây thiệt hại nghiêm trọng.

Tính đến 18 giờ ngày 18/10, mưa lũ đã làm ngập lụt 54 xã (giảm 33 xã tại Thừa Thiên Huế so với thời điểm cao nhất).

Trong đó, Quảng Bình có 30 xã/2.232 hộ bị ngập lụt; Quảng Trị có 15 xã bị ngập từ 0,5 -2m; Thừa Thiên Huế 06 xã ven sông Bồ, sông Ô Lâu cũng bị ngập...

Mưa lũ cũng tạo ra 44 vị trí ách tắc trên các tuyến quốc lộ, đường tỉnh.

Nghiêm trọng hơn, mưa lũ khiến 03 người chết (Nghệ An 02; Hòa Bình 01); 03 người mất tích; 65 căn bị tốc mái, thiệt hại một phần; có 2.004ha lúa, 378ha hoa màu, 19ha nuôi trồng thủy sản bị ngập, hư hại.

Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, ngày 18/10, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai đã cử 02 đoàn công tác đi chỉ đạo công tác ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ tại tỉnh Hà Tĩnh và Thừa Thiên Huế.