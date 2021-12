Chuyên gia dự báo: Đợt không khí lạnh mạnh nhất từ đầu mùa đông năm nay, ứng phó với rét đậm như thế nào?

Chuyên gia Nguyễn Hữu Thành - Phó Trưởng phòng Dự báo thời tiết Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia cảnh báo ứng phó với rét đậm, rét hại

Phó Trưởng phòng Dự báo thời tiết Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia thông tin báo chí Nguyễn Hữu Thành.

Xin ông cho biết dự báo diễn biến đợt không khí lạnh sắp tới và những nơi rét nhất do tác động của đợt không khí lạnh này như thế nào thưa ông?

- Hiện, bộ phận không khí lạnh này đã ảnh hưởng đến vùng núi phía bắc của Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ và một số nơi ở Nam Trung Bộ.

Ở Bắc Bộ trời chuyển rét; từ ngày 26-28/12, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ xảy ra đợt rét đậm, vùng núi có nơi rét hại; nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến 10-13 độ, vùng núi có nơi từ 4-7 độ, vùng núi cao có nơi xấp xỉ 0 độ; nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Trung Bộ phổ biến 11-14 độ. Vùng núi cao có khả năng xảy ra mưa tuyết và băng giá.

Liệu đây là lần đầu tiên trong mùa đông dự báo khả năng có mưa tuyết, vậy đây có phải đợt không khí lạnh mạnh nhất từ đầu mùa hay không?

- Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, đây đúng là đợt không khí lạnh mạnh nhất từ đầu mùa đông năm nay. Do tác động của không khí lạnh mạnh làm giảm nhiệt độ kết hợp với mưa nên khả năng xuất hiện mưa tuyết và băng giá ở những vùng núi cao.

Đợt không khí lạnh này có tác động kéo dài đến Tết Dương lịch không và xin ông phân tích thêm diễn biến thời tiết Tết Dương lịch?

- Đợt không khí lạnh gây rét đậm, có nơi rét hại này có khả năng kéo dài từ ngày 26-28/12, những ngày sau không khí lạnh suy yếu, nhiệt độ vì vậy cũng tăng dần lên. Theo dự báo của chúng tôi, khả năng trong những ngày đầu năm Tết Dương lịch sẽ lại có không khí lạnh tăng cường gây mưa và làm giảm nhiệt độ trở lại. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi và có những thông tin kịp thời trong thời gian tới.

Những năm trước có hiện tượng bão rớt sang những ngày đầu tháng 1. Vậy năm nay có lặp lại kịch bản đó hay không thưa ông?

-Theo đánh giá của chúng tôi, trong tháng 1/2022 vẫn có khả năng xuất hiện các xoáy thuận nhiệt đới trên Biển Đông nhưng không mạnh và ít có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam.

Ông khuyến cáo người dân như thế nào trong đợt rét đậm rét hại sắp tới?

- Trước và trong những đợt không khí lạnh, rét đậm rét hại người dân cần thường xuyên cập nhật tình hình thời tiết, diễn biến không khí lạnh, rét đậm, rét hại của Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia. Triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn cho người già, trẻ nhỏ, khách du lịch, học sinh, nhất là tại các trường nội trú ở vùng núi cao như: hạn chế hoạt động dưới trời lạnh, mặc đủ ấm, không dùng bếp than để sưởi ấm trong phòng kín; căn cứ tình hình thời tiết cụ thể tại địa phương chủ động cho học sinh nghỉ học.

Triển khai che chắn, giữ ấm cho vật nuôi, cây trồng, thủy sản nhằm giảm thiểu mức độ thiệt hại về sản xuất, chú trọng đàn đại gia súc và các cơ sở chăn nuôi tập trung ở khu vực đặc biệt khó khăn, vùng sâu, vùng xa.

Xin cảm ơn ông!

Cập nhật tin không khí lạnh mới nhất

Cụ thể, theo bản tin mới nhất của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thì, sáng nay (26/12), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến khu vực phía Đông Bắc Bộ, một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Ngày hôm nay (26/12), bộ phận không khí lạnh này sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở khu vực phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Trung Trung Bộ và một số nơi ở Nam Trung Bộ

Tin không khí lạnh mới nhất. Ảnh: NCHMF

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hội tụ gió trên cao nên ngày hôm nay (26/12), ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Ngày hôm nay và ngày mai (27/12), khu vực từ Nghệ An đến Phú Yên có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to; riêng khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ ngày 26-28/12, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét đậm, có nơi rét hại; nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến 9-12 độ, vùng núi có nơi từ 4-7 độ, vùng núi cao có nơi xấp xỉ 0 độ; nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Trung Bộ phổ biến 11-14 độ. Vùng núi cao có khả năng xảy ra mưa tuyết và băng giá.

Trong đất liền có gió Đông Bắc cấp 3-4, vùng ven biển cấp 4-5; ở vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau và vùng biển phía Bắc khu vực Giữa Biển Đông có gió Đông Bắc cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 2,0-4,0m. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 3,0-5,0m.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển: cấp 2.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá: cấp 1.

Khu vực Hà Nội: Ngày và đêm nay (26/12), có lúc có mưa, mưa rào. Từ ngày 26-28/12, trời rét đậm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 10-12 độ.