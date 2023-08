Mới đây, hãng truyền thông Dispatch đã công bố phát hiện của mình sau khi điều tra cáo buộc đạo nhạc của thành viên ban nhạc BTS Jungkook đối với đĩa đơn solo "Seven". Đây là kết quả ban đầu được đưa ra bởi nhà sản xuất Yang Joon Young. Đây cũng chính là nhà sản xuất ca khúc "Time of Mask" của Fin.K.L, được cho là tác phẩm gốc mà Jungkook "đạo nhạc".

Chuyên gia nói gì về cáo buộc Jungkook (BTS) đạo nhạc?

Đầu tuần này, cáo buộc "đạo nhạc" do Yang Joon Young đưa ra đã được công khai thông qua nhiều cơ quan báo chí, thu hút sự quan tâm của đông đảo công chúng. Yang Joon Young khẳng định, mặc dù hai bài hát sử dụng các phím khác nhau nhưng chúng vẫn sử dụng cùng một chuỗi nốt/thang âm trong phần 4 ô nhịp.

Dispatch công bố không tìm thấy điểm giống nhau trong hai ca khúc. Ảnh: IT.

Theo Yang Joon Young, đoạn "có vấn đề" của "Seven", nằm trong khoảng từ 00:55 phút tới 01:03 phút, với lời bài hát bắt đầu bằng "You love when I jump right in. All of me I'm offering...". Trong "Time of Mask", đoạn được cho là tương tự nằm trong khoảng từ 00:52 phút tới 01:10 phút.

Để kiểm tra cáo buộc của Yang Joon Young, Dispatch đã thử nghiệm để tìm ra điểm giống nhau. Tuy nhiên, Dispatch nhận thấy rằng, vì "Seven" và "Time of Mask" sử dụng thang âm khác nhau nên rất khó để chuyển hai bài hát thành dạng hoàn toàn khớp nhau. Tuy nhiên, Dispatch vẫn tiến hành chuyển đổi hai ca khúc.

Cuối cùng, Dispatch kết luận không có thành phần nào trùng lặp hoàn toàn với hai bài hát, cho dù nó liên quan đến phím, tiến trình hợp âm, nhịp độ hay cách sắp xếp các nốt.

Một chuyên gia nói với Dispatch: "Để xem xét khả năng đạo nhạc, phải tìm ra ít nhất hai thành phần giống nhau, chẳng hạn như giai điệu và tiến trình hợp âm giống nhau. Trong trường hợp này, không tìm thấy thành phần nào như vậy cả".

Trước đó, công ty quản lý BIGHIT MUSIC của BTS tuyên bố: "Chúng tôi khẳng định những cáo buộc vi phạm bản quyền liên quan đến "Seven" của Jungkook là không đúng sự thật". Họ chia sẻ thêm, "Seven" là một bài hát được thực hiện thông qua sự hợp tác của 5 nhà soạn nhạc nước ngoài và ca khúc là một sáng tạo mới, hoàn toàn không liên quan đến bài hát trong album trong nước từ 23 năm trước như một số người đã tuyên bố. Chúng là những tuyên bố một chiều không đáp ứng bất kỳ tiêu chí nào như sự tương đồng và các nguyên tắc khác trong việc xác định đạo văn".