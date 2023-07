Jungkook với "chiến thuật" ra mắt ca khúc solo đầu tiên

MV chính thức của "Seven" do Jungkook và Latto thể hiện. Ảnh: IT.

Mới đây, Jung Kook (BTS) đã ra mắt đĩa đơn solo chính thức đầu tiên của mình mang tên "Seven". Ca khúc được phối hợp sản xuất với nữ rapper Latto. Lời bài hát mang đậm phong cách mùa hè, sôi động nhưng lại có chút êm dịu.

"Thành thật mà nói, ban đầu tôi không đặt mục tiêu lớn đâu, nhưng tôi sẽ rất vui nếu nó trở thành một bản hit", Jung Kook chia sẻ với Variety. Nam ca sĩ hứa hẹn sẽ ra mắt một album solo trọn vẹn vào cuối năm 2023.



Jungkook trong MV "Seven". Ảnh: IT.

Jungkook ra mắt "Seven"

Mặc dù đây là bài hát chính thức đánh dấu sự nghiệp solo, nhưng trước đó anh đã có những bài hát đạt hơn một tỷ lượt nghe trên Spotify, như "Still With You" và "My You". Hai bài hát này đã trở thành các bản hit trên các bảng xếp hạng nghe nhạc sau khi được phát hành lại. Điều này có thể là một chiến thuật "tạo đà" để khán giả thêm háo hức chờ đợi "Seven".

Jung Kook cho biết, "Still With You" và "My You" là những bài hát miễn phí và không được phát hành chính thức. Anh cảm thấy rất tuyệt khi người hâm mộ có thể nghe những bài hát solo trước đó của anh trên các nền tảng nghe nhạc trước khi "Seven" ra mắt, đồng thời thể hiện lòng biết ơn đến fan.

Khi được hỏi về lý do anh chọn "Seven" là bài hát ra mắt cho sự nghiệp solo của mình, Jung Kook nói rằng, sau khi nghe ca khúc này, anh lập tức nhận ra đó là bài hát anh muốn sử dụng làm debut cho sự nghiệp solo của mình. Anh đã tập trung vào việc luyện tập và ghi âm bài hát nhiều lần để hoàn thiện nó. Jung Kook hy vọng, nhiều người có thể cảm nhận được cảm xúc giống anh qua bài hát này.

Về những người hợp tác trong quá trình sản xuất "Seven", Jung Kook cho biết, Andrew (Watt) và Cirkut là nhạc sĩ đã viết và sản xuất ca khúc này. Anh nhận xét, khi ghi âm, Andrew rất đam mê và chỉ dẫn nhiệt tình, điều này đã giúp quá trình ghi âm diễn ra rất trôi chảy. Jung Kook biết ơn sự đóng góp của họ.

Trong ca khúc mới, Jungkook phối hợp cùng nữ rapper Latto. Anh cho biết, quyết định này đến từ việc suy nghĩ về người phù hợp nhất cho bài hát mang âm hưởng mùa hè này và Latto đã được giới thiệu. Jung Kook tỏ ra hài lòng với giọng rap của Latto. Anh cho là giọng của cô mang đến một sự sôi động khác biệt. Mặc dù có ý kiến cho Latto thể hiện mạnh mẽ hơn anh trong ca khúc này nhưng Jung Kook xem điều quan trọng nhất vẫn là sự phù hợp với âm hưởng chung của bài hát và anh rất hài lòng với cách Latto thể hiện.

Khi được hỏi về việc các thành viên BTS đã liên tiếp ra mắt các sản phẩm solo, Jung Kook cho biết, anh không để quá nhiều tâm trí vào việc debut solo sớm hay muộn. Mỗi người trong nhóm phát hành tác phẩm solo của mình khi nó hoàn thiện. Anh thích việc chứng kiến sự độc đáo và cá nhân hóa từ những bản nhạc, câu chuyện và quảng bá của các thành viên khác. Điều này cũng là nguồn cảm hứng mới mẻ cho những nỗ lực solo của Jung Kook.

Han So Hee xuất hiện trong MV "Seven" của Jungkook. Ảnh: IT.

Jungkook muốn sử dụng "năng lượng" của riêng mình

Jungkook cho biết, mặc dù một số thành viên khác của nhóm đang khám phá những phần tối tăm hoặc ít được chú ý hơn của mình trong các tác phẩm solo, anh cảm thấy rất thoải mái với âm nhạc pop phổ biến. Đó là một phần riêng của mình mà chưa nhận được nhiều sự chú ý trước đây.

Jungkook xem đây là bước đầu tiên trong sự nghiệp solo và muốn thể hiện một phiên bản mạnh mẽ, trưởng thành hơn của bản thân.

Về mối quan hệ trong nhóm, Jungkook nhận thấyngười hâm mộ rất thích nghe về tình bạn trong BTS, đặc biệt là mối quan hệ của anh với Jimin. Nam ca sĩ đánh giá cao sự hòa hợp giữa các thành viên và niềm yêu mến từ người hâm mộ đối với sự gắn bó này, cả ở cấp độ cá nhân và cả nhóm.

Khi được hỏi về kế hoạch tiếp theo, Jungkook tiết lộ đang làm việc chăm chỉ để phát hành một album solo trong năm nay, mặc dù chưa có thông tin cụ thể về dự án này.

Với việc trở thành tâm điểm trong chương trình "GMA" chỉ vài giờ sau khi đĩa đơn ra mắt, Jungkook có tư duy khác khi trình diễn một mình. Khi anh đứng trên sân khấu với các thành viên khác, nam ca sĩ tập trung vào cân bằng như một nhóm. Nhưng khi anh đứng trên sân khấu một mình, anh tập trung vào việc "làm đầy" sân khấu bằng năng lượng riêng của mình.

Về việc nghỉ ngơi, Jungkook chia sẻ, gần đây bản thân bận rộn với công việc trên album solo của mình. Tuy nhiên, anh nhận thấy rằng quan trọng là dành thời gian cho bản thân để phát triển cá nhân và theo đuổi những gì anh muốn. Anh tin rằng sau giai đoạn này, BTS sẽ trở thành một nhóm lớn mạnh hơn nữa.