Chuyên gia tuyên bố việc ông Donald Trump tranh cử vào năm 2024 sẽ 'chắc chắn giúp ích' cho đảng Dân chủ

Một nhà phân tích chính trị gần đây đã tuyên bố rằng việc ông Trump tranh cử vào năm 2024 có thể tạo ra động lực cho Đảng Dân chủ. Ảnh: Getty

Mặc dù cựu tổng thống chưa đưa ra bất kỳ thông báo chính thức nào vào thời điểm này, nhưng nhiều người dự kiến ông Trump sẽ tham gia cuộc đua trở lại Nhà Trắng vào năm 2024. Bất chấp sự cạnh tranh gia tăng từ Thống đốc Florida thuộc Đảng Cộng hòa (GOP) Ron DeSantis, cựu tổng thống vẫn là người dẫn đầu trong số các ứng viên.

Phát biểu về vấn đề này trong một lần xuất hiện trên The Sunday Show của MSNBC hôm 6/11, nhà phân tích chính trị Adrienne Elrod nói với người dẫn chương trình Jonathan Capehart rằng việc ông Trump tranh cử vào năm 2024 sẽ là tín hiệu tích cực cho Đảng Dân chủ.

"Ông Donald Trump đang rất mệt mỏi và không phải là một ứng viên tiềm năng", bà Elrod giải thích. "Đặc biệt là đối với những cử tri độc lập chủ chốt. Điều đó cuối cùng sẽ quyết định đến kết quả bầu cử năm 2024".

Phát biểu tại một cuộc biểu tình ở thành phố Sioux, Iowa, vào tối 3/11, ông Trump đã ám chỉ rằng ông có khả năng sẽ tranh cử tổng thống vào một lần nữa.

"Tôi đã thắng hai lần, và lần thứ hai làm tốt hơn nhiều so với lần đầu", cựu Tổng thống Trump nói. "Và bây giờ, để làm cho đất nước của chúng ta thành công, an toàn và vẻ vang lần nữa, tôi sẽ rất, rất, rất có thể làm lại, OK?"

Ông Joe Biden đã đánh bại ông Trump vào năm 2020 với cách biệt 8 triệu phiếu bầu và 74 phiếu đại cử tri đoàn. Còn trong năm 2016, ông Trump đã thua bà Hillary Clinton khoảng dưới 3 triệu phiếu bầu, tuy nhiên đã xoay sở để giành được 77 phiếu bầu cử đại cử tri đoàn.

Hãng tin AP hôm 2/11 đưa tin rằng nhóm của ông Trump đã bắt đầu tìm kiếm thành viên tham gia chiến dịch tranh cử ở một số bang nhất định. Bà Elrod cho rằng điều này cũng có thể có lợi cho đảng Dân chủ trong ngắn hạn, cho thấy rằng tuyên bố của ông Trump sẽ giúp đảng này thực hiện một cuộc bỏ phiếu tiềm năng trong cuộc đua vào Thượng viện ở Georgia giữa Thượng nghị sĩ đương nhiệm Raphael Warnock và ứng cử viên GOP Herschel Walker.

Bà Elrod cũng gợi ý rằng một Hạ viện do Đảng Cộng hòa kiểm soát sau bầu cử giữa kỳ có khả năng sẽ thực hiện những cuộc điều tra đối với chính quyền Tổng thống Biden. Bà đánh giá động thái này cũng sẽ gây thêm cảm giác mệt mỏi cho các cử tri GOP.

Đảng Cộng hòa dường như sẽ giành được đa số tại Hạ viện trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ diễn ra vào 8/11. Mặc dù đảng Dân chủ tỏ ra lạc quan hơn về khả năng nắm quyền kiểm soát Thượng viện, các cuộc thăm dò gần đây cho thấy GOP cũng có khả năng để giành chiến thắng tại Thượng viện.