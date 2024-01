Chuyện ít biết về mối quan hệ vượt chủ tớ của Từ Hi Thái Hậu và Lý Liên Anh

Ở giai đoạn đầu của triều đại nhà Thanh, các hoàng đế đều đồng loạt thực hiện việc trấn áp thái giám vì sợ họ sẽ động vào quyền lực tạo thành cục diện "hoạn quan chuyên quyền" của triều đại nhà Minh. Vua Khang Hi từng nói rằng thái giám chính là những kẻ thấp hèn, phản bội. Vì vậy mà một khi có ai dám to gan can thiệp chính sự đương nhiên sẽ bị giết chết mà không cần phải luận tội.

Cho đến khi Từ Hi Thái Hậu nắm quyền hành lớn nhất triều đình, bà lại đối xử với thái giám với thái độ không hề giống các tiên đế của họ. Bà không những không cảnh giác mà ngược lại còn vô cùng tin tưởng, sủng ái những thái giám ở bên cạnh mình. Ví dụ như An Đức Hải, Lưu Đa Sinh, Thôi Ngọc Quý,... đều rất được thái hậu yêu quý. Đặc biệt trong đó, người khiến cho Từ Hi Thái Hậu hài lòng nhất, hiểu ý bà nhất và cũng được bà yêu thương nhất nếu không phải là Lý Liên Anh thì cũng không còn ai khác.

Lý Liên Anh được nhận những đặc ân mà những thái giám khác không hề có, thậm chí còn khiến Từ Hi Thái Hậu phá vỡ quy định của tổ tông.

Vậy Từ Hi Thái Hậu rốt cuộc yêu thích Lý Liên Anh đến mức nào? Vì hắn, bà thậm chí còn không ngần ngại làm cả việc đi ngược lại quy chế của tổ tông. Vua Ung Chính từng quy định rằng cấp bậc của thái giám chỉ đến tứ phẩm, không được phép cao hơn. Năm 1879, Lý Liên Anh liền đã đạt đến cấp bậc cao nhất đó của thái giám. Dễ nhận thấy thái hậu cho rằng cấp bậc này không hề biểu đạt hết sự yêu quý của bà dành cho Lý Liên Anh. Cho nên vào năm 1894, bà đã ban cho hẳn phẩm cấp nhị phẩm với mũ mão lông khổng tước. Trước đó, chưa từng có bất kỳ một vị thái giám nào được hưởng đặc ân như vậy.



Có thái hậu làm chỗ dựa, quyền thế của Lý Liên Anh ngày càng lớn, muốn làm gì thì làm, cùng triều thần cấu kết, bán quan bán tước. Các quan to ở địa phương dâng cho thái hậu cống phẩm, theo thường lệ cũng tặng cho Lý Liên Anh một phần quà, bằng không cũng sẽ gặp không ít rắc rối. Thái hậu đối với chuyện này biết rõ trong lòng nhưng vẫn mắt nhắm mắt cho qua.Hành động của Lý Liên Anh mỗi một thứ đều vi phạm quy định nhạy cảm chốn cung đình. Chắc chắn 3 vị hoàng đế Khang Hi, Ung Chính và Càn Long nếu như ở dưới suối vàng biết được phỏng chừng cũng không thể nằm yên dưới quan tài.

Vậy tại sao Lý Liên Anh lại có được sự tin tưởng tuyệt đối ở Từ Hi Thái Hậu? Đó là vì hắn có khả năng hiểu rõ lòng thái hậu. Cuộc sống góa bụa trong thâm cung cơ bản vẫn là cô đơn, khắp thế gian cũng chỉ có Lý Liên Anh có thể giúp thái hậu giải quyết được nỗi cô đơn, phiền muộn.Khi theo thái hậu xuất cung, hắn ta sẽ đoán trước được sự thay đổi của thời tiết ấm lạnh mà chuẩn bị các loại quần áo. Cho dù là đi đâu cũng sẽ mang theo những đồ dùng hàng ngày mà thái hậu yêu thích, nhắc đến liền đó, muốn là xuất hiện. Đồng thời hắn còn biết quan sát tình hình, nhạy cảm với từng thay đổi trên sắc mặt của thái hậu mà đoán được tâm trạng của bà.

Loại hầu hạ ân cần, tỉ mỉ lại tinh tế đó người bình thường khó mà làm được. Lý Liên Anh có thể nói là dựa vào thực lực mà có được sự sủng ái, quả thật là trời sinh ra để làm một thái giám. Thậm chí, trong sử sách Trung Quốc còn ghi lại rằng khi Từ Hi Thái Hậu ăn cơm cũng không bao giờ quên Lý Liên Anh, gặp món ăn hay vật gì mà hắn thích đều sẽ giữ lại cho hắn. Trong ký ức của vị thái giám Lưu Hưng Kiều kể lại rằng mỗi ngày 3 bữa, sáng và tối hàng ngày Thái Hậu đều cùng với Lý Liên Anh trao đổi những câu thăm hỏi như "Ăn ngon không?", "Nghỉ ngơi tốt chứ?"... Có khi bà còn tự mình chạy đến phòng ngủ của Lý Liên Anh để gọi hắn ta: "Liên Anh, chúng ta đi dạo một chút nha!". Vậy là Lý Liên Anh lại cùng bà đi dạo.

Thậm chí, thái hậu còn có thể đem Lý Liên Anh tới tẩm cung của mình bàn luận về thuật trường sinh kéo dài tuổi thọ, thường nói chuyện đến khuya. Giữa họ không hề có sự ngăn cách bởi ngôi vị tôn quý và thấp hèn. Họ chính là người cùng một thuyền, có quan hệ vô cùng mật thiết, tình cảm gắn bó. Có một ngày, thái hậu đi gọi Lý Liên Anh, không ngờ đúng lúc hắn bị bệnh nằm trên giường. Thái hậu lập tức truyền ngự y đến bắt mạch, kê đơn cho hắn còn tận mắt phải nhìn thấy hắn uống thuốc rồi mới yên tâm. Hành động này đã vượt qua mối quan hệ chủ tớ thông thường mà chính là quan tâm và chăm sóc lẫn nhau thật sự.

Trong triều các đại thần thỉnh thoảng sẽ phát động cuộc công kích với Lý Liên Anh như vào năm 1894, Ngự Sử Thiểm Tây và Phúc Kiến cùng nhau dâng tấu chỉ trích Lý Liên Anh thao túng, chi phối Từ Hi thái hậu, can thiệp triều chính. Cuối cùng những cáo trạng đó nhẹ thì bị thái hậu trách mắng, nặng thì bị cách chức. Lý Liên Anh hầu hạ Từ Hi Thái Hậu hơn 40 năm, hắn nhận được sự sủng ái, thiên vị không ai có trong lịch sử triều đại nhà Thanh, gần như không có bất kỳ ai có được. Có người đưa ra nhận xét rằng con người Lý Liên Anh biết co biết duỗi, cẩn thận, tỉ mỉ từng li từng tí nên mới có thể giúp ông có được quyền lực hơn người, lấy lòng được thái hậu.