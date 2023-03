Chuyện ngoại tình của hoàng hậu xấu nhất trong lịch sử Trung Hoa diễn ra thế nào?

Giả Nam Phong là con gái của Giả Sung, ông là một công thần khai quốc thời nhà Tây Tấn. Tên tuổi của ông được biết đến bởi đã có công lớn giúp cha con Tư Mã Chiêu, Tư Mã Viêm lật đổ nhà Tào Ngụy. Gỉa Sung hiếm muộn, lấy vợ sau một thời gian dài mới sinh được hai cô con gái là Giả Nam Phong và Giả Ngọ. Tấn Vũ Đế có người con trai lớn là Tư Mã Trung, sinh ra đã kém y mắn vì trí não phát triển không bình thường, thần kinh bất ổn nhưng Tấn Vũ Đế vẫn quyết định lập Mã Trung làm thái tử.

Khi Mã Trung mới 13 tuổi, Vũ Đế đã tính đến chuyện tìm vợ cho thái tử. Sau khi nghe rất nhiều lời khuyên từ Hoàng hậu Dương Diễm, Vũ Đế đã quyết định hỏi con gái của Giả Sung cho thái tử. Mặc dù là hai chị em nhưng Gỉa Nam Phong lại kém y mắn hơn cô em bởi những nét đẹp, sự duyên dáng của một người con gái đều dành hết cho cô em. Nhưng khi Vũ Đế sai người đến hỏi con gái nhỏ của Gỉa Sung cho Mã Trung thì lúc đó Gỉa Ngọ mới 12 tuổi, cô còn quá nhỏ để có thể . Vì vậy mà cô chị Giả Nam Phong đã nhanh chóng chính thức trở thành thái tử phi mặc dù rất nhiều lời đàm tiếu bởi ngoại hình của cô.

Sử sách Trung Hoa đã ghi lại rằng, Giả Nam Phong có dáng người thấp, ngũ quan không cân đối, da đen sạm, răng hô, chân tay thô cứng, dáng người cục mịch. Không những thế lưng còn gù, khuôn mặt dữ tợn, tính khí hung hăng không giống như một người con gái bình thường khác. Trung Hoa khẳng định rằng, Giả Nam Phong là hoàng hậu xấu nhất trong hàng nghìn năm nhưng sự độc ác và hoang dâm thì bà vô địch thiên hạ.

Giả Nam Phong biết người mà bà sẽ lấy làm chồng là một người đần độn nhưng vẫn quyết định theo sự sắp đặt của cha và Tấn Vũ Đế.

4 con gái lần lượt ra đời càng khiến Gỉả Nam Phong buồn chán, bà luôn có thái độ ghen ghét, đố kỵ và tìm mọi cách để hãm hại những phi tần trong cung, nhất là những phi tần đang ng thai. Bà lo sợ rằng những phi tần này sẽ sinh được con trai thì bà sẽ không thể chiếm được ngôi vị hoàng hậu.

Nhận thấy con dâu không chỉ xấu xí mà còn độc ác, Tấn Vũ Đế nhiều lần tìm cách phế bỏ nhưng vì nể cha của Gỉả Nam Phong đã có công lớn trong triều đình nên ông đã tiếp tục cho tại vị. Chính vì tính cả nể, thương người của Tấn Vũ Đế mà triều đình nhà Tây Tấn đã gặp phải họa lớn. Ngay sau khi lên ngôi hoàng hậu, Gỉả Nam Phong đã nhanh chóng thao túng cả triều đình gây ra loạn Bát vương kéo dài 16 năm ròng rã khiến nhà Tấn suy yếu rồi bị diệt vong.

Đệ nhất hoang dâm

Theo sử sách Trung Hoa còn ghi lại, độ hoang dâm của Giả hoàng hậu không còn từ ngữ nào để có thể diễn tả. Là một người phụ nữ có ngoại hình xấu xí nhưng không vì thế mà bà mặc cảm trước những người đàn ông. Chính người chồng của bà cũng phải công nhận rằng bà là một người cuồng dâm. Sự xấu xí và tàn độc của vợ khiến Tư Mã Trung không dám gần gũi một phi tần hay cung nữ nào khác.

Giả Nam Phong chưa một đêm nào có thể ngủ mà không có đàn ông. Chuyện gần gũi, quan hệ với đàn ông chưa bao giờ có thể đủ để thỏa mãn nhục dục của bà. Nhiều người đàn ông cường tráng trong cung đã tìm cách lẩn trốn chỉ sau một đêm gần gũi với người đàn bà này. Cuồng loạn hơn nữa là Gỉa Hoàng hậu còn sai người ra ngoài tìm kiếm nhiều người đàn ông khác đến phục vụ bà hoan lạc hàng đêm.

Vừa xấu xí, tàn độc vừa hoang dâm nên Hoàng hậu Giả Nam Phong luôn bị dè bỉu, khing bỉ, đàm tiếu mặc dù bà đã leo lên được đến ngôi vị cao nhất trong hậu cung. Hận cho nhan sắc của mình, lại phải chung chăn gối với một vị hoàng đế đần độn, Giả Hoàng hậu đã gian dâm để thỏa mọi “nỗi niềm riêng tư” của mình. Mặc dù đã gian dâm với rất nhiều những người đàn ông khác nhưng để tránh bị bại lộ, hại đến danh tiếng nên sau mỗi lần mây mưa, Giả Hoàng hậu lần lượt giết chết từng bạn tình của mình nhằm che đậy tội lỗi hoang dâm của mình.

Câu chuyện của vị hoàng hậu hoang dâm vô độ này đã không thể bị bại lộ nếu không có một người tình của bà bị bắt vì tội “ăn trộm đồ trong hoàng cung”. Cũng từ của người đàn ông y mắn đã không bị giết sau mỗi lần nên bản chất dâm loạn và ác độc của Giả Hoàng hậu mới bị . Người đàn ông này có tên là Lạc Nam, sống ở kinh thành thời nhà Tây Tấn khi đó.

Nhờ có vẻ đẹp hút hồn với thuật phòng the siêu đẳng, nên mỗi lần hành sự xong, Giả Hoàng hậu đều cho Lạc Nam rất nhiều vàng bạc châu báu mà không đem y ra giết như những người đàn ông đáng thương khác. Chính Lạc Nam cũng đã khai rằng, ông còn được sống là do sự khéo léo khua môi múa mép của mình, ông ta phải rót vào tai Giả Hoàng hậu những lời khen có cánh mà cả đời bà ta chưa bao giờ được nghe.

Vì thế trong những người đàn ông được đưa vào cung hầu hạ Giả Hoàng hậu thì Lạc Nam là người duy nhất còn được để thường xuyên cung phụng hoàng hậu. Chính vì là một kẻ vô danh tiểu tốt, không có nghề nghiệp nhưng Lạc Nam lại có một cuộc sống vương giả với rất nhiều vàng bạc châu báu đã khiến quan phủ nghi ngờ.

Vào một đêm tối trời, quân lính của vị quan phủ này lại bắt gặp Lạc Nam ng đồ quý từ phía hoàng cung ra nên đã bắt y lại với tội danh "ăn cắp châu báu trong cung". Đến lúc này Lạc Nam phải khai thật về số của cải và sự hoang dâm của Gỉa Nam Phong. Câu chuyện của vị hoàng hậu cuồng dâm đã lan truyền khắp kinh thành và lan sang cả những nước láng giềng.

Tai họa đến vì quá tham vọng

Vì thấy chồng, tức vua Huệ Đế ngây ngô nên Giả Hoàng hậu luôn nuôi âm mưu đoạt quyền. Tuy nhiên vì có 4 cô con gái, trong khi đó vua Huệ Đế lại có một người con trai tên Tư Mã Duật rất thông minh, lanh lợi nên Giả Hoàng hậu luôn tìm cách để hãm hại.

Tháng 12/299, Giả Hoàng hậu đã tìm được cách để hại Tư Mã Duật- lúc này đã được phong làm thái tử. Người đàn bà này đã sai người dụ thái tử uống rượu say rồi lừa viết bức thư phản nghịch. Thái tử Duật vì quá say không biết gì nên cứ thế chép lại nội dung do Giả Hoàng hậu soạn sẵn. Giả hoàng hậu ng thư cho Huệ Đế xem để có cớ bỏ thái tử.

Huệ Đế vốn là một người sợ vợ nên đành phải răm rắp nghe theo, phế Tư Mã Duật làm thứ dân, sai ng ra thành Kim Dung an trí, bất chấp những lời can ngăn của cận thần. Mẹ của thái tử Duật là Tạ phi cũng bị tống giam và bị Giả Hoàng hậu ra lệnh tra tấn cho tới chết. Hành động bất lương này của Giả Hoàng hậu đã không qua mặt được một số đại thần trong triều nhà Tấn khi đó. Một số người thuộc hàng ngũ vương tử với hoàng đế đã căm phẫn những việc làm vốn chướng tai gai mắt của người đàn bà xấu xí ghê gớm này nên đã cho Giả Hoàng hậu sập bẫy khi phao tin rằng, triều thần muốn phục ngôi thái tử để phế Giả Hoàng hậu.

Không ngoài dự đoán, do sợ hãi trước tin đồn này, Giả Hoàng hậu lập tức sai người hạ sát Thái tử Duật ở nơi giam cầm để tuyệt lòng mong đợi của triều thần. Triệu vương Tư Mã Luân là ông chú của Huệ Đế khi nghe tin Giả Hoàng hậu giết chết thái tử đã có cớ để khởi binh. Tháng 4/300, Tư Mã Luân đã hợp sức với Tề vương Tư Mã Quýnh là cháu gọi Tấn Vũ Đế bằng bác. Hai người ng quân vào cung bắt sống Giả Hoàng hậu và giết các phe cánh của bà. Giả Hoàng hậu sau đó đã bị phế làm thứ dân và bị giam ở thành Kim Dung. Ngày 9/4 năm đó, Tư Mã Luân đã sai người mang rượu độc đến ép Giả Hoàng hậu tự vẫn. Năm đó bà mới bước qua tuổi 44.