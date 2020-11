Chuyển nhượng V.League: "We are one" sẽ có 3 ngoại binh Nhật Bản

Sau khi chia tay dàn đội hình 19 cầu thủ, Sài Gòn FC mới đây đã chiêu mộ bổ sung 12 cầu thủ và cho thử việc số lượng lớn.

Ngày 24/11, CLB Sài Gòn hội quân trở lại để chuẩn bị cho mùa giải mới. Để thực hiện đúng với mục tiêu đã đề ra, nhằm cải tổ để xứng với khẩu hiệu "bình mới rượu phải mới" của Chủ tịch kiêm HLV Vũ Tiến Thành, Sài Gòn FC đã chia tay 19 cầu thủ trong biên chế mùa trước.

Cùng với đó, đội bóng Sài thành cũng ráo riết chiêu mộ những gương mặt mới. Họ đã đón về 12 cầu thủ, trong đó đặc biệt có sự xuất hiện của tiền đạo nhập tịch kỳ cựu Đỗ Merlo, ngoại binh tiền đạo Thiago Santos (đều đến từ Nam Định), thủ môn thành viên U23 Việt Nam Á quân châu Á 2018 Đặng Ngọc Tuấn (Đà Nẵng), trung vệ từng lên tuyển Việt Nam năm 2019 Nguyễn Công Thành (TP HCM), trung vệ cựu tuyển thủ U23 Lê Cao Hoài An (Khánh Hòa), hậu vệ trụ cột của Nam Định Trần Mạnh Cường. Sài Gòn FC thay máu triệt để trước mùa giải mới Số còn lại là những gương mặt ít nhiều còn mới mẻ như hai hậu vệ Dương Văn Trung, Bùi Xuân Quý từ Bình Phước, hậu vệ Lê Vương Minh Nhất sinh năm 2000 và 3 cầu thủ sinh năm 2002 từ PVF gồm Lý Trung Hiếu và Tẩy Văn Toàn, Nguyễn Duy Triết. 11 người này cùng nhóm cầu thủ còn sót lại từ mùa trước gồm thủ môn Phạm Văn Phong, Nguyễn Nam Anh, Nguyễn Thanh Thụ, Nguyễn Văn Ngọ, Cao Văn Triền, Nguyễn Minh Trung, Huỳnh Tấn Tài, Võ Nguyên Hoàng bắt đầu tập luyện cùng nhau từ sáng nay. Sài Gòn FC đã "tan đàn xẻ nghé" sau V.League 2020 Bên cạnh đó, HLV Vũ Tiến Thành còn cho thử việc 3 cầu thủ nữa, gồm Lê Hoàng Thống, Huỳnh Kim Hùng và thủ môn Nguyễn Hoàng Minh Duy. Danh sách cầu thủ tập trung hôm nay không có Trần Tấn Tài, cầu thủ mà CLB hạng Nhì Gia Định FC tố Sài Gòn FC "đi đêm", chèo kéo. Chưa hết, vị thuyền trưởng CLB Sài Thành còn cho biết, đội bóng sẽ đón thêm 3 ngoại binh từ Nhật Bản và một số nội binh nữa trong thời gian tới. Ông Vũ Tiến Thành tiết lộ: "Sài Gòn FC sau khi cải tổ, lực lượng mùa tới mạnh hơn mùa cũ và chúng tôi vẫn đặt mục tiêu vào tốp ba ở V.League 2020". Q.Q (SpoSports)