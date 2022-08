CLB Hà Nội cho Công an Nhân dân mượn "Sao Mai" vô địch SEA Games

CLB Hà Nội tạo cơ hội cho tài năng trẻ thi đấu

Sau trận thắng HAGL 2-1 trong trận "chung kết lượt đi" V.League 2022 cuối tuần qua, HLV người Hàn Quốc Chun Jae-ho đã khẳng định lực lượng của CLB Hà Nội rất dày: "Các cầu thủ dự bị trong đó có các cầu thủ trẻ luôn khát khao, sẵn sàng vào sân thi đấu và hoàn thành tốt nhiệm vụ", HLV Chun Jae-ho nói.

Vũ Tiến Long (phải) đã được CLB Hà Nội cho Công an Nhân dân mượn đến hết mùa giải 2022. Ảnh: HNFC

Thực tế, sau chặng đường đã qua tại V.League 2022, HLV Chun Jae-ho đã tạo điều kiện hết sức có thể cho bộ đôi tiền đạo U23 Nguyễn Văn Tùng, Lê Xuân Tú ra sân. Nhưng ở hàng thủ, một cầu thủ tài năng khác thuộc lứa U23 Việt Nam là Vũ Tiến Long rất khó có cơ hội ra sân.

Lý do hàng thủ CLB Hà Nội có quá nhiều điểm sáng. Duy Mạnh - Thành Chung thường xuyên đá chính, Bùi Hoàng Việt Anh cũng chỉ có thể vào sân từ ghế dự bị.

Cuối cùng, quyết định đã được ban lãnh đạo CLB Hà Nội đưa ra khi cho Công an Nhân dân mượn Vũ Tiến Long thi đấu giải hạng Nhất. Điều này giúp Vũ Tiến Long có nhiều cơ hội ra sân khẳng định mình, như cách đồng đội Trần Văn Đạt đã được CLB Hà Nội cho Công an Nhân dân mượn hồi đầu tháng 8 vừa qua.

Vũ Tiến Long là nhân tố trụ cột trong đội hình U23 Việt Nam vô địch U23 Đông Nam Á 2022 dưới sự dẫn dắt của HLV Đinh Thế Nam, giành HCV giành HCV SEA Games 31 dưới thời HLV Park Hang-seo và lọt tới tứ kết giải U23 châu Á 2022 dưới thời HLV Gong Oh-kyun.

Vũ Tiến Long ăn mừng bàn thắng gỡ hòa 1-1 trước U23 Hàn Quốc tại VCK U23 châu Á 2022. Ảnh: VFF

Ngoài vị trí trung vệ sở trường, anh còn có thể chạy cánh phải nếu cần như cách từng được HLV Park Hang-seo sử dụng tại SEA Games 31, và đặc biệt phát huy khả năng này ở VCK U23 châu Á 2022.

Khả năng lên tham gia tấn công của Vũ Tiến Long rất tốt mà minh chứng là bàn thắng đẹp mắt trong trận U23 Việt Nam hòa U23 Hàn Quốc 1-1.

Cùng với Vũ Tiến Long, CLB Hà Nội còn cho Công an Nhân dân vượn thêm tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh giúp HLV Thạch Bảo Khanh gia tăng sự ổn định, đồng đều ở cả 3 tuyến trên hành trình tìm vé thăng hạng V.League 2023.

Tại Giải hạng Nhất QG 2022, sau 11 vòng đấu, Công an Nhân dân (21 điểm) đang dạm dẫn đầu bảng, cùng bằng điểm nhưng hơn hiệu số bàn thắng-thua so với Khánh Hòa (hiệu số bàn thắng-thua là +10 so với +5; 2 đội vừa hòa nhau 0-0 trong trận đấu ở vòng 11 cuối tuần qua).

Phía trước, cuộc đua đến ngôi vô địch Giải hạng Nhất 2022 hứa hẹn còn nhiều kịch tính khi khoảng cách giữa Công an Nhân dân, Khánh Hòa với các đội xếp sau là Phố Hiến (20 điểm), Quảng Nam (19 điểm), Bà Rịa Vũng Tàu (18 điểm) chỉ là 1 đến 3 điểm.