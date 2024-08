CLB Hải Phòng thử việc tiền đạo Việt kiều 1m86 Kaelin Nguyễn Trương Khôi

Để chuẩn bị cho mùa giải mới 2024/2025, CLB Hải Phòng đang tích cực chiêu mộ lực lượng để tạo sức cạnh tranh với các đối thủ. Và theo thông tin của giới truyền thông, hiện tại họ đang thử việc chân sút Việt kiều, Kaelin Nguyễn.

Kaelin Nguyễn tên đầy đủ là Kaelin Nguyễn Trương Khôi. Anh là một cầu thủ Việt kiều đến từ New Zealand. Kaelin Nguyễn có bố là người Việt Nam và mẹ là người Ấn Độ. Bố của Kaelin Nguyễn là ông Nguyễn Trương Khoa, Giám đốc Điều hành của Viet River Holdings - công ty chuyên về tư vấn đầu tư. Đồng thời, ông Khoa còn đảm nhiệm vai trò thành viên HĐQT một số công ty khác, trong đó có cả Liên đoàn bóng chuyền New Zealand, Habitat for Humanity, Barnardos…. Ông thường được biết tới là cầu nối giao thương giữa doanh nghiệp hai nước Việt Nam-New Zealand.

Tiền đạo Việt kiều Kaelin Nguyễn. Ảnh: Sportingnews.

Trước khi về Việt Nam tìm kiếm cơ hội thi đấu, Kaelin Nguyễn khoác áo CLB Wellington Phoenix Reverves tại New Zealand. Tại mùa giải 2023/2024, chân sút sinh năm 2003 đã ra sân 20 trận, thi đấu 1419 phút. Trung bình mỗi trận, Kaelin thi đấu hơn 70 phút. Anh có 8 bàn thắng và 1 đường kiến tạo cho đội bóng của New Zealand trên mọi mặt trận. Điều này phần nào khiến Nguyễn Trương Khôi là nhân tố không thể nào thiếu của đội bóng.

Kaelin Nguyễn thi đấu ở vị trí tiền đạo, thuận chân trái, có thể đá trung phong hoặc lệch cánh. Điểm mạnh của nó là tốc độ, khả năng xoay trở, chọn vị trí và dứt điểm. Anh cũng có khả năng càn lướt và sức bật khá tốt nhờ sở hữu chiều cao lên tới 1m86. Được biết anh cũng từng nằm trong kế hoạch của HLV Philippe Troussier cho các giải trẻ.

Ở mùa giải tới đây, các CLB tại V.League sẽ được đăng ký tối đa hai cầu thủ Việt kiều chưa có quốc tịch Việt Nam. Điều này sẽ mở ra cơ hội để các tài năng bóng đá có dòng máu Việt trở về quê hương thi đấu. Trong quá khứ, CLB Hải Phòng từng khá "mát tay" trong việc dùng cầu thủ gốc Việt mà trường hợp của Đặng Văn Lâm hay Adriano Schmidt là những ví dụ điển hình.