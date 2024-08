Chuyển nhượng V.League 4/8: HAGL chia tay “sát thủ” trên hàng công

HAGL chia tay "sát thủ" trên hàng công

Tiền đạo Đinh Thanh Bình là một trong những chân sút tốt nhất của HAGL ở mùa giải 2023/2024. Cầu thủ sinh năm 1998 ghi được 4 bàn thắng cho đội bóng phố Núi ở V.League 2023/2024 góp công giúp HAGL trụ hạng thành công.

Đinh Thanh Bình tập luyện cùng CLB Thanh Niên TP.HCM. Ảnh: FB.

Tuy nhiên, trong hình ảnh mới nhất được truyền thông Việt Nam cập nhật mới đây, Đinh Thanh Bình đang tập luyện tại CLB Thanh Niên TP.HCM, đội bóng sẽ chơi ở giải Hạng nhất Quốc gia mùa tới. Hiện tại, đội bóng này đang được dẫn dắt bởi HLV Nguyễn Việt Thắng.

Nhiều nguồn tin cho biết, Đinh Thanh Bình đầu quân cho CLB Thanh Niên TP.HCM theo dạng cho mượn. Tuy nhiên, đến thời điểm này, phía HAGL vẫn chưa thông tin chính thức về thương vụ này.

Thủ môn Hồ Viết Đại gia nhập CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

Để chuẩn bị cho mùa giải 2024/2025, PVF-CAND đã tiến hành kế hoạch thanh lọc lực lượng. Và Hồ Viết Đại là một trong những gương mặt phải ra đi. Quyết định của ban lãnh đạo PVF-Công an nhân dân là hoàn toàn dễ hiểu, bởi trong mùa giải vừa qua, vị trí quen thuộc của Hồ Viết Đại là trên băng ghế dự bị.

Thủ môn Hồ Viết Đại. Ảnh: Hà Tĩnh FC.

Ngay sau khi rời PVF-CAND, Hồ Viết Đại đã quyết định gia nhập CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Đầu quân cho đội bóng núi Hồng, thủ môn cao 1m85 này sẽ phải cạnh tranh suất bắt chính với Nguyễn Thanh Tùng và Dương Tùng Lâm. Khách quan mà nói thì kinh nghiệm thi đấu của Hồ Viết Đại không thể sánh bằng với 2 thủ thành nêu trên. Cho nên, muốn được HLV Nguyễn Thành Công trọng dụng, Hồ Viết Đại phải nỗ lực rất nhiều trong tập luyện.

Trong quá khứ, ngoài PVF-CAND thì Hồ Viết Đại cũng đã từng khoác áo CLB TP.HCM (2022) và Phú Thọ (2023). Nhìn chung, những màn trình diễn của Hồ Viết Đại đều không thực sự ấn tượng. Không phải ngẫu nhiên mà Hồ Viết Đại chỉ sắm vai "người thừa" ở CLB TP.HCM và PVF-CAND.

Cầu thủ Việt kiều Danny Reid chia tay PVF-CAND

Mới đây, đương kim Á quân giải hạng Nhất CLB PVF-CAND đã thông báo chia tay tài năng trẻ Việt kiều Mỹ, Danny Reid.

"Cảm ơn và tạm biệt Danny Reid! Chúng tôi đánh giá cao những cống hiến và sự tận tụy của anh ấy đối với đội bóng. Sự hiện diện của anh ấy đã tạo ra ảnh hưởng tích cực cả trong và ngoài sân cỏ, và chúng tôi tin vào tiềm năng phát triển và thành công trong sự nghiệp bóng đá của anh ấy.

CLB PVF-CAND tự hào khi mang đến cơ hội đào tạo và thi đấu cho các cầu thủ gốc Việt ở nước ngoài như Danny Reid. Chúng tôi vẫn cam kết hỗ trợ và phát triển tài năng gốc Việt.

Danny Reid. Ảnh: PVF-CAND.

Chúng tôi chúc Danny mọi điều tốt đẹp nhất trong những nỗ lực tương lai của anh ấy và hy vọng anh ấy sẽ tiếp tục tiến bộ và thành công trong sự nghiệp của mình. Cảm ơn Danny đã trở thành một phần của CLB PVF-CAND", Câu lạc bộ PVF-CAND đăng tải trên fanpage.

Danny Reid có tên tiếng Việt là Nguyễn Văn Thắng, sinh ra ở TP.HCM nhưng được một gia đình ở Mỹ nhận nuôi từ nhỏ và có thời gian dài sinh sống ở "xứ Cờ hoa" nên vẫn đang mang quốc tịch của quốc gia này.

Chia tay CLB hạng Nhất, Danny Reid tạm về quê hương nghỉ ngơi và chưa có quyết định chính thức về tương lai của bản thân.

Nguyễn Thái Quốc Cường chia tay CLB Bà Rịa - Vũng Tàu

Sau 2 mùa giải khoác áo CLB Bà Rịa - Vũng Tàu, ra sân 36 lần và ghi 4 bàn thắng, Nguyễn Thái Quốc Cường đã quyết định nói lời chia tay với đội bóng do HLV Nguyễn Minh Phương dẫn dắt. Nhiều khả năng, tiền vệ người Nghệ An này sẽ gia nhập CLB Trường Tươi Bình Phước trong ít ngày tới.

Nguyễn Thái Quốc Cường trong màu áo U23 Việt Nam. Ảnh: VFF.

Nguyễn Thái Quốc Cường sinh năm 2004, trưởng thành ở lò đào tạo HAGL-JMG. Sau đó, bầu Đức chuyển giao cầu thủ này và toàn bộ khóa 4 cho học viện Nutifood-JMG. Vị trí sở trường của Quốc Cường là tiền vệ tấn công hoặc tiền vệ trung tâm. Nguyễn Thái Quốc Cường sở hữu kỹ thuật khéo léo, khả năng di chuyển linh hoạt. Dưới thời HLV Park Hang-seo lẫn HLV Troussier, anh đều từng được triệu tập lên U23 Việt Nam.

Nguyễn Khắc Vũ chính thức gia nhập CLB B.Bình Dương

CLB Long An gặp khó khăn về tài chính, đối mặt nguy cơ giải thể và nhiều cầu thủ đã quyết định rời đi, trong đó có Nguyễn Khắc Vũ. Mới đây, hậu vệ này đã đạt được thoả thuận gia nhập B.Bình Dương.

Nguyễn Khắc Vũ sinh năm 1997 tại Long An, anh trưởng thành từ lò đào tạo trẻ năng khiếu Long An, rồi từng khoác áo đội Trẻ Long An tại Hạng Nhì và CLB Long An tại giải Hạng Nhất Quốc gia.

Nguyễn Khắc Vũ gia nhập B.Bình Dương. Ảnh: Bình Dương FC.

Ngoài ra trong sự nghiệp của mình thì Nguyễn Khắc Vũ từng được gọi lên ĐT U23 Việt Nam dưới thời HLV Park Hang-seo.

Ở một diễn biến khác liên quan đến B.Bình Dương. Đội bóng này đã quyết định chia tay hậu vệ Nguyễn Thành Lộc chỉ sau 2 năm gắn bó.