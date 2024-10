CLB Lâm Đồng “lật kèo”: Công an Hải Phòng “chơi dao”, “đứt tay” và... xuống hạng

Lật kèo rồi biến mất trong đêm

Đó có lẽ là một trong những trận đấu đáng nhớ nhất từng diễn ra trên sân Phan Rang, trong cuộc đối đầu có tính chất then chốt của mùa giải 1993 - 1994 giữa Lâm Đồng và Công an Hải Phòng. Lúc này, giải vô địch quốc gia có tên là giải các đội mạnh lần thứ 4, diễn ra từ tháng 12/1993 - 5/1994, với 2 nét mới là lần đầu tiên có tài trợ của một nhãn bia và đội vô địch nhận phần thưởng 30 triệu đồng.

Không như mùa giải 1995 ầm ĩ ở vòng "chung kết ngược", mùa giải này diễn ra khá êm ả và không có nhiều kiện tụng. Giữa sự bình lặng đó, trận đấu với kết quả bất ngờ giữa Lâm Đồng và Công an Hải Phòng trở thành chủ đề lớn nhất trong năm.

Đinh Xuân Thành (đứng, phải) đội trưởng của Lâm Đồng trong vụ lật kèo lịch sử.

Khi đó, 2 đội Lâm Đồng và Công an Hải Phòng nằm cùng bảng A với 6 đội khác là An Giang, Đồng Tháp, Hải Quan, CLB Quân đội, Long An và Công an Thanh Hóa thi đấu vòng tròn 2 lượt, 2 đội xếp cuối sẽ xuống hạng. Trận Lâm Đồng gặp Công an Hải Phòng ở lượt đi trên sân Đắk Lắk, đội bóng cao nguyên thắng 1-0 nên lượt về theo thỏa thuận "đá bóng bàn" đã định trước đó 2 đội sẽ lại bắt tay nhau để Công an Hải Phòng thắng lại. Về câu chuyện này chính người trong cuộc kể lại khi đó Lâm Đồng đá rất tốt nằm trong nhóm dẫn đầu bảng nên Công an Hải Phòng đã đặt vấn đề trước, thậm chí HLV trưởng của 2 đội còn thống nhất cho 2 đội trưởng là Đinh Xuân Thành và Trần Thái Bảo gặp nhau vào buổi sáng trước trận đấu tại Buôn Ma Thuột để thực hiện giao kèo "3 đi 3 về".

Nhưng trước khi diễn ra trận Lâm Đồng - Công an Hải Phòng ở lượt áp chót trên sân Phan Rang thì phía Lâm Đồng phát hiện Công an Hải Phòng lại chơi kèo khác khi "bắt tay" cứu An Giang vì đội bóng thành phố Cảng tin rằng đội bóng cao nguyên sẽ trả điểm cho mình. Kết quả này của Công an Hải Phòng đã đặt Lâm Đồng (ở lượt về chơi không tốt bị tuột xuống nhóm dưới) vào thế nếu buông lại cho Công anA Hải Phòng như thỏa thuận thì thầy trò HLV Đoàn Phùng lỡ sẩy chân trận cuối rất có thể sẽ xuống hạng. Vì thế Ban huấn luyện đội Lâm Đồng đã lên chiến thuật táo bạo để "lật kèo" quyết giành chiến thắng để trụ hạng. Theo lời kể của nhiều cựu cầu thủ Lâm Đồng thì các cầu thủ trước trận đấu đã trả phòng khách sạn, mang hết đồ đạc đem lên xe chở đội, chờ trận đấu xong với kết quả thuận lợi là về Đà Lạt ngay trong đêm.

Trong trận đấu, cầu thủ Lâm Đồng nhập cuộc thận trọng trong khi Công an Hải Phòng cũng chơi cầm chừng, vừa đá vừa nhắc "đối tác" nhả kèo đã vay trước đó. Bất ngờ bước vào phút 76, Trương Văn Tâm sút tung lưới Hải Phòng trong sự sững sờ của đội bóng đất cảng. Công an Hải Phòng sau đó cuống cuồng tìm bàn gỡ nhưng bất lực. Nhiều cầu thủ đất cảng phản ứng ra mặt trên sân khi Lâm Đồng cương quyết thủ chặt bảo vệ tỷ số. Bàn thắng đủ giúp đội bóng cao nguyên có 3 điểm thoát khỏi cảnh xuống hạng. Đau ở chỗ, đối tác Hải Phòng từ chỗ cầm chắc cuộc chơi bất ngờ thua sốc đã mất tinh thần, sau đó mất điểm luôn trận cuối và xuống hạng.

Theo lời kể của người trong cuộc, sau trận thua, các cầu thủ Công an Hải Phòng cay cú. Cả đội đã kéo xuống Ninh Chữ đòi xử đội Lâm Đồng nhưng đón họ chỉ là những căn phòng trống. Đúng là "kẻ cắp gặp bà già" khiến đội Hải Phòng tức, đau mà không xả ra được.

Chơi dao đứt tay

Vụ lật kèo bất ngờ này đã gây sốc cho cả làng bóng Việt Nam khi đó, bị xem là "cú lật kèo thế kỷ" như vết nhơ trong lịch sử bóng đá Việt Nam. HLV Đoàn Phùng sau vụ này được giới trong nghề "gờm" hẳn vì chất quái và sắc bén. Biệt danh "phù thủy" bóng đá của ông cũng một phần từ đó ra đời. Nhưng nỗi đau của Công an Hải Phòng rất "cay" ở chỗ họ không trách ai được, trước tiên phải tự trách mình khi "chơi dao có ngày đứt tay". Lâm Đồng là đối tác của Công an Hải Phòng và "lật kèo" là vi phạm luật chơi. Nhưng người hiểu chuyện cho rằng mọi việc sẽ đơn giản hơn nế Công anu Hải Phòng không bất ngờ "móc ngoặc" trước đó, nhường để An Giang có 3 điểm dù biết sẽ đẩy bạn chơi Lâm Đồng đứng bên bờ vực thẳm. Trước nguy cơ sẽ phải xuống hạng, Lâm Đồng buộc phải "lật kèo'" trước đối tác bất tín trước để tự cứu mình.

Cú sẩy chân xuống hạng năm 1994 về sau vẫn là nỗi đau, vẫn thường được CĐV đất cảng đem ra nhắc lại để răn đe mỗi khi đội nhà bất ổn. Đến giờ một vài cầu thủ Công an Hải Phòng thời đó nhớ lại cú sốc này vẫn còn chưa nguôi "cục tức". Tại V.League 2011, sau khi chia tay HLV Vương Tiến Dũng ở vòng 22, lãnh đạo Hải Phòng lập hẳn một "ban chống xuống hạng" với ngân quỹ lên đến 10 tỷ đồng, khiến một loạt trọng tài Trần Công Trọng và Nguyễn Văn Quyết "đứt" theo ở 2 vòng liên tiếp 23, 24 khi cầm còi những trận đấu có đội bóng hoa phượng đỏ thi đấu. Như một lời nguyền, bóng đá Hải Phòng về sau lên xuống hạng như con nước, có thời điểm bạo tiền nhưng vẫn chưa thể có được danh hiệu vô địch quốc gia.