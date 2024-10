Mario Balotelli: "Đá" bồ cũ của Ronaldo không thương tiếc, được "gái hư" khen hết lời

Mario Balotelli là "chiến thần sex" thực thụ

Thời đỉnh cao phong độ, Balotelli được đánh giá là một trong những chân sút xuất sắc nhất thế giới. Nhưng ngoài ra, Balotelli cũng bị coi là một kẻ ngang ngược, có cách hành xử không giống ai. Chính vì tính khí thất thường này, Balotelli đã không thể trở thành một siêu sao bóng đá như kỳ vọng. Ở hậu trường, Balotelli cũng luôn làm những điều chẳng ai có thể ngờ được theo kiểu "có lớn mà chẳng có khôn".

Balotelli có 2 biệt danh là "Super Mario" và "Bad Boy". Cả hai ngoại hiệu này vừa đúng với khả năng chơi bóng của Balotelli, lại không hề sai bởi cầu thủ người Italia gốc Ghana này đi đến đâu là có rắc rối ở đó.

Balotelli có tài nhưng chưa bao giờ đạt đến đẳng cấp siêu sao bởi tính cách thất thường. Ảnh: Sport Photo Gallery

Khi còn đá cho Man City, Balotelli sau khi ghi bàn từng lột áo đấu, nhơn nhơn khoe áo lót có dòng chữ "Why Always me?" (tạm dịch: Tại sao lúc nào cũng là tôi?) một cách rất khệnh khạng. Lúc cùng Man City đi du đấu ở Mỹ, Balotelli có tình huống nhận bóng đối mặt thủ môn nhưng lại "giở quẻ" xoay lưng rồi đánh gót rất vô duyên khiến trái bóng bay ra ngoài. Hành động coi thường đối thủ đến mức cợt nhả này của Balotelli đã khiến đồng đội Edin Dzeko ngơ ngác, còn HLV Roberto Mancini thì nổi khùng và thay cậu học trò ra khỏi sân ngay lập tức.

Theo thời gian, cá tính quá mạnh theo kiểu "sáng nắng, chiều mưa" của Balotelli khiến anh mất phong độ rất nhanh và trải qua nhiều nốt trầm trong sự nghiệp. Hiện tại, Balotelli đang thất nghiệp sau khi chia tay CLB Adana Demirspor hồi tháng 6. Anh rất muốn trở lại Serie A để đầu quân cho Genoa, nhưng điều này chưa chắc đã thành hiện thực vì ban lãnh đạo đội bóng rất e ngại về "tiền sử nổi loạn" của Balotelli sẽ khiến CLB trở nên hỗn loạn.

Đấy là câu chuyện bóng đá, còn về "sự nghiệp" yêu đương của Balotelli thì anh cũng rất biết cách khiến mình trở nên nổi bật. Lúc đang trai tráng và có tiếng tăm, Balotelli không gặp quá nhiều khó khăn để chinh phục các bóng hồng. Thậm chí, ngay cả bạn gái cũ của siêu sao Cristiano Ronaldo là người mẫu Raffaela Fico cũng không thoát khỏi lưới tình của Balotelli.

Balotelli cặp kè rồi nhanh chóng bỏ rơi Fico, thậm chí từng không thừa nhận bé Pia là con gái mình. Ảnh: Viva

Tháng 12/2011, Balotelli cặp kè với Fico khiến tất cả ngỡ ngàng. Trước đó, Fico còn vanh vách kể chuyện cô từng có quãng thời gian nồng thắm với Ronaldo ra sao và luôn "giữ mình trước cám dỗ của những gã trai hư" như thế nào. Nhưng bập vào Balotelli thì Fico dường như quên hẳn những phát ngôn trước đó.

Mối tình Balotelli - Fico thực tế chưa kịp nở thì đã… tàn. Chỉ trong hơn 1 tháng, cụ thể là vào tháng 1/2012, Balotelli đã "đá" Fico không thương tiếc. Thời gian ngắn nhưng như thế vẫn là quá đủ để Fico… mang thai.

Ban đầu, khi biết tin này, Balotelli cương quyết bắt Fico "phải đi giải quyết". Nhưng Fico lại không chịu và sau đó sinh một bé gái có tên Pia. Vấn đề là Balotelli "cạn tàu, ráo máng" đến mức tuyên bố bé Pia không phải là con mình. Chỉ đến khi Fico bắt Balotelli kiểm tra DNA và có kết quả cụ thể, Balotelli mới đành thừa nhận, nhưng vẫn tỏ ra rất lạnh nhạt với bạn gái cũ và đứa con của mình.

Ngoài Fico, danh sách bạn gái cũ vừa xinh đẹp vừa nổi tiếng của Balotelli là cực kỳ ấn tượng. Balotelli từng qua lại với Sophie Victoria Reade (người mẫu đoạt giải tại cuộc thi Big Brother mùa thứ 10 tại Anh). Cay đắng cho Sophie là khi còn đang mặn nồng, cô đã bắt gặp cảnh Balotelli ve vãn cô bạn gái Faye-Evette Betts của mình. Vậy là khỏi phải nói nhiều, hai bên nói lời chia tay.

Không lâu sau, Balotelli đã chiếm được trái tim của Eliana Cartella, một người đẹp khác ở Italia. Nhưng mọi thứ kết thúc khi Eliana khẳng định Balotelli "chưa thực sự trưởng thành, không biết cách tôn trọng phụ nữ".

Balotelli từng cầu hôn Neguesha nhưng rồi mối tình này cũng kết thúc không có hậu. Ảnh: La Presse

Tiếp đó, Fanny Neguesha vừa tài năng vừa xinh đẹp và có sức hút mạnh mẽ với những điệu nhảy gợi cảm đã trở thành bạn gái của Balotelli. Có lúc, Balotelli tưởng như sẽ tiến đến hôn nhân cùng Fanny khi cầu hôn cô với chiếc nhẫn có giá 100.000 USD. Nhưng rốt cuộc, mọi thứ cũng chẳng đi đến đâu bởi Fanny không thể chịu nổi sự ương ngạnh và thói hành xử bất cần đời của Balotelli.

Melissa Castagnoli dù biết rõ tính cách ẩm ương của Balotelli, nhưng cô vẫn đến với anh. Rốt cục, hoa hậu vùng Reggio Emilia rồi sau đó đăng quang ở cuộc thi Hoa hậu Italia 2009 cũng chẳng giữ chân được Balotelli.

Với Veronica Graf, cô này cặp với Balotelli theo kiểu "qua đường", nhưng lại tạo ra một câu chuyện khiến dư luận xôn xao. Cụ thể, Veronica từng cùng với Balotelli, em trai cầu thủ này và một người đàn ông khác "chơi trò 4 người". Tất nhiên, quan hệ với nhau kiểu như vậy thì tình đến rồi đi như một cơn gió cũng là dễ hiểu.

Nhưng người khiến Balotelli tạo ra "tiếng vang" nhất và cũng… khen ngợi anh nhiều nhất lại là một gái gọi có tiếng trong làng bóng đá Anh. Cô nàng Eglantine-Flore Aguilar có gương mặt hiện rõ sự lẳng lơ, thân hình cực kỳ quyến rũ có danh sách "khách hàng" dài dằng dặc là vô số ngôi sao chơi bóng tại Premier League.

Aguilar từng "hạ đo ván" rất nhiều "cao thủ tình dục", nổi bật nhất là Ashley Cole khi anh này còn khoác áo Chelsea. Ngoài ra, hàng loạt cầu thủ của Fulham, Arsenal, West Ham, Aston Villa, Swansea cũng luôn tìm tới Aguilar để "vui vẻ" mỗi khi có cơ hội.

Aguilar coi Balotelli là "chiến thần sex" thực thụ. Ảnh: SP

Ai cũng rõ, các cầu thủ bóng đá luôn tràn đầy năng lượng và điều đó khiến họ cũng rất mạnh mẽ ở khoản sex. Nhưng với Aguilar, tất cả chỉ là "muỗi", ngoại trừ Balotelli.

Theo tiết lộ của Aguilar với tờ La Prensa (Tây Ban Nha), Aguilar đã có đêm vui vẻ với Balotelli khi cầu thủ này vừa đầu quân cho Liverpool. Đánh giá của Aguilar về Balotelli là: "Thân hình của Balotelli thật tuyệt vời, còn khả năng sex thì chẳng khác gì một con ngựa giống. Nếu Balotelli đạt một nửa phong độ trên sân cỏ như khi ở trên giường thì Liverpool có lẽ đã đoạt vô số danh hiệu".



Thậm chí, Aguilar còn đánh giá Balotelli giỏi ân ái tới mức cô chưa từng gặp ai sung mãn đến thế. "Ashley Cole rất mạnh mẽ, nhưng chẳng là gì so với Balotelli. Nói thẳng ra là về khoản sex, Ashley Cole có lẽ phải gọi Balotelli là sư phụ", Aguilar khẳng định.